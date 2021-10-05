مراسل العربية في سلطنة عُمان يعلن استقالته من القناة السعودية

أعلن الإعلامي العماني ومراسل قناة “العربية” في سلطنة عمان يوسف الهوتي، اليوم الثلاثاء، استقالته من القناة السعودية بسبب التقرير المسيء الذي بثته على شاشتها قبل أيام بشأن إعصار شاهين.

وفي تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن) قال يوسف الهوتي، إنه يعلن استقالته من العربية كمراسل لها في مسقط.

نزولا عند رغبة أبناء #عُمان الأوفياء الذين شعروا بالاستياء من المادة المصورة التي بثتها قناة #العربية على موقعها الإلكتروني " ظنوا أنها مزحة " فإني أعلن عن استقالتي من #قناة_العربية كمراسل لها في مسقط علما بأن هذه المادة لا علاقة لي بها إطلاقًا#عمان_السعودية_مستقبل_واعد #شاهين https://t.co/HuUPsSDTyU — يوسف الهوتي (@YousufAl_Hooti) October 5, 2021

ودون ما نصه:”نزولا عند رغبة أبناء عُمان الأوفياء الذين شعروا بالاستياء من المادة المصورة التي بثتها قناة العربية على موقعها الإلكتروني “ظنوا أنها مزحة” فإني أعلن عن استقالتي من قناة_العربية كمراسل لها في مسقط.”

واختتم الهوتي تغريدته مشددا على أن “هذه المادة لا علاقة لي بها إطلاقًا.”

تقرير قناة العربية عن إعصار شاهين

وكان وكيل وزارة الاعلام في سلطنة عمان، علي بن خلفان الجابري، وجه انتقاداً لقناة العربية السعودية التي تبث من دبي، بعد عرضها مقطعاً مرئياً تضمن مقاطع مجمعة من تطبيق “تيك توك” قبل بدء التأثير المباشر لإعصار “شاهين”.

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وبثت قناة العربية السعودية مقطعا مرئيا بعنوان “عمانيون والإعصار شاهين” على موقعها في تويتر، ثم قامت بحذفه بعد أن تعرض لانتقادات واسعة من المواطنين العمانيين على تويتر.

وعلق وكيل وزارة الاعلام العماني على مقطع الفيديو الذي بثته العربية في تغريدة على تويتر قال فيها :”عمل لا علاقة له لا بالإعلام المهني ولا بالتصرف الإنساني، وأنتم تغطون حالةً مداريةً يتعرض لها بلد يكن لكم الاحترام.”

عمل لا علاقة له لابالإعلام المهني ولا بالتصرف الإنساني وانتم تغطون حالةً مداريةً يتعرض لها بلد يكن لكم الإحترام

الكلام لإدارة قناة العربيه.

وفي انتظار ردة فعلكم تجاه صاحب الفكرة (العبقرية) ومَن سمح بظهورها للعلن.

فالعمانيون أعظم مما روجتم له وزدتم عليه من شوارد لا علاقة لها بنا. pic.twitter.com/y9HtawUjFQ — علي بن خلفان الجابري (@aksj19801) October 4, 2021

وتابع:”الكلام لإدارة قناة العربية، وفي انتظار ردة فعلكم تجاه صاحب الفكرة (العبقرية) ومَن سمح بظهورها للعلن، فالعمانيون أعظم مما روجتم له وزدتم عليه من شوارد لا علاقة لها بنا”.

ولاقى رد المسؤول العماني، تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث هاجم العمانيون قناة العربية بعد الفيديو الذي بثته وأثار غضبهم.

إعصار شاهين

وترك إعصار “شاهين” الذي أعلنت السلطات العمانية انحساره، الاثنين، وانتهاء أثره بصمات صادمة ومروعة في ولايات السلطنة حيث تسبب بدمار واسع خاصة في ولايتي السويق والخابورة.

وبينما أعلن المركز الوطني للإنذار المُبكر من المخاطر المُتعددة في سلطنة عمان أمس، انتهاء التأثيرات المباشرة للعاصفة المدارية “شاهين”، بث العديد من النشطاء العمانيين عبر حساباتهم الشخصية بتويتر، صورا ومقاطع مصورة تظهر الضرر البالغ الذي وقع بأماكن سكنهم، وكانت الصور والمقاطع من كل ولايات السلطنة المتضررة.

خطاك الشر يا بلادي

بترجع من أول .. اجمل و اجمل 🙏🏼 pic.twitter.com/Y0Fl9gNxBT — حميد البلوشي (@hameedalbloushi) October 4, 2021

ولايتي الخابورة والسويق

وكان واضحا من الصور والفيديوهات أن الضرر الأكبر لإعصار شاهين قد وقع في ولايتي الخابورة والسويق، حيث أن هناك منازل اختفت تماما وكأنها لم تكن.

#يتداول | اختفاء منزل في ولاية #الخابورة وكأنه لم يكن جراء التأثيرات المباشرة لاعصار #شاهين على الولاية !! pic.twitter.com/HVBc0SCQDO — عُمان الحدث (@oman_event) October 4, 2021

وفيات إعصار شاهين

من جانبها ثمنت هيئة الطيران المدني في عمان، الجهود المبذولة من قبل المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة الأخرى، وتجاوب المواطنين والمقيمين مع التقارير والتحذيرات الصادرة عنها.

وكان المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان، قد أعلن في وقت سابق على حسابه الرسمي على موقع تويتر، الاثنين، أنه سجل 7 وفيات جديدة جراء رياح عاتية وأمطار غزيرة مصاحبة للعاصفة شاهين. وكانت العاصفة قد أودت بحياة 4 يوم الأحد.

ومنذ يوم السبت، أجلي الآلاف من المناطق الساحلية في عمان. وغمرت المياه شوارع العاصمة مسقط.

إعصار شاهين في سلطنة عمان

وشهدت عمان على مدار اليومين السابقين، ظاهرة مناخية تتمثل في حالة مدارية ضربت سواحل البلاد وتحولت إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى، عُرف باسم إعصار شاهين.

وتم تفعيل حالة الطوارئ في عمان، وتعطيل العمل على مدار يومي الأحد والاثنين، وأعلنت الحكومة العمانية عن مراكز الإيواء المستعدة لاستقبال المتضررين من الإعصار.

نتج عن الإعصار خسائر في الأرواح، وتهالك البنية التحتية في المناطق التي ضربها.

وبدأ الإعصار بمنخفض مداري في مساحة كبيرة من بحر عمان ثم انتهى إلى مسار مغلق أو ضيق في دولة الإمارات والسعودية، ولم تتضرر منه دول عربية أخرى.

وبحلول ليلة الاثنين، أعلنت الجهات المختصة في سلطنة عمان، عبور مركز الإعصار شاهين اليابسة بما يعني تحوله إلى عاصفة مدارية أقل شدة مما كانت عليه.

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