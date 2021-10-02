أنس جابر تتأهل إلى المربع الذهبي بعد فوزها على الأوكرانية سفيتولينا في بطولة شيكاغو

تأهلت النجمة التونسية العالمية أنس جابر إلى الدور النصف النهائي من بطولة شيكاغو للتنس، بعد نجاحها في تحقيق الفوز على منافستها الأوكرانية سفيتولينا المصنفة السادسة عالميًا في رياضة كرة المضرب “التنس”.

أنس جابر والمربع الذهبي

وتمكنت التونسية أنس جابر من الفوز على منافستها سفيتولينا في دور الربع النهائي بمجموع مباراتين دون رد 6-2، 6-4، في مباراة استمرت ساعة و22 دقيقة من الإثارة الحماس بين اللاعبتين، لتتمكن من الثأر من نظيرتها الأوكرانية التي تغلبت عليها في ثلاثة مواجهات ماضية.

وستخوض جابر مواجهة قوية أمام منافستها الكازاخستانية “إيلينا ريباكينا” المصنفة ال17 عالميًا، والتي نجحت في التأهل إلى الدور النصف النهائي بعد تغلبها على اللاعبة السويسرية “بيليندا بنشيتش” بعد قيام الأخيرة بالانسحاب من المجموعة الثانية من البطولة الدولية.

أنس جابر والتصنيف العالمي

ونجحت النجمة التونسية أنس جابر، في القفز إلى المركز ال 16 عالميًا في أفضل ترتيب تحققه في مسيرتها حسب تصنيف رابطة التنس العالمية للمحترفين.

وجاء تقدم اللاعبة بعد الإنجاز التاريخي الذي حققته في بطولة “ويمبلدون” من خلال وصولها إلى دور الربع النهائي من البطولة الماضية.

اقرأ المزيد: مانشستر يونايتد يفقد صدارة البريميرليج بعد السقوط في فخ التعادل أمام إيفرتون (فيديو)

وفازت أنس جابر بـ 11 لقب فردي ولقب زوجي واحد في منافسات الاتحاد الدولي لكرة المضرب للسيدات، ووصلت إلى نهائي رابطة محترفات التنس الوحيد لها في عام 2018 في المستوى الأول من بطولة كأس الكرملين المقامة في روسيا.

🎾التونسية🇹🇳 أنس جابر تبلغ نصف نهائي بطولة شيكاغو المفتوحة للتنس بتغلبها على المصنفة الأولى في البطولة الأوكرانية 🇺🇦 إلينا سفيتولينا 2 – 0 pic.twitter.com/9sLFNAxLTy — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) October 1, 2021

كما وصلت إلى نهائيات الفردي مرتين للناشئين في البطولات الكبرى لكرة المضرب تحديدًا في دورة رولان غاروس الدولية عامي 2010 و2011م.

رياضة كرة المضرب

وهي رياضة أولمبية تُلعب على جميع مستويات المجتمع وفئاته ولجميع الأعمار مشهورة في جميع أنحاء العالم، حيث يمكن لأي شخص أن يمسك بمضرب ويضرب الكرة بما في ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة ومستخدمو الكراسي المتحركة.

⬆️ قفزت أُنس جابر مركزاً في التصنيف العالمي حيث إحتلت التصنيف السادس عشر ( الأفضل بمسيرتها ) بالرغم من عدم خوضها اي بطولة في الأسبوع الماضي ، و ذلك بعد تراجع الكازاخية ريباكينا مركزاً. pic.twitter.com/yEX5bhNp4O — عالم الكرة الصفراء 🎾 (@Tennis_World20) September 27, 2021

وقد نشأت لعبة التنس الحديثة في برمنغهام بإنجلترا في أواخر القرن التاسع عشر كرياضة تلعب على العشب، لذا فهي وثيقة الصلة بكل من الألعاب الميدانية كالكريكت والبولينغ، إضافة إلى رياضة المضرب القديمة، وتنظم العديد من البطولات في تلك الرياضة في العديد من بلدان العالم.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

تابعنا عبر Google news