جورجينيو فينالدوم
جورجينيو فينالدوم
Imageرياضة

فينالدوم غير سعيد مع باريس سان جيرمان والسبب؟!

كتب فارس أبو شيحة
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كشف النجم الهولندي جورجينيو فينالدوم 30 عامًا نجم فريق باريس سان جيرمان، أنه غير سعيد مع النادي الباريسي. بعد جلوسه على دكة البدلاء وعدم مشاركته في معظم المباريات مع الفريق.

فينالدوم وباريس سان جيرمان

وقال الهولندي فينالدوم، ” إنني لم أكن أتصور استبعادي من التشكيلة الأساسية. لفريق باريس سان جيرمان، ولا أستطيع القول إنني سعيد تمامًا لأن الوضع ليس ما أريده، لكن هذه كرة القدم”.

وأضاف، ” أنا مقاتل، ويجب أن أبقى إيجابيًا. وأن أعمل بجد لتغيير الوضع، وسأكون مضطرًا لتعلم كيفية التعامل معه، حيث أنني لعبت كثيرًا في السنوات الأخيرة وكنت لائعًا دائمًا”.

ولم يشارك اللاعب الهولندي فينالدوم مباراتين كاملتين من أصل 9 مباريات فقط منذ انطلاق موسم الدوري الفرنسي “ليغ” للموسم الجاري، بعدما عنصرًا أساسيًا مع ناديه السابق ليفربول.

فينالدوم وميسي

واستكمل، ” أردت فعلاً اتخاذ هذه الخطوة بالرحيل عن ليفربول وحدث ذلك، ثم الجلوس على مقاعد البدلاء احتياطيًا إنه صعب للغاية”.

وفي ذات السياق، أشارت صحيفة ” ماركا” الرياضية الإسبانية، إلى أن الهولندي فينالدوم .لم يتحدث مع مديره الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بشأن مستقبله مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، علمًا أن عقده سينتهي في صيف عام 2024.

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وأردفت الصحيفة، ” فينالدوم أبدى سعادته بمزاملة ليونيل ميسي، الذي انتقل إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الصيف الماضي”.

كما وأوضح فينالدوم، بقوله: ” رؤية العظمة من مسافة قريبة أمر يصعب وصفه، إنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم، ورؤيته يتدرب كل يوم شرف حقيقي، ومعرفة كم هو شخص جيد يجعله أفضل”.

ترتيب الدوري الفرنسي

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان الفرنسي برصيد 24 نقطة، يليه فريق لنس في وصافة الترتيب برصيد 18 نقطة في المركز الثاني.

أما في ثالث جدول الترتيب جاء فريق نيس برصيد 16 نقطة، متساويًا بذلك بعدد النقاط .مع فريق أنجيه في المركز الرابع، يليه فريق أولمبيك مارسيليا برصيد 14 نقطة، متساويًا على الترتيب .مع فريق موناكو ولوريان وليل بنفس الرصيد من النقاط.

وفي المركزين التاسع والعشر آتى فريق نانت وأولمبيك ليون برصيد 13 نقطة، خلال منافسات الموسم الفرنسي للموسم الجاري.

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