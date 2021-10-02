تصريحات نارية للراقصة فيفي عبده: نزار قباني غازلني والقرآن لا يفارق لساني! (شاهد)

أثارت الراقصة المصرية فيفي عبده الجدل بتصريحاتها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، عبر برنامجه (مع الفارس)، على قناة (الرشيد).

فيفي عبده وكاظم الساهر

وقالت فيفي عبده عن جماهيريتها: (اللي كان يجي مصر وميجيش عندي النايت كلوب يتفرج عليّا ده يقولوا ده مرحش مصر).

وتابعت: (كاظم الساهر كان مع أصحابه وإنسان قد إيه محترم وخلوق وكنت مبسوطة إني شفته، رقصتله على أغنية محدش يصدق إني أرقص عليها، كلها لطم وحزن).

وحين سألها نزار الفارس (هل مواصفات رجل أحلامك تشبه كاظم الساهر)، قالت فيفي: (هو راجل محترم جداً، وشخصية، لو أنا مش متجوزة ولسة صغيرة وأتخيل حد يكون جوزي، ممكن يكون كاظم).

وتابعت: (لكن فارس أحلامي زي ممثلين مصريين، رشدي أباظة مثلا، الوسامة والرجولة، وعمر الشريف، وعماد حمدي، عبدالحليم آخر أيامه جزاب جدا، عينيه بتتكلم، وقابلته وقالي بيقولوا عنك رقاصة شاطرة).

وأجابت فيفي عبده على سؤال نزار الفارس: (مستعدة يكتبون على قبرك الراقصة فيفي عبده)، لترد قائلة: (أنا بحب الرقص ربنا يسامحني.. ربنا هو اللي بيحاسب مش أنت ولا أنا.. وأنا مشبعتش من الفن ده بيبقى في الدم).

وتابعت: (أنا مدفني جنب مدفن الفنان عبدالحليم حافظ، بينا شارع، ورحت عملته بعد ما مات، ومكانش مكتوب عليه الفنان، وأنا ما ينفعش ينكتب راقصة على قبري).

واستطردت: (هو أنا رايحة لربنا كراقصة؟ يمكن أنا غلطانة، ولا هخلي حد يحطلي لقب على مدفني).

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وحول طاقتها الإيجابية، قالت فيفي: (دي كاريزما من عند الله، كتير بكون حزينة وبخبي حزني جوة قلبي، ولما بصحى بقولهم صباح الفل والعسلات من مصر أم الدنيا، وأنا جواتي بعيط دم).

ورأت فيفي عبده أنها يجب أن تخفي حزنها حتى تستمر الحياة، معقبة: (كلمة فنان تعني العطاء وعشان كده كرمهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفن رسالة).

(بتعاكس من طوب الأرض)

وحين طرح عليها نزار سؤالا حول آخر مرة تعرضت فيها للمعاكسة، أجابت فيفي: (أنا بتعاكس من طوب الأرض، الطفل بيقول لإمه عايز أسلم عليها، ده كله حب، اسأل أي حد ابنه بيعرفني ولا لأ، كل الناس بتعرفني).

وتحدثت فيفي عن تقليد الراقصات لها، وقالت: (كل وحدة فينا ليها طريقتها، مثلا دينا بترقص وليها وضعها، ولوسي ليها طريقتها، وأنا كفيفي ليا طريقتي).

وتابعت: (الأجانب احنا معلمينهم طبعاً، بس هما بيرقصوا بسرعة فظيعة وبيقلدوا بعض جداً، مافيش تميز بينهم عكسنا احنا المصريات كل وحدة ليها طريقة تميزها).

راقصة مصر الأولى

ورفضت فيفي عبده إطلاق لقب راقصة مصر الأولى على أحد من الراقصات، معقبة: (مافي أولى وتالتة ورابعة، مين بيعطي الألقاب دي أصلا؟ احنا ما يهمناش إلا أنها تكون مقبولة والناس بتحبها ولا لأ).

وحول أمنيتها حالياً، أجابت فيفي: (أنا تعبت من وأنا صغيرة، وبتمنى من الله يطول عمري ويعطيني الصحة وأعيش، وأمارس الحاجة اللي بحبها مع أحفادي الصغيرين).

وحول سبب اختفاء الراقصات المصريات عن الساحة، وتصدر الراقصات الأجنبيات، قالت فيفي: (الأجنبية أجرها رخيص، وما بقاش في إيد تتمد لينا).

مهري رخيص

وفاجأت فيفي نزار الفارس بإجابتها عن مهرها، قائلة: (مهري 25 جنيه طالما يبقى راجل، الغالي اني اشتري راجل يحافظ علي ويحترمني ويحافظ على اسمي).

وكشف نزار أن فيفي عبده قرأت القرآن قبل بداية البرنامج، لتقاطعه الراقصة: (أنا دائماً بقرأ القرآن حتى لما أطلع من البيت، لازم، وكل واحد حسابه بينه وبين ربه).

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وتابعت: (لما أطلع وأقرأ قرآن، بحس أنه ربنا مش هيبتليني بحادثة أعملها، لازم أحصن نفسي بالقرآن).

وأكدت فيفي عبده أن منزلها مليء بأعمال السحر والشعوذة، مضيفة: (بس أنا مفوضة أمري لله سبحانه وتعالى، يرموا أعمل إيه).

وتابعت: (ممكن حد يدخل ويقول إيه البيت ده وما يقولش ماشاء الله، يمشي من هنا وأشوف البيت قد خرم الإبرة مش عايزاه لأنه قر عليا، وكتير انحسدت مع إنه القرآن ما بيفارقش لساني).

وأشارت فيفي إلى أنها طبيعية جداً مع جمهورها، ولا تحب مساحيق التجميل، ما جعلها تظهر بدون مكياج أكثر من مرة لهم.

نزار قباني يتغزل بفيفي!

وكشفت فيفي عبده عن موقف جمعها مع نزار قباني، وقالت: (شفته في منزل صديقة عراقية، وقالي لما كتبت قصيدة قارئة الفنجان تخيلت بنت زيك بشعرها الأسود الطويل والعينين السودة).

وأضافت: (الجمال العربي مميز، كيم كارداشيان لما عملت شعرها أسود وجسمها زي العرب اتشهرت مع أنه ما عندهاش أي مهنة أصلا تعملها، ودلوقت بقت بتعت كل حاجة لأنه الشكل العربي مميز في أوروبا).

وفي وقت سابق، كشفت الراقصة المصرية أسرار بدايتها في الرقص، وقالت إنها بدأت ترقص وتتاقضى 150 قرشاً، وتُعطي فردين في فرقتها 25 قرشاً لكلّ واحد منهما.

وعن أول بدلة رقص ارتدتها قالت فيفي إن سعرها كان 15 جنيه بالقسط، وأول مرة وقفت وهي ترتديها وجّهت التحية للفرقة الموسيقية بدلاً من الجمهور؛ “عشان أنا مش متعودة عليها”. حسب قولها

وكشفت فيفي عبده في برنامج “السيرة” الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، على قناة Dmc أنها أرسلت والدتها للحج، مشيرةً إلى أنّ والدها عاتبها لأرسالها والدتها للحج دونه .

وذكرت فيفي: “قلتله ازاي أنا محضرة لك الحج انت وأمي وانا وقتها مكنش معايا أي فلوس، وفرح جدا لما قلتله كده”.

وأضافت فيفي: “الله بعتلي رزق عشان الاثنين يسافروا”.

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وقالت إنّها حصلت على عمل مع ناس كانت تنظم حفلات مع الفنان عبد الحليم حافظ ومطربين آخرين، وقالت إن والدها حينما عاد من الحج مات قبل أن يتم 40 يوما.

واضافت: “لما والدي رجع مصر راح عند زوجته الثانية، وأنا وأمي كنت مسافرين ليبيا عشان تصوير فيلم الرسالة، ولما جينا طلب مننا كلنا نقعد حواليه واحنا عددنا 12 وكمان أمي وزوجته الثانية، وقعد معانا 3 ساعات واتوفى”.

عن وفاة والدتها قالت إنها كانت ذاهبة لتزور اخوتها وفاجأة شعرت بتعب وتبين انها بجلطة في المخ .

وقالت إن أحد اخوتها اتهمها بأنها السبب في وفاة والدتهم، مضيفة: “وقتها كنت هاتجنن لأن انا عمري ما زعلت أمي، والجلطة اتسببت في مشكلة باللسان مش هتعرف تتكلم، وانا هاموت وتتكلم عشان أعرف أنا عملت ايه”.

وتابعت: “حينما جاء الدكتور قال صباح الخير، فردت عليه امي فحمدت الله لأنني عرفت انها راضية عني، وبقيت 9 سنوات على قيد الحياة بعد الجلطة .

وكشفت فيفي عبده عن اسمها الحقيقي، وقالت ان اسمها “عطيات”، وان والدتها هي من اسمتها به لأنها كانت تنجب إناث فقط، مشيرةً الى انها تُدلّع نفسها “طاطا”.

وروت فيفي قصة هروبها من المنزل في عمر 12 عاماً، فيما قالت إن والدتها كانت حازمة وصارمة في تربيتها هي وشقيقاتها، حتى أنها كانت قبل الزواج، لا تعرف كيف ينجب البشر، وكانت تظن طوال الوقت أن التزاوج يتم عن طريق الركبة، كما أخبرتها والدتها وهي صغيرة.

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