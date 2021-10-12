أمازون تطرح مسلسل لأسطورة كرة القدم الراحل “مارادونا”

تسعد منصة أمازون برايم الرقمية لطرح مسلسلاً حول السيرة الذاتية لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية الرحل “دييغو مارادونا”، والذي سيتناول إنجازاته والتحديات التي واجهها خلال مسيرته في عالم رياضة كرة القدم.

أمازون ومسلسل مارادونا

وسيكون مسلسل مارادونا الذي يحمل عنوان “Maradona: sue?o bendito”، مارادونا الحلم المبارك، متاحاً في أكثر من 240 دولة بشكل حصري على منصة أمازون برايم فيديو الرقمية في ال24 من شهر أكتوبر الحالي.

شركة Amazon تكشف عن مسلسل حول حياة الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا. 💥 مسلسل مارادونا: الحلم المبارك 💥 pic.twitter.com/GkyZhE7PXV — بلاد الفضة (@ARG4ARB) April 19, 2021

وكانت المنصة قد أطلقت الإعلان الترويجي للمسلسل، حيث سيتم بث أولى حلقات المسلسل عبر تلك المنصة نهاية الشهر الجاري، على أن يتم طرح الحلقة الأخيرة في ال26 من شهر نوفمبر من هذا العام.

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تفاصيل مسلسل مارادونا

ويتولى هذا العمل ثلاثة ممثلين مختلفين وهم نازارينو كاسيرو ونيكولاس جولدشيميدت وخوان بالومينو، كما نقل حياة مارادونا إلى الشاشة في مراحل حياته المختلفة.

"مارادونا:حلم مبارك" مسلسل حول السيرة الذاتية لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييجو #مارادونا، من 10 حلقات، يتناول إنجازاته والتحديات التي واجهته، يُعرض حصرياً على منصة أمازون برايم فيديو 29 أكتوبر الجاري، وسيتاح في أكثر من 240 دولة، وستعرض الحلقة الأخيرة في 26 نوفمبر المقبل pic.twitter.com/5oSZyo8m5T — 24.ae | منوعات (@24Entertain) October 12, 2021

وفي 10 حلقات كل منها مدتها ساعة، يستعرض المسلسل تاريخ مارادونا. منذ بداياته في فيا فيوريتو وحتى الوصول إلى المجد مع نادي برشلونة ونابولي وكذلك منتخب الأرجنتين. الذي توج معه بكأس العالم في عام 1986 في دولة المكسيك.

كأس مارادونا

وأعلن رئيس هيئة الترفيه العامة في دولة تركي آل الشيخ، عن إقامة مباراة تاريخية .تحمل اسم ” كأس مارادونا” والتي ستجمع بين نادي برشلونة الإسباني وبوكا جونيورز في موسم الرياض.

مباراة للتاريخ ومرة في العمر … فقط في #موسم_الرياض … كأس مارادونا بين برشلونة وبوكا جونيورز 🔥❤️🇸🇦 موعدنا يوم 25 نوفمبر … الاساطير لايموتون … تخيل أكثر 💪 pic.twitter.com/79yGVDMiLY — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 11, 2021

كما وكتب آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلاً: ” مباراة للتاريخ ومرة في العمر”.

وأضاف، ” فقط في موسم الرياض، كأس مارادونا. بين برشلونة وبوكا جونيورز، حيث ستقام المباراة. في ال25 من شهر نوفمبر المقبل .. الأساطير لا يموتون تخيل أكثر”.

وتوفي أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا، في ال25 من شهر نوفمبر 2020، بوفاة أحد أعظم من لمس. كرة القدم مارادونا عن عمر يناهز 60 عامًا إثر أزمة قلبية تعرض لها بعد إجرائه عملية جراحية داخل أحد المشافي في دولة الأرجنتين.

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