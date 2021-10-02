موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف فريق ليفربول مواجهة من العيار الثقيل أمام منافسه الضيف مانشستر سيتي، مساء يوم الأحد في قمة الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، التي ستقام بين كلا الفريقين على ملعب ” الآنفيلد”.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

وستنطلق مباراة القمة النارية بين فريق ليفربول ومانشستر سيتي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، وفلسطين، سوريا، لينان، الأردن، البحرين، اليمن، العراق، قطر.

وستكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، بينما ستكون عند الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات وعمان، بينما الجزائر والمغرب في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات منافسات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

جد واجتهاد تحت الأمطار في مركز @AXA للتدريبات استعدادًا لمواجهة @Cityarabia يوم الأحد 💪🔴 pic.twitter.com/dlpx87Mhvq — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 30, 2021

وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على المباراة بين فريق ليفربول ونظيره كريستال بالاس عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

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تشكيلة فريق ليفربول

وسيدخل المباراة المدرب الألماني يورغن كلوب في تشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه الضيف مانشستر سيتي، حيث سيكون في حراسة المرمى أليسون بيكر.

"لماذا أنا دائمًا في المقدمة؟" 😆 شاهد كواليس التقاط الصورة الرسمية للريدز لموسم 2021/22 📸pic.twitter.com/m0h0bDZh89 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 1, 2021

بينما سيكون في دفاع الفريق كلاً من: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، ألكسندر أرنولد، أما في خط الوسط سيأتي كلاً من: نابي كيتا، جوردان هندرسون، تياجو ألكانتارا، وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب كلوب على الثلاثي، محمد صلاح، ساديو ماني، دييغو جوتا.

تشكيلة فريق مانشستر سيتي

وسيلعب المدرب الإسباني ” بيب غوارديولا”، في تشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه المستضيف ليفربول، حيث سيتواجد في حراسة المرمى ستيفين.

تدريبات بدنية 🤼‍♂️

جمل فنية ⚽ فريقنا يتجهز لمواجهة ليفربول 💪 🔷 #السيتيpic.twitter.com/ZxXXbwUF6i — مانشستر سيتي (@Cityarabia) October 1, 2021

وفي خط الدفاع سيكون كلاً من: بنيامين ميندي، ناثان آكي، روبن دياز، كانسيلو، بينما في خط الوسط سيأتي كلاً من: جوندوان، فيرناندينو، جاك غريليش، وفي هجوم الفريق سيعتمد على الثلاثي، بيرناردو سيلفا، فيران توريس، رياض محرز.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويتربع فريق ليفربول على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، بينما جاء منافسه فريق مانشستر سيتي في المركز الخامس برصيد 13 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

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