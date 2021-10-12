أسطورة كرة القدم مارادونا
أسطورة كرة القدم مارادونا
Imageرياضة

أمازون تطرح مسلسل لأسطورة كرة القدم الراحل “مارادونا”

كتب فارس أبو شيحة
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تسعد منصة أمازون برايم الرقمية لطرح مسلسلاً حول السيرة الذاتية لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية الرحل “دييغو مارادونا”، والذي سيتناول إنجازاته والتحديات التي واجهها خلال مسيرته في عالم رياضة كرة القدم.

أمازون ومسلسل مارادونا

وسيكون مسلسل مارادونا الذي يحمل عنوان “Maradona: sue?o bendito”، مارادونا الحلم المبارك، متاحاً في أكثر من 240 دولة بشكل حصري على منصة أمازون برايم فيديو الرقمية في ال24 من شهر أكتوبر الحالي.

وكانت المنصة قد أطلقت الإعلان الترويجي للمسلسل، حيث سيتم بث أولى حلقات المسلسل عبر تلك المنصة نهاية الشهر الجاري، على أن يتم طرح الحلقة الأخيرة في ال26 من شهر نوفمبر من هذا العام.

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تفاصيل مسلسل مارادونا

ويتولى هذا العمل ثلاثة ممثلين مختلفين وهم نازارينو كاسيرو ونيكولاس جولدشيميدت وخوان بالومينو، كما نقل حياة مارادونا إلى الشاشة في مراحل حياته المختلفة.

وفي 10 حلقات كل منها مدتها ساعة، يستعرض المسلسل تاريخ مارادونا. منذ بداياته في فيا فيوريتو وحتى الوصول إلى المجد مع نادي برشلونة ونابولي وكذلك منتخب الأرجنتين. الذي توج معه بكأس العالم في عام 1986 في دولة المكسيك.

كأس مارادونا 

وأعلن رئيس هيئة الترفيه العامة في دولة تركي آل الشيخ، عن إقامة مباراة تاريخية .تحمل اسم ” كأس مارادونا” والتي ستجمع بين نادي برشلونة الإسباني وبوكا جونيورز في موسم الرياض.

كما وكتب آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلاً: ” مباراة للتاريخ ومرة في العمر”.

وأضاف، ” فقط في موسم الرياض، كأس مارادونا. بين برشلونة وبوكا جونيورز، حيث ستقام المباراة. في ال25 من شهر نوفمبر المقبل .. الأساطير لا يموتون تخيل أكثر”.

وتوفي أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا، في ال25 من شهر نوفمبر 2020، بوفاة أحد أعظم من لمس. كرة القدم مارادونا عن عمر يناهز 60 عامًا إثر أزمة قلبية تعرض لها بعد إجرائه عملية جراحية داخل أحد المشافي في دولة الأرجنتين.

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