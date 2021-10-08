سلطنة عمان محافظة مسندم
سلطنة عمان محافظة مسندم
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ما قصة الانفجار الذي هز محافظة مسندم العمانية؟!

كتب محمد أبو يوسف
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تداول ناشطون عمانيون، الجمعة، أنباء غير مؤكدة عن سماع دوي انفجار قوي قد سمعوه في ولايتي “خصب وبخا” في محافظة مسندم شمال السلطنة المحاذية لمضيق هرمز.

وحسب ما ذكر الإعلامي تركي البلوشي مراسل “بلومبيرغ”، فإن مواطنين في مسندم المحافظة المحاذية لمضيق هرمز شعروا بالانفجار.

انفجار مسندم

وبعد الضجة التي أثارتها تلك المعلومات، ذكر حساب عمان بلا إشاعات أن صوت الانفجار الذي وقع في ولاية خصب صباح اليوم ناتج عن اختراق طائرة تابعة لسلاح الجو السلطاني العُماني لحاجز الصوت بالقرب من سد وادي موه بولاية خصب أثناء قيامها بتمرين مشترك.

وتضارب الانباء عقب منشور حساب عمان بلا إشاعات، وذكر ناشطون ان الانفجار كان قوياً للغاية وقد اهتزت معه بعض البيوت من قوته.

إيران تقول انها اعترضت سفينة أميركية

وفي سياق اخر نفى مصدر في البنتاغون حصول أي احتكاك بين زوارق حربية أميركية وإيرانية في الخليج، وأضاف المصدر أن مقطع الفيديو الذي بثته إيران قديم وربما أعيد بثه اليوم تزامنا مع الاحتفال بيوم البحرية الإيرانية كنوع من البروباغاندا.  وفق ما ذكرت الحرة.

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وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، الخميس، أن زوارق سريعة تابعة للحرس الثوري الإيراني اعترضت سفينة أميركية في الخليج العربي.

وقال متحدث باسم البحرية الأميركية إنه ليس على علم بأي مواجهة من هذا النوع في البحر وقعت خلال الأيام الماضية.

وتظل المنطقة مضطربة بسبب تصعيد إيران لبرنامجها النووي. ووصلت المحادثات في فيينا لإعادة إحياء اتفاق إيران النووي مع القوى العالمية إلى طريق مسدود منذ يونيو، ولم يحدد موعد لاستئنافها.

وبث التقرير الإيراني، الخميس، مقطعا مصورا قال التلفزيون إنه صور من على متن أحد الزوارق السريعة التابعة للحرس الثوري.

وأظهر المقطع المصور سفينة ترفع علم الولايات المتحدة وعددا من أفراد الطاقم على متنها فيما بدا أن الزورق كان يطاردها.

وسمع صوت في الخلفية يقول بالفارسية “استمروا في مطاردتهم”.

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ولم يوضح التقرير متى وقعت المواجهة.

وقال تيموثي هوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس للبحرية الأميركية المتمركز في البحرين، إنه ليس على علم بأي تفاعل غير آمن من نوعه مع إيران خلال اليومين الماضيين.

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