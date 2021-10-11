محاولة الانقلاب في السودان .. ماذا بعد!

نشر موقع “ميدل ايست آي” البريطانيّ، مقالاً، تطرّق فيه إلى محاولة الانقلاب في السودان، معتبراً إياها تحذير من أن الانتقال المدني في خطر، وأنّ التنافس المتعمق داخل قوى الحرية والتغيير يمكن أن يستغل من قبل شركائها العسكريين.

احباط محاولة الانقلاب في السودان

وبحسب كاتب المقال “أسامة أبو زيد”، فإنه وفقًا لاتفاقية تقاسم السلطة في البلاد لعام 2019، يحكم السودان منذ ذلك الحين حكومة انتقالية مدنية عسكرية مشتركة. لكن وسط التوترات المستمرة بين الشركاء الحاكمين، تم إحباط انقلاب في أواخر الشهر الماضي، تزامنًا بشكل مثير للسخرية مع خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأمم المتحدة الذي أشاد فيه بالتحول الديمقراطي في السودان.

بعد محاولة الانقلاب في السودان، نظم آلاف السودانيين احتجاجات في الخرطوم مطالبين بحكم مدني وسلام دائم لكنّ الجيش أطلق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

جاءت محاولة الانقلاب في 21 سبتمبر / أيلول في جو يغذيه التوتر وانعدام الثقة والخلافات التي لا تعد ولا تحصى التي تعصف بالحكومة الانتقالية.

وفور محاولة الانقلاب، وجه محمد الفقي سليمان، العضو المدني في مجلس السيادة السوداني ، دعوة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الانتقال الديمقراطي ليحميها المواطنون السودانيون، مشيرًا إلى أن “الثورة منتصرة”. يُنظر إليه الآن على أنه أيقونة ثورية.

كما أن سليمان عضو في لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة. وفي أعقاب الأحداث الأخيرة، سحب الجيش جميع القوى الأمنية التي كانت تحرس مقر اللجنة.

وذهبت التوترات بين الشريكين الحاكمين إلى أبعد من ذلك عندما ألقى محمد حمدان دقلو ، المعروف باسم حميدتي، نائب رئيس مجلس السيادة، باللوم علنًا على السياسيين المدنيين في محاولة الانقلاب، وقال: “السياسيون هم السبب الرئيسي وراء الانقلابات لأنهم أهملوا المواطن العادي … وهم أكثر قلقًا من القتال حول كيف يمكنهم البقاء في السلطة.”

أدلى اللواء عبد الفتاح البرهان ، رئيس المجلس ، بتصريح أكثر إثارة للصدمة: “السودان ليس لديه حكومة منتخبة في الوقت الحالي والقوات المسلحة لا تزال هي الوصي على أمن السودان ووحدته”.

النزاعات الداخلية

جاءت ردود سريعة من أعضاء تحالف قوى الحرية والتغيير السودانية، من بين آخرين، لكن الأهم كان من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، حيث أعلن أنه سيكون من الضروري إعادة هيكلة القوات المسلحة وتسليم شركاتها الاستثمارية لوزارة المالية.

وأضاف حمدوك أن الخلاف لم يكن بين العسكريين والمدنيين، بل بين من يؤمنون بالانتقال الديمقراطي ومن يريدون عرقلة ذلك.

تصاعد التوتر بين الشركاء المدنيين والعسكريين مع اقتراب النقل المقرر لقيادة البلاد إلى المدنيين. بموجب أحكام الميثاق الدستوري الانتقالي للسودان، من المفترض أن ينتقل رئيس مجلس السيادة إلى منصب مدني في منتصف الفترة الانتقالية. سواء حدث هذا التسليم في نوفمبر (كما كان متوقعًا في الأصل) أو في العام المقبل، كما تم التفاوض عليه بموجب اتفاقية جوبا للسلام ، فهي مسألة تفسير قانوني.

صرح دقلو في خطاب متلفز في 7 أكتوبر أنه من السابق لأوانه مناقشته.

وأضاف أن “عزو الخلاف بين الشركاء العسكريين والمدنيين إلى اقتراب موعد نقل السلطة إلى المدنيين كذب”.

وقال إن السلطة على الشرطة وجهاز المخابرات الوطني لن يتم تسليمها إلى حكومة غير منتخبة.

تشكل قوى الحرية والتغيير، التي تأسست في كانون الثاني (يناير) 2019 ، تحالفًا واسعًا من السياسيين والجماعات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني، لكنها غارقة في النزاعات الداخلية.

على الرغم من الاتفاق العام على ضرورة الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير، افتقرت قوى الحرية والتغيير إلى رؤية واضحة حول كيفية الحكم بمجرد الإطاحة بالبشير ، مما يمهد الطريق للجيش لتولي زمام الأمور.

وقع أعضاء التحالف مؤخرًا ميثاقًا جديدًا يعيدون التأكيد على وحدتهم وضرورة إجراء إصلاحات ديمقراطية، ويدعو إلى “حوار جاد بين المدنيين والعسكريين لتحديد طبيعة الإصلاحات”. لكن غياب بعض الفصائل، بما في ذلك حركة تحرير السودان التي يتزعمها ميني ميناوي والحزب الشيوعي السوداني ، كان لافتًا للنظر.

أصبح الانقسام في قوى الحرية والتغيير واضحًا في وقت لاحق ، في خطوة رد فعل على ما يبدو ، وافق تحالف قوى الحرية والتغيير على ميثاق آخر ، أطلق عليه “ميثاق التوافق الوطني لوحدة قوى الحرية والتغيير”.

وقعت على الاتفاقية 16 جماعة سياسية ومسلحة، بما في ذلك حركة تحرير كوش، والتحالف الديمقراطي من أجل العدالة الاجتماعية، وحركة تحرير السودان بزعامة ميناوي فيما أشار بعض المراقبين والصحفيين إلى تحالفهم باسم “FFC 2”.

في الواقع ، لا يبدو أن الميثاق الأول الذي وقعه التحالف الأصلي قد خفف التوترات، بل دفع مجموعة FFC 2 إلى إلقاء اللوم على بعض حلفائها السابقين في احتكار السلطة. يمكن الآن استغلال هذا التنافس الجديد من قبل الشركاء العسكريين لقوى الحرية والتغيير.

تعزيز المصداقية

بدأت بالفعل مكائد للاستفادة من الانقسام داخل قوى الحرية والتغيير ، حيث هاجم قادة مجموعة FFC 2 لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، والتي أصبحت القلب النابض للثورة. بالإضافة إلى ذلك ، يُعتقد أن ميثاق مجموعة FFC 2 قد مر عبر عدد من المجموعات المتحالفة مع النظام المخلوع، والذين يحتاجون إلى تعزيز حجم ومصداقية التحالف الجديد.

يمكن أن تؤدي إعادة هيكلة قوى الحرية والتغيير في النهاية إلى خلق بيئة مثالية للسماح للجيش بتعزيز قبضته على السلطة. على الرغم من تأكيدات البرهان المتكررة بأن الجيش لن يحاول الانقلاب أبدًا، يعتقد البعض أن محاولة الانقلاب الفاشلة الأخيرة كانت بالون اختبار يهدف إلى اختبار احتمالات حدوث انقلاب في المستقبل.

ولكن قد لا تكون هناك حاجة إلى الانقلاب لتمكين الانقلاب العسكري، حيث يمكن أن يؤدي الانقسام المدني الأخير إلى إعادة رسم المشهد السياسي الهش في السودان وتمكين الجيش بشكل سلمي.

مع الأخذ في الاعتبار الدروس الأخيرة من الربيع العربي ، من غير المرجح أن يحقق الانقلاب النجاح ويحافظ عليه ، حيث شهد السودان ثورتين سابقتين ، ومن المؤكد أن الاحتجاجات الجماهيرية ستنشأ إذا تعرضت هذه الثورة للخطر.

بالنسبة للشركاء الحاكمين في البلاد، فإن السبيل الوحيد للخروج من المأزق الحالي هو التزام الطرفين بالإعلان الدستوري لعام 2019 ، وحل النزاعات من خلال النظام القضائي، والأهم من ذلك ، بدء حوار مستنير ، مع التركيز على حقوق السودانيين. المواطنين إلى حياة أكثر كرامة. خلاف ذلك ، إذا تعطل نظام التحول الديمقراطي ، فإن السودان يخاطر بالعودة إلى العزلة الدولية.