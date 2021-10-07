هكذا أحرج ناشط فلسطيني المطبع البحريني محمد آل ضريبي خلال زيارته القدس المحتلة ؟! (شاهد)

تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة، أظهرت وفداً بحرينياً وهو يزور “حائط البراق” في مدينة القدس المحتلة، إلى جانب أسواق المدينة، في إطار اتفاق التطبيع الخياني الذي وقعته البحرين مع إسرائيل مؤخراً.

وعلى حساب “إسرائيل بالعربية” الذي تديره وزارة الخارجية الاسرائيلية بموقع في “تويتر”، نشرت صورة لرجل يرتدي زيا بحرينيا وسط مجموعة من اليهود يؤدون صلاتهم أمام حائط البراق.

الدين لله والوطن للجميع☪️✡ pic.twitter.com/AZU3qnC2ks — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 6, 2021

​وكتبت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الصورة المنشورة اليوم الأربعاء عبارة: “الدين لله والوطن للجميع”.

محمد آل ضريبي

واتضح أن الرجل الذي ظهر في الفيديو هو محمد آل ضريبي العضو باتحاد المدربين العرب ومدرب معتمد بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية.

@sharakango connecting GULF and ISRAELI peoples to live in peace together

🇧🇭❤🇮🇱 pic.twitter.com/DiWJKXOmrv — محمد آل ضريبي (@aldhirabi) October 6, 2021

​وزار آل ضريبي القدس ضمن وفد بحريني، خلال زيارة نظمتها مجموعة “شراكة” البحرينية المهتمة بالتواصل بين شعوب الخليج وإسرائيل.

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وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر الوفد البحريني أثناء وصوله إلى حائط البراق.

An official delegation from Bahrain has visited the western wall in Jerusalem today. The local Arabs aren’t that happy! Via @amirtsarfati pic.twitter.com/nnb1BVzplJ — Eye On Antisemitism (@AntisemitismEye) October 6, 2021

وفي مقطع أخر ظهر ضريبي وهو يسير في أحد أسواق مدينة القدس، محاولاً تجاهل شاب فلسطيني اعتقد انه “سعودي” في بادئ الأمر وحاول أن يستدرجه ولكن يبدو أن ضريبي لديه أوامر بعدم الرد على أي فلسطيني في القدس.

סרטון ששותף בחשבון האינסטגרם של "שעפאט" – פלס' מתגרה בחברי הטוב מבחרין מחמד אאל צ'ריבי @aldhirabi שמבקר כאן בישראל, פונה אליו בתור סעודי ומנסה לגרור ממנו תגובה, ומחמד מתעלם כמו שצריך! أبو فلس المقرف يحاول استفزاز صديقي البحريني محمد الذي يزور إسرائيل، يستحق التجاهل بلا شك 👏 pic.twitter.com/fQongHX1qv — Moran T 𓂆 موران ت (@MoranT555) October 6, 2021

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وحاول آل ضريبي أن يبرر ما حدث بعد احراجه أمام زملائه قائلاً :” هو أنا كنت مركب سماعات بلوتوث وأستمع لأغنيتي المفضلة وما كنت سامع “.

هو أنا كنت مركب سماعات بلوتوث وأستمع لأغنيتي المفضلة وما كنت سامع🤣😂 مره ثانية شو قلت🥱 — محمد آل ضريبي (@aldhirabi) October 6, 2021

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