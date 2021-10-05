ملحم زين في ورطة بسبب اليوتيوبرز “أنس وأصالة”.. “شاهد” كواليس ما حدث!

تصدر مشهورا السوشيال ميديا، الزوجان السوريان أصالة المالح، وأنس مروة نجل المسؤول السابق في الائتلاف السوري المعارض هشام مروة، التريند بسبب عيد ميلاد الأخيرة في دبي.

ملحم زين يغني لأصالة المالح!

حيث حرص أنس مروة على تحقيق حلم زوجته أصالة المالح، بلقاء فنانها المفضل، وهو المطرب اللبناني ملحم زين.

وأوهم أنس زوجته بأن هديته لها هو مجرد لقاء عبر ET بالعربي، لتتفاجأ بدخول ملحم زين الاستديو، وهو يغني لها أغنية عيد الميلاد.

وعبرت أصالة المالح عن صدمتها بمجرد ما شاهدت ملحم زين، وقالت: (ربما سيقول الناس الآن من هي أصالة ليحضر لها ملحم شخصيا، ولكنني سعيدة وأشعر أن خدودي ستنفجر من الخجل).

ملحم: قناة أنس وأصالة ممتعة

بينما عقب ملحم زين: (أنا بعيد عن السوشيال ميديا، ولكني أتابع قناة أصالة وأنس، تقدم أشياء ممتعة وجميلة).

وتابع زين: (أنا لا أسمح لأبنائي بمشاهدة تيك توك، أو أي شيء عبر يوتيوب، بسبب احتوائها على محتوى غير لائق أحياناً، ويوجد محتويات بها تفاهة، ولكن أصالة تعمل أشياء طريفة، وقناتها للترفيه والتسلية).

ووجه ملحم زين، نصيحة لأصالة بأن تقوي لغتها العربية، كون جمهورها عربي، ثم أدى الاثنان سوياً أغنية (انت عمري) للسيدة أم كلثوم.

ولم تقتصر مفاجأة أنس لزوجته على إحضار ملحم زين، بل مارسا سوياً القفز عبر مظلة، ولقاء عائلتها عبر برنامج (صباح الخير ياعرب)، وعمل زفة عروس على الطريقة الشامية.

انتقادات ملحم زين

لكن ملحم زين تعرض لانتقادات بسبب تلبيته دعوة أنس مروة، خاصة أنها مجاناً بحسب ما كشف الأخير.

ورأى البعض أن النجم اللبناني معروف بتواضعه ودعمه للمواهب الشابة، إلا أنه أهم من حضوره لعيد ميلاد أصالة المالح في أحد الاماكن في دبي.

وجاء في التعليقات: (تستاهل اصالة ان يتم الاحتفال بعيد ميلادها بهذه الطريقة بعد الاكتشافات والاختراعات التي قدمتها للعالم).

وكتبت أخرى: (لا ياملحم لا.. كنت كبير بعيني لهاللحظة).

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وتساءل آخر: (شو صاير على ملحم يبهدل حاله).

وسخرت أخرى بتعليقها: (مشالله عم تحتفل بميلاد انشتاين العصر واختراع السفر الى المستقبل شوهتو عقول الجيل وخليتو تافه متلكون).

رغم الانتقادات والهجوم، إلا أن فيديو الاحتفال بعيد ميلاد أصالة حقق حتى الآن أكتر من سبعة ملايين مشاهدة عبر قناتهم الرسمية على (يوتيوب).

100 ألف دولار مقابل 5 دقائق ببرج خليفة

وسبق أن اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي العام الماضيـ بموجة غضب واسعة عقب تداول مقطع فيديو مصور، أظهر احتفالا لمدة 5 دقائق في برج خليفة أقامه أنس مروة، وتكلف 100 ألف دولار لكي يعلن جنس مولوده القادم.

وبحسب المقطع الذي نشره أنس مروة على قناته بيوتيوب وتناقلته المواقع والصحف، فقد أنفق نحو 100 ألف دولار لإعلان جنس مولوده على برج خليفة لدقائق معدودة، في حفل يعد الأول من نوعه للإعلان عن جنس مولود وهو الثاني للزوجين المعروفين على منصات التواصل الاجتماعي بـ(أنس وأصالة).

وظهر الزوجان أنس وأصالة في المقطع بصحبة أصدقائهما وزوار المنطقة وهم ينظرون إلى واجهة البرج التي تزينت بالألوان.

ضجت السوشيال ميديا بالحفل الاستثنائي الذي أقامه #أنس_مروة و #أصالة_المالح لمعرفة جنس مولودهما المنتظر، إذ أضيء برج خليفة باللون الأزرق للإشارة إلى أن المولود سيكون ذكراً، وصنف الحدث على أنه أكبر حفل في العالم للكشف عن جنس الجنين.. من منكن تحلم بمثل هذا الحفل؟#مشاهير pic.twitter.com/Szb7fSxLHw — زهرة الخليج (@zahrat_khaleej) September 9, 2020

ثم بدأ العد التنازلي لينتهي المقطع بأن ظهرت عبارة “إنه ذكر” على واجهة البرج، وسط فرحة الزوجين الممزوجة بدموع الفرح.

وفجر المقطع موجة غضب وجدل واسعين بمواقع التواصل معتبرين أن ما حدث بمثابة “لقمة مغمسة بدم الأطفال السوريين وشهداء الثورة” في إشارة إلى فساد والده ونهب أموال الشعب.

نجمة من السماء باسم أصالة

كما أهدى أنس زوجته أصالة نجمة في السماء بمناسبة يوم الأم، مع شهادة موثقة تثبت ملكيتها لهذه النجمة.

ونشر اليوتيوبر السوري مقطع فيديو في قناته عبر اليوتيوب، لحظة مفاجأته لزوجته بالهدية الغريبة والثمينة.

وذلك بعد أن استفسر منه بعض المتابعين عن طبيعة الهدية التي سيقدمها لزوجته، ليوضح أنه اشترى نجمة في السماء لتحمل اسم زوجته أصالة.

وبعدما أثار الثنائي الجدل، كشف أنس عبر حسابه على (انستجرام) تفاصيل شرائه نجمة من السماء لزوجته أصالة المالح بمناسبة عيد الأم، موضحا التفاصيل المتعلقة بكيفية الشراء وتكلفة النجمة.

وعلق أنس حينها ساخراً: ( تفاجأت من انتشار أخبار أنس يشتري لزوجته نجمة من السماء، كنت مفكر الموضوع مسخرة ومزح).

وتابع: (يا جماعة الموضوع أصالة كانت عاملة أغنية بعنوان أمي تحوى مقطع غنائي (أمي نجمة من السماء)، فقلت أجيب هاي الشهادة كرمز عن تقديري لأمومتها).

وفيما يتعلق بسعر النجمة أكد أنس أن سعرها لا يتجاوز (70) دولار فقط، مضيفاً: (هي كرمز عن المحبة هنا تنتشر بكثرة في كندا وأمريكا وناسا غير معترفة بهذه الشهادات أصلا).