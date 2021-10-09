هنا شيحة تحتفل بعيد ميلاد روبي بصورة جريئة لهما معاً .. بالشورت! (شاهد)

احتفلت الفنانة المصرية هنا شيحة، بعيد ميلاد صديقتها الفنانة روبي، بنشر صورة جريئة تجمعهما سوياً.

هنا شيحة عيد ميلاد روبي

وظهرت روبي وهنا شيحة في الصورة التي نشرتها الأخيرة عبر حسابها على (انستجرام)، وهما ترتديان هوت شورت جينز، بينما اختلفت ألوان التيشرت، فإحداهن لونه أبيض، والأخرى أسود.

وعلقت هنا شيحة على الصورة: (عيد ميلاد سعيد).

وتعرضت كلتا الفنانتين لهجوم واسع من المتابعين، وجاء في التعليقات: (مفيش حاجة اقصر من كدا).

وسخر آخر معقباً: (ار خم من بعض).

واختلط الأمر على مُتابع آخر، معتقداً أن من في الصورة هي الفنانة حلا شيحة، وكتب: (مش دي بتاعت الدين والحجاب والنقاب ودا عيب يا جدع؟).

اقرأ أيضا: روبي حافية أمام الآلاف لترقص لهم بسهولة ودينا الشربيني تغني معها: (باي باي حبيبي)!

واحتفلت روبي بعيد ميلادها الـ40 أمس الجمعة، ولم تنشر عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، سوى المعايدات التي وصلتها من جمهورها.

روبي بفستان فاضح

هذا وقد تعرضت روبي لموجة انتقادات حادة من متابعيها بسبب أحدث ظهور لها قبل أيام تجاوزت به الخطوط الحمراء حسب تعبيرهم.

وظهرت روبي بالصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي تجلس أمام المرآة، مرتدية فستاناً باللون الذهبي، لا يغطي سوى القليل من جسدها.

وتركت روبي شعرها الأسود منسدلا، واستكملت إطلالتها بحذاء ذهبي أيضاً يتلاءم مع فستانها، والقليل من المجوهرات.

ولم ترفق الفنانة المصرية الصورة سوى بتعليق عبارة عن إيموجي نجمة، في إشارة إلى لمعان فستانها كالنجوم.

ولم ترفق الفنانة المصرية الصورة سوى بتعليق عبارة عن إيموجي نجمة، في إشارة إلى لمعان فستانها كالنجوم.

مسلسل شقة 6

وعلى الصعيد الفني، يُعرض حاليا لروبي مسلسل شقة 6 ، والذي تدور أحداثه حول شقة تحمل رقم 6 في إحدى العمارات التي تعيش فيها بطلة المسلسل مع جيرانها.

ويحدث أجواء مرعبة داخل هذه الشقة يتفاجأ بها سكان العمارة ومن هنا يعيش الجيران إحداث الرعب والخوف، وتتواصل روبي من خلال أحداث المسلسل مع عوالم خارقة للطبيعة تجعلها تصل إلى مجموعة من الحقائق تغير حياتها ومسار الشخصيات حولها.

والمسلسل من إخراج محمود كامل، وقصة مصطفى يوري، وسعاد القاضي، وتأليف سعاد القاضي، ورفيق القاضي، ونبيل شعيب، ومحمود وحيد، ومن إنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن.

اقرأ أيضا: (شاهد) بالصور رحلة حلا شيحة مع الحجاب بعد عودتها إليه للمرة الثانية!

ويشارك روبي البطولة كل من أحمد حاتم، وصلاح عبد الله، وهاني عادل، ورحاب الجمل، ومحمود البزاوي، وسماء إبراهيم، وملك قورة، وحمزة العيلي، وتامر نبيل.

هنا شيحة: عيد ميلاد سعيد لشخص مميز

وعودةً لهنا شيحة، فقد حسم ابن شقيق إلهام شاهين الفنانة المصرية الشهيرة، الأنباء حول ارتباطه بها وذلك بعدما أثار جدلاً واسعاً برسالته التي وجهها لها في عيد ميلادها، ولمح خلالها إلى مشروع زواج قريب سيجمعهما.

ونشر محمود شاهين صورة تجمعه بـ شيحة عبر خاصية “الستوري” على “انستجرام” حينها، وأرفقها برسالة جاء فيها: “عيد ميلاد سعيد لشخص مميز يجلب الكثير من الفرح إلى قلبي، أنا شاكر لكل لحظة قضيناها سويا، وأتمنى ألا تنتهي سعادتنا، وأتمنى لك تحقيق جميع أحلامك في هذا اليوم”.

وبذلك أكد شاهين صحة الشائعات التي انتشرت بالفترة الأخيرة عن ارتباطه بـ هنا بعد تواجدهما معا في أماكن مختلفة، وظهورهما في مهرجان القاهرة السينمائي كأول ظهور رسمي.

وكانت الفنانة إلهام شاهين قد حاولت نفي علاقة شقيقها بشيحة، حين وجه لها مذيع “إي تي بالعربي” سؤالا: “هل هنا شيحة ومحمود شاهين تزوجا”؟ لترد إلهام شاهين: “لا، لم يتزوجا”، وحين سألها “هل توجد علاقة حب بينهما”، ردت بالقول: “الله أعلم احتمال، الناس بتقول”.

واستكمل المذيع سؤاله حول هنا شيحة ومحمود شاهين وقال: “ولكنك أكّدت وجود قصة حب بينهما؟”، لترد الممثلة المصرية: “أنا قلت إنهما أصدقاء مقربان جدا، وعندما يتزوجا سيعلم الجميع بهذا الأمر، إذ أن علاقة الفنانة هنا شيحة ومحمود شاهين، يعلم الناس أنها صداقة حميمة ولكن لم تَصَل إلى الزّواج”.

الجدير بالذكر أن محمود شاهين يعمل في مجال التصوير السينمائى، ويصغر هنا بـ11 سنة.

أما هنا ، فقد تزوجت 3 مرات سابقاً، آخرها من الممثل المصري، أحمد فلوكس، الذي وقع الطلاق بينهما بعد مرور أقل من عام.

«تابع آخر الأخبار عبر: Google news»

«وشاهد كل جديد عبر قناتنا في YOUTUBE»