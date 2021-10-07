أديل Adele بصور مثيرة على غلاف مجلة فوغ وتعترف بممارسة هذا الأمر مرتان يومياً!

بإطلالة جريئة، أطلّت النجمة العالمية أديل Adele، بصور تضجّ أنوثة على غلافة مجلة فوغ، تزامناً مع اقتراب طرح ألبومها الجديد في الأسواق بعد غياب استمر حوالي 6 سنوات منذ اخر البوم لها hello.

وبدت أديل Adele في الصورة الرئيسية التي نشرتها المجلة، بإطلالة جريئة، ظهرت فيها بفستان مكشوف من منطقة الصدر.

كما نشرت المجلة، عدداً من الصور للنجمة أديل Adele، ظهرت فيها وهي ترتدي قميصاً مفتوحاً، وفوقه جاكيت، وتسريحة شعر منسدلة، أثارت اعجاب متابعيها وجمهورها المتشوّق لسماع جديدها.

وفي صورةٍ اخرى نشرتها “فوغ”، ظهرت أديل Adele بإطلالة أنيقة، بقميص وبنطال أبيض اللون.

وقالت صحيقة “ديلي ميل” البريطانية، إنّ مغنية The Someone Like You دخلت التاريخ كأول شخصية مشهورة تتصدر غلاف فوج البريطانية والأمريكية معًا.

أديل Adele تتحدث عن طلاقها

وتحدثت أديل Adele بصراحة خلال مقابلتها مع مجلة “فوغ” عن طلاقها وعلاقتها الجديدة مع حبيبها ريتش بول.

وقالت اديل Adele إنها هي من تركت زوجها مشيرة إلى أنها كانت ستصبح بائسة لو لم تضع نفسها أولاً.

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وأضافت اديل Adele عن انهيار علاقتها: “عندما كنت في الثلاثين من عمري، انهارت حياتي كلها ولم يكن لدي أي تحذير من ذلك لم يعد الأمر مناسبًا لى بعد الآن. لم أرغب في أن ينتهي بي المطاف مثل الكثير من الأشخاص الآخرين الذين أعرفهم”.

وقالت: “لقد تواعدت قبل ريتش، لكنهم كرهوا ذلك، في حين أنه لا يشعر بالضيق بسبب ذلك على الإطلاق. يبدو الأمر وكأنه متسق ومراعي بما يكفي لدرجة أنني لا أهتم بمن يعرف ماذا يحدث في حياتي.. بول رائع.. إنه مضحك وذكي للغاية”.

مدمنة رياضة

كما كشفت اديل Adele أنها أصبحت مدمنة ممارسة الرياضة

وأشارت النجمة العالمية إلى أن الأمر لم يكن يتعلق أبدًا بفقدان الوزن..

وقالت: “كان الأمر دائمًا يتعلق بأن أصبح قوية وأمنح نفسي الكثير من الوقت كل يوم بدون هاتفي. لقد أصبحت مدمنة أنا أمارس الرياضة مرتين أو ثلاث مرات في اليوم منذ 3 سنوات”.

ألبوم أديل الجديد

مؤخراً، ألمحت اديل الى اقتراب طرح ألبومها الجديد في الأسواق.

كان ذلك عبر تغيير صورتها الشخصية عبر حساباتها بمختلف منصات السوشيال ميديا.

صور لوحات إعلانية تم رصدها في الشوارع مكتوب عليها “30”، والتي تواجدت في عدة مدن حول العالم منها دبي، وأيرلندا، ما يشير إلى أن الألبوم الرابع للنجمة البالغة من العمر 33 عامًا، سيتبع نمطها فى تسمية الألبومات بسنين عمرها.