حركة مقاطعة إسرائيل: لهذا يجب مقاطعة إكسبو دبي 2020

دعت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها المعروفة دوليا ً بـ (BDS)، إلى مقاطعة إكسبو دبي 2020.

ويقام إكسبو 2020 في الفترة من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى 31 مارس/آذار 2022 تحت شعار “تواصل العقول وصنع المستقبل”.

حركة مقاطعة إسرائيل: يجب مقاطعة إكسبو دبي

وقالت حركة مقاطعة إسرائيل إنّ الجناح الإسرائيلي في إكسبو دبي يحتوي على شاشات تعرض مناطق فلسطينية على إنها إرث إسرائيلي في محاولة فجّة لتزييف التاريخ والواقع.

يحتوي الجناح الإسرائيلي في إكسبو دبي على شاشات تعرض مناطق فلسطينية على إنها إرث إسرائيلي في محاولة فجّة لتزييف التاريخ والواقع!#لنقاطع_إكسبو_دبي#BoycottDubaiExpo pic.twitter.com/BYb5xVfaAB — حركة مقاطعة اسرائيل (@BDS_Arabic) October 1, 2021

واعتبرت حركة مقاطعة إسرائيل أنّ العدوّ الإسرائيلي يستغل معرض إكسبو دبي بشكل واضح لتطبيع وجوده الاستعماري في الوطن العربي، مشيرة الى مقولة مناحيم غانتس المتحدث باسم الجناح الإسرائيلي في المعرض: “هناك الكثير من الأمور التي تجمعنا أكثر من التي تفرقنا” .

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يستغل العدوّ الإسرائيلي إكسبو دبي بشكل واضح لتطبيع وجوده الاستعماري في الوطن العربي!

"هناك الكثير من الأمور التي تجمعنا أكثر من التي تفرقنا"

– مناحيم غانتس ، المتحدث باسم الجناح الإسرائيلي#لنقاطع_إكسبو_دبي #BoycottDubaiExpo pic.twitter.com/2WKr3T3a4J — حركة مقاطعة اسرائيل (@BDS_Arabic) October 1, 2021

وقالت حركة مقاطعة إسرائيل إن نظام الأبارتهايد والإستعمار الإسرائيلي يطمح “لغد” أكثر تطبيعاً من خلال المشاركة بفعاليات عربية أخرى مثل إكسبو دبي، فشعار الجناح الإسرائيلي “نحو الغد” كتب بحروف عربية متصلة بالعبرية.

نظام الأبارتهايد والإستعمار الإسرائيلي يطمح "لغد" أكثر تطبيعاً من خلال المشاركة بفعاليات عربية أخرى مثل إكسبو دبي، فشعار الجناح الإسرائيلي "نحو الغد" كتب بحروف عربية متصلة بالعبرية!#لنقاطع_إكسبو_دبي#BoycottDubaiExpo#expo2020 pic.twitter.com/oIhXQ526aO — حركة مقاطعة اسرائيل (@BDS_Arabic) October 1, 2021

وأشارت الحركة إلى أن البرلمان الأوروبي دعا لمقاطعة إكسبو دبي وطالب الشركات الدولية الراعية للإكسبو بسحب رعايتها، وحثّ الدول الأعضاء على عدم المشاركة بسبب سجل النظام الإماراتي الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان واضطهاد النساء والعمال المهاجرين، فضلاً عن دورها في الحرب اليمنية.

دعا البرلمان الأوروبي لمقاطعة إكسبو دبي

وطالب الشركات الدولية الراعية للإكسبو بسحب رعايتها، وحثّ الدول الأعضاء على عدم المشاركة بسبب سجل النظام الإماراتي الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان واضطهاد النساء والعمال المهاجرين، فضلاً عن دورها في الحرب اليمنية.#لنقاطع_إكسبو_دبي#expo2020 pic.twitter.com/CxLjmWL6OJ — حركة مقاطعة اسرائيل (@BDS_Arabic) October 1, 2021

“رايتس ووتش”: إكسبو 2020 دبي محاولة من الإمارات لتلميع نفسها

واليوم الجمعة، أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن الإمارات تستخدم معرض “إكسبو 2020 دبي” للترويج لصورة عامة من الانفتاح تتنافى مع جهود الحكومة لمنع التدقيق في انتهاكاتها الممنهجة لحقوق الإنسان.

وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش:”إكسبو 2020 هو فرصة أخرى للإمارات لتقدم نفسها إلى العالم على أنها منفتحة ومتسامحة وتحترم الحقوق، بينما تغلق مجال السياسة والخطاب العام والنشاط الحقوقي في الداخل”.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن الهدف من إكسبو 2020، كما هو الحال مع غيرها من الفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية والتعليمية المكلفة جدا، هو تعزيز صورة العلاقات العامة للإمارات كدولة منفتحة وتقدمية ومتسامحة، بينما تمنع سلطاتها المسيئة بقوة جميع الانتقادات والمعارضة السلمية.

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