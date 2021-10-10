مباراة منتخب مصر وليبيا في تصفيات مونديال كأس العالم 2022
مباراة منتخب مصر وليبيا في تصفيات مونديال كأس العالم 2022
Imageرياضة

موعد مباراة منتخب مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

كتب فارس أبو شيحة
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يلتقي منتخب مصر منافسه منتخب ليبيا في مباراة قوية بين كلا المنتخبين، مساء اليوم الاثنين في إطار منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، والتي ستقام على ملعب ” 28 مارس” في مدينة بنغازي.

موعد مباراة منتخب مصر وليبيا

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر وليبيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، سوريا، لبنان، العراق، قطر، البحرين.

وبتوقيت دولة مصر “القاهرة”، وليبيا، السودان عند الساعة التاسعة مساءً، أما بتوقيت دولة الإمارات المتحدة، وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين مصر وليبيا عبر شبكة قنوات ” ON Time Sport” الرياضية المصرية، على القناة “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

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التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات اللقاء بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات ” ON Time Sport”، المعلق الرياضي المصري محمد الكواليني.

تشكيلة منتخب مصر

وسيلعب المدرب البرتغالي كارلوس كيروش بتشكيلة أساسية في مواجهة منافسه منتخب ليبيا، حيث سيتواجد في حراسة المرمى محمد الشناوي.

أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، أحمد حجازي، أحمد فتحي، وفي خط الوسط سيأتي كلاً من: محمد النني، عمرو السولية، حمدي فتحي، عمر مرمرش وسيكون في هجوم الفريق كلاً من: محمد صلاح، مصطفى محمد، عبد الله السعيد.

تشكيلة منتخب ليبيا

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإسباني خافيير كليمنتي، في مواجهة قوية أمام منافسه المستضيف منتخب مصر، وسيكون في حراسة المرمى محمد نشنوش.

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: سند الورفلي، علي سلامة، علي معتوق، أما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: المعتصم المصراتي، مؤيد اللافي، أحمد بن علي، أحمد التربي، بينما في هجوم الفريق سيكون كلاً من: حمدو الهوني، أنيس سالتو، محمد زعبية.

ترتيب المجموعة في تصفيات مونديال كأس العالم 2022

ويتصدر منتخب مصر قائمة مجموعة تصفيات أفريقيا لمونديال كأس العالم 2022 برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة عن منافسه منتخب ليبيا الذي جاء في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وفي المركز الثالث جاء منتخب أنغولا برصيد 3 نقاط، وفي أدنى منتخب الغابون برصيد نقطة واحدة.

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