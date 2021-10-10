منتخب إيطاليا يهزم بلجيكا ويحصد المركز الثالث في نهائيات دوري أمم أوروبا 2021

تغلب منتخب إيطاليا على منافسه منتخب بلجيكا بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت المنتخبين لتحديد المركز الثالث من نهائيات دوري أمم أوروبا 2021.

هدفي منتخب إيطاليا والميدالية البرونزية

وتمكن منتخب إيطاليا من إحراز الهدف الأول في الدقيقة ال46 عن طريق نيكولو باريلا بتسديدة قوية سكنت داخل شباك منتخب بلجيكا.

بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة ال65 عن طريق دومينيكو بيراردي عبر ركلة جزاء تحصل عليها المنتخب ليسددها اللاعب بقوة داخل شباك المرمى.

منتخب بلجيكا والهدف الوحيد

وسجل منتخب بلجيكا هدف الوحيد في شباك إيطاليا في الدقيقة ال86 شارل دي كيتيلر في هجمة مرتدة سريعة سجلها اللاعب على يسار حارس مرمى منتخب إيطاليا، لينتهي اللقاء بفوز هدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

وبهذا الفوز تمكن منتخب إيطاليا من حصد المركز الثالث ونيل الميدالية البرونزية في دوري أمم أوروبا 2021.

تشكيلة منتخب إيطاليا

ودخل المدير الفني لمنتخب إيطاليا “روبرتو مانشيني”، بتشكيلة أساسية أمام نظيره الضيف منتخب إسبانيا في نهائيات دوري أمم أوروبا، حيث جاء في حراسة المرمى جيانلويجي دوناروما.

🗣️ السيد روبيرتو مانشيني "قدمنا أداءً رائعًا، لدينا العديد من الحلول في وسط الملعب. الفتيان لعبوا مباراة جيدة"#إيطاليا_بلجيكا #دوري_الأمم_الأوروبية #الآتزوري 🇮🇹 pic.twitter.com/Glkngi1FDg — المنتخب الإيطالي ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_AR) October 10, 2021

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وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: جورجيو كيلليني، رافاييل تولوي، ليوناردو سبينازولا، إيمرسون بالميري، أما في خط الوسط جاء كلاً من: جورجينهو، ماركو فيراتي، مانويل لوكاتيلي، أما في هجوم الفريق كان الثلاثي، كييزا، تشيرو إيموبيلي، مويس كين.

تشكيلة منتخب بلجيكا

ولعب المدرب الإسباني “روبيرتو مارتينيز”، أمام منافسه منتخب إيطاليا، حيث كان في حراسة المرمى تيبوا كورتوا.

وفي خط دفاع الفريق جاء كلاً من، توماس فيرمايلين، جان فيرتونجن، توماس منير، فينسنت كومباني، أما في خط الوسط آتى كلاً من: كاراسكو، هازارد، آكسيل فيتسل، كيفين دي بروين.

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، روميلو لوكاكو، جيريمي دوكو، لياندرو تروسار.

ومن الجدير بالذكر، فإن منتخب إيطاليا فشل في التأهل إلى الدور النهائي من بطولة دوري أمم أوروبا 2021 بعد فوز منتخب إسبانيا عليه بهدفين مقابل هدف وحيد، وكذلك منافسه بلجيكا الذي تلقى الخسارة من نظيره الفرنسي المتوج بالبطولة هذا العام.

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