فينالدوم غير سعيد مع باريس سان جيرمان والسبب؟!

كشف النجم الهولندي جورجينيو فينالدوم 30 عامًا نجم فريق باريس سان جيرمان، أنه غير سعيد مع النادي الباريسي. بعد جلوسه على دكة البدلاء وعدم مشاركته في معظم المباريات مع الفريق.

فينالدوم وباريس سان جيرمان

وقال الهولندي فينالدوم، ” إنني لم أكن أتصور استبعادي من التشكيلة الأساسية. لفريق باريس سان جيرمان، ولا أستطيع القول إنني سعيد تمامًا لأن الوضع ليس ما أريده، لكن هذه كرة القدم”.

🎙️ جيني فينالدوم : "لا أستطيع القول بأنني سعيد 100% مع باريس سان جيرمان، الوضع الذي أنا فيه لست كما كنت أتوقع." pic.twitter.com/ncbJ04Is7q — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) October 11, 2021

وأضاف، ” أنا مقاتل، ويجب أن أبقى إيجابيًا. وأن أعمل بجد لتغيير الوضع، وسأكون مضطرًا لتعلم كيفية التعامل معه، حيث أنني لعبت كثيرًا في السنوات الأخيرة وكنت لائعًا دائمًا”.

ولم يشارك اللاعب الهولندي فينالدوم مباراتين كاملتين من أصل 9 مباريات فقط منذ انطلاق موسم الدوري الفرنسي “ليغ” للموسم الجاري، بعدما عنصرًا أساسيًا مع ناديه السابق ليفربول.

فينالدوم وميسي

واستكمل، ” أردت فعلاً اتخاذ هذه الخطوة بالرحيل عن ليفربول وحدث ذلك، ثم الجلوس على مقاعد البدلاء احتياطيًا إنه صعب للغاية”.

وفي ذات السياق، أشارت صحيفة ” ماركا” الرياضية الإسبانية، إلى أن الهولندي فينالدوم .لم يتحدث مع مديره الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بشأن مستقبله مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، علمًا أن عقده سينتهي في صيف عام 2024.

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وأردفت الصحيفة، ” فينالدوم أبدى سعادته بمزاملة ليونيل ميسي، الذي انتقل إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الصيف الماضي”.

كما وأوضح فينالدوم، بقوله: ” رؤية العظمة من مسافة قريبة أمر يصعب وصفه، إنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم، ورؤيته يتدرب كل يوم شرف حقيقي، ومعرفة كم هو شخص جيد يجعله أفضل”.

فينالدوم 🗣 "لا يمكنني القول إنني سعيد، أنا في موقف صعب" 👀 "لعبت كثيرا في السنوات الماضية، كنت لائقا دومًا وقدمت أداءًا جيدًا" ✨ " الأمر مختلف الآن لابد من التأقلم، كنت أتطلع للخطوة المقبلة ثم حدث ذلك" 😳 "هذه هي كرة القدم، أنا مقاتل، لابد أن أعمل جاهدًا لقلب الأمور" 💪 pic.twitter.com/QitmZmYMeb — جول العربي – Goal (@GoalAR) October 11, 2021

ترتيب الدوري الفرنسي

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان الفرنسي برصيد 24 نقطة، يليه فريق لنس في وصافة الترتيب برصيد 18 نقطة في المركز الثاني.

أما في ثالث جدول الترتيب جاء فريق نيس برصيد 16 نقطة، متساويًا بذلك بعدد النقاط .مع فريق أنجيه في المركز الرابع، يليه فريق أولمبيك مارسيليا برصيد 14 نقطة، متساويًا على الترتيب .مع فريق موناكو ولوريان وليل بنفس الرصيد من النقاط.

وفي المركزين التاسع والعشر آتى فريق نانت وأولمبيك ليون برصيد 13 نقطة، خلال منافسات الموسم الفرنسي للموسم الجاري.

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