مقتل 4 أشخاص إثر سقوط طائرة إسعاف في أبوظبي

أعلنت شرطة أبو ظبي، السبت، سقوط طائرة إسعاف ومقتل 4 من أفراد طاقمها من الفنيين والطبيين.

ونشرت شرطة أبو ظبي تغريدة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قالت فيه “،”بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي القيادة العامة لشرطة أبوظبي أبناء الواجب المغفور لهم بأذن لله مقدم مدرب طيار خميس سعيد الهولي؛ ملازم طيار ناصر محمد الراشدي؛ طبيب مدني شاهد فاروق غلام؛ ممرض مدني جويل قيوي ساكارا مينتو”.

#نعي | بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي القيادة العامة لشرطة أبوظبي أبناء الواجب المغفور لهم بأذن لله مقدم مدرب طيار خميس سعيد الهولي

ملازم طيار ناصر محمد الراشدي

طبيب مدني شاهد فاروق غلام

ممرض مدني جويل قيوي ساكارا مينتو pic.twitter.com/AkbpKVgNQ9 — شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) October 2, 2021

سقوط طائرة إسعاف في أبو ظبي

واكدت أن أفراد الطاقم قد “وافتهم المنية السبت الموافق 2 أكتوبر 2021 وذلك إثر تعرضهم لحادث سقوط طائرة الإسعاف أثناء تأدية الواجب”.

والذي وافتهم المنية السبت الموافق 2 أكتوبر 2021 وذلك إثر تعرضهم لحادث سقوط طائرة الاسعاف أثناء تأدية الواجب . — شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) October 2, 2021

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ولفتت إلى أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي “تتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرهم ومعارفهم وزملاء العمل، سائلة الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وتتقدم القيادة العامة لشرطة ابوظبي بأحر التعازي والمواساة لأسرهم ومعارفهم وزملاء العمل، سائلة الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون#شرطة_أبوظبي — شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) October 2, 2021

ونشرت حسابات إماراتية صور الضحايا من حادثة سقوط طائرة الإسعاف في أبوظبي

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