محمد آل ضريبي
محمد آل ضريبي
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هكذا أحرج ناشط فلسطيني المطبع البحريني محمد آل ضريبي خلال زيارته القدس المحتلة ؟! (شاهد)

كتب محمد أبو يوسف
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تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة، أظهرت وفداً بحرينياً وهو يزور “حائط البراق” في مدينة القدس المحتلة، إلى جانب أسواق المدينة، في إطار اتفاق التطبيع الخياني الذي وقعته البحرين مع إسرائيل مؤخراً.

وعلى حساب “إسرائيل بالعربية” الذي تديره وزارة الخارجية الاسرائيلية بموقع في “تويتر”، نشرت صورة لرجل يرتدي زيا بحرينيا وسط مجموعة من اليهود يؤدون صلاتهم أمام حائط البراق.

​وكتبت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الصورة المنشورة اليوم الأربعاء عبارة: “الدين لله والوطن للجميع”.

محمد آل ضريبي

واتضح أن الرجل الذي ظهر في الفيديو هو محمد آل ضريبي العضو باتحاد المدربين العرب ومدرب معتمد بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية.

​وزار آل ضريبي القدس ضمن وفد بحريني، خلال زيارة نظمتها مجموعة “شراكة” البحرينية المهتمة بالتواصل بين شعوب الخليج وإسرائيل.

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وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر الوفد البحريني أثناء وصوله إلى حائط البراق.

وفي مقطع أخر ظهر ضريبي وهو يسير في أحد أسواق مدينة القدس، محاولاً تجاهل شاب فلسطيني اعتقد انه “سعودي” في بادئ الأمر وحاول أن يستدرجه ولكن يبدو أن ضريبي لديه أوامر بعدم الرد على أي فلسطيني في القدس.

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وحاول آل ضريبي أن يبرر ما حدث بعد احراجه أمام زملائه قائلاً :” هو أنا كنت مركب سماعات بلوتوث وأستمع لأغنيتي المفضلة وما كنت سامع “.

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