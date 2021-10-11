دينا الشربيني ترقص بملابس جريئة للغاية مع فنان مصري .. هل هو فيديو لمكايدة “الهضبة”؟! (شاهد)

أثارت الفنانة المصرية دينا الشربيني الجدل في أحدث ظهور لها، جمعها بالفنان حسن ابو الروس، في مقطع فيديو نشره الأخير على حسابه في انستغرام .

وظهرت دينا الشربيني وهي ترتدي ملابس جريئة للغاية، وتغني وتتمايل مع “أبوالروس” في الفيديو الذي أشار إلى انهما يتواجدان في الجونة .

View this post on Instagram A post shared by Hassan Abouelrouss (@hassanabouelrouss)

فنياً، تواصل الفنانة دينا الشربيني تصوير مشاهدها في مسلسل “آخر دور”، بمنطقة الهرم، وقد جمعت المشاهد بينها وبين عدد كبير من الفنانين المشاركون منهم أحمد خالد صالح ومريم الخشت ومحمد التاجي وميمى جمال، وآخرون.

وتدور أحداث مسلسل “آخر دور”، في إطار اجتماعي، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على أحد المنصات الإلكترونية، وهو مكون من 12 حلقة، ومن تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.

كما انتهت دينا من تصوير فيلم “حامل اللقب” بالكامل، ومن المقرر الاستقرار على موعد عرض الفيلم فور الانتهاء من مراحل المونتاج والمكساج بالكامل، ويشاركها ببطولته كل من هشام ماجد، محمد سلام، أحمد فتحي، ودنيا ماهر، وآخرين.

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هل ألمح عمرو دياب لعودته إلى دينا الشربيني؟!

في سياقٍ آخر، أثار الفنان المصري عمرو دياب، حالة من الجدل والشك حول عودته إلى مواطنته الممثلة دينا الشربيني، وذلك بسبب كلمة نطقها أثناء حفل أحياه في اغسطس الماضي.

وقال دياب في حفله الغنائي بعد انتهائه من أداء أغنية (برج الحوت)، موجهاً حديثه لأحد الحضور: (هنرجع).

وهو ما أثار الشك بين جماهيره، فمنهم من رجح أنه يمهد لإعلان عودته إلى دينا الشربيني، ومنهم من قال إنها كلمة عابرة ليس أكثر، ولا تعني عودتهما معاً.

وسبق أن رفضت الشربيني الإجابة عن سؤال بعض الصحفيين لها عن إمكانية عودتها لعمرو دياب مجدداً، أثناء حضورها العرض الخاص لفيلم (البعض لا يذهب للمأذون مرتين).