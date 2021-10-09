قبل وأحضان شذى حسون وسعد لمجرد في دبي تثير ضجة (شاهد)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، فيديو، يظهر المطربة العراقية شذى حسون وهي تحتضن وتقبّل الفنان المغربي سعد لمجرد، وذلك خلال الحفل الشبابي الذي أحياه سعد في دبي، والذي أقيم في Address Dubai Marina.

وقد أثار الفنان المغربي سعد لمجرد، جدلاً واسعاً في أول حفل فني له بعد جائحة كورونا، في دبي.

وقدم سعد لمجرد الحفل في حمام السباحة، وكان يؤدي أغانيه مع فرقته الراقصة، بينما يمتلئ حمام السباحة بالجمهور المختلط ما بين شباب وفتيات جميعهم بملابس السباحة والبكيني.

وأثارت اللقطات الجريئة لحفل سعد لمجرد الخارج عن المألوف، غضباً واسعاً بين الناشطين، فجاء في تعليقاتهم: (شنو هذا الفساد اعوذ بالله معقوله دول الخليج هيك صارت مع الاسف والله).

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وأطلق عليها آخر وصفاً ساخراً، وكتب: (حفلة برمائية ). فيما كتب أحد المتابعين: (مدري ليش تذكرت سفينة تيتانيك وهي بتغرق شوو هاد لوين وصلت دبي هاذ تحضر أو تأخر عقلي وأخلاقي).

ووافقه الرأي ناشط آخر وعقب: (وجع وين وصلنا من الانحطاط والانعدام الاخلاقي مع حبي لسعد لمجرد وأغانيه لكن عيب اللي يصير انتظروا، هانت القادم ستربتيز).

وسخر آخر قائلاً: (مش لو ضل محبوس بباريس أشرف ).

وكتب ناشط: (حتى الاجانب ما عملو هيك حفلة سيئة).

ورأى آخر أن ما يحدث من علامات الساعة، وكتب: (اقسم بالله علامات الساعة هاي).

“مش عايزين سعد لمجرد في مصر”

وفي سياق آخر، جدد المصريون مطالبهم برفض استقبال سعد لمجرد في بلادهم كونه (مُغتصباً) على حد تعبيرهم.

جاء ذلك بعد الإعلان عن استضافته برنامج (سهرانين) على قناة ON والتي يقدمها الفنان أمير كرارة، وهو ما استفز المصريين الذين دشنوا وسم( مش عايزين سعد لمجرد في مصر).

وكان من المقرر أن يتحدث لمجرد خلال اللقاء عن مسيرته الفنية، وكواليس دخوله مجال الفن، والأزمات التي مرّ بها على الصعيد المهني والشخصي.

وبثت قناة ON البرومو الترويجي لحلقة الفنان المغربي على جزئين، يفترض أن تبث الأربعاء والخميس في التاسعة بتوقيت القاهرة.

وفعلاً لم يتم عرض الحلقة في موعدها الذي تم الإعلان عنه تزامناً مع الحملة، بينما أعلن برنامج «et بالعربي»، أن الحلقة لم تعرض بسبب الاحتفالات بالذكرى الـ48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وتم حذف البرومو من منصات القناة، وبرنامج (سهرانين) على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنّه لازال موجودًا في حساب سعد لمجرد في انستجرام.

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وسبق أن شنت مجموعة من الناشطات المصريات حملة في أكتوبر العام الماضي، لمنع حفل الفنان المغربي سعد لمجرد في القاهرة والذي كان مقررا إقامته في ديسمبر حينها، بمناسبة مرور عامين على تأسيس المسرح، وذلك بدعوى “اتهامه في 3 قضايا اغتصاب في الولايات المتحدة وفرنسا والمغرب”.

ودشن الناشطات المصريات حينها هاشتاج #مش_عايزين_لمجرد_فى_مصر، #noLamjarred، #سعد_لمجرد_مُغتصب، طالبن خلالها بإلغاء الحفل، خاصة أن مصر تُعاني منذ فترة من حوادث اغتصاب وتحرش مُتسلسلة مثل قضية فندق الفيرمونت، ومتحرش الجامعة الأمريكية، ومؤخراً عنتيل الجيزة، ورأوا أن إحضار سعد لمجرد “كمُغتصب متسلسل” مطلوب دولي، هو تشجيع على تكرار هذه الحوادث.

واستجاب مسرح “كايرو شو” وحذف إعلانات الحفل ، وحذف كذلك المناسبة من الموقع المخصص لحجز التذاكر الكترونيا.

لكن الفنان المغربي أكد حينها بأنه لا يوجد له مشاكل مع أي أحد.

وقال الفنان المغربي خلال مقابلة له في برنامج “تريندنج”: “معنديش مشاكل مع حد، ولا عندي أسماء معينة في رأسي أقول إنه حاربني، لكن أي فنان ناجح لا بد يطلع له من يحاربه، لكن من و ليه، لا أعرف”.

وأكمل لمجرد خلال حديثه: “أتطلع إني أعود إلى مصر وأغني فيها بإذن الله في المرة القادمة”.

وأضاف أنه كانت هناك ترتيبات للحفل، “لكن لم يكن كل شيء مؤكد”.

وتابع: “اللي يحب ينط على الموجة عادي لا توجد مشاكل، إحنا تفهمنا الموضوع. حتى لو في 20 بالمائة في مصر أو في أي بلد عربي تحاربني، عندي شعور إن 80 بالمائة معي.”