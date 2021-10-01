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حركة مقاطعة إسرائيل تحث على مقاطعة إكسبو دبي 2020

حركة مقاطعة إسرائيل: لهذا يجب مقاطعة إكسبو دبي 2020

في كتب أنس السالم

دعت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها المعروفة دوليا ً بـ (BDS)، إلى مقاطعة إكسبو دبي 2020.

ويقام إكسبو 2020 في الفترة من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى 31 مارس/آذار 2022 تحت شعار “تواصل العقول وصنع المستقبل”.

حركة مقاطعة إسرائيل تحث على مقاطعة إكسبو دبي
حركة مقاطعة إسرائيل تحث على مقاطعة إكسبو دبي

حركة مقاطعة إسرائيل: يجب مقاطعة إكسبو دبي

وقالت حركة مقاطعة إسرائيل إنّ الجناح الإسرائيلي في إكسبو دبي يحتوي  على شاشات تعرض مناطق فلسطينية على إنها إرث إسرائيلي في محاولة فجّة لتزييف التاريخ والواقع.

واعتبرت حركة مقاطعة إسرائيل أنّ العدوّ الإسرائيلي يستغل معرض إكسبو دبي بشكل واضح لتطبيع وجوده الاستعماري في الوطن العربي، مشيرة الى مقولة مناحيم غانتس المتحدث باسم الجناح الإسرائيلي في المعرض: “هناك الكثير من الأمور التي تجمعنا أكثر من التي تفرقنا” .

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وقالت حركة مقاطعة إسرائيل إن نظام الأبارتهايد والإستعمار الإسرائيلي يطمح “لغد” أكثر تطبيعاً من خلال المشاركة بفعاليات عربية أخرى مثل إكسبو دبي، فشعار الجناح الإسرائيلي “نحو الغد” كتب بحروف عربية متصلة بالعبرية.

وأشارت الحركة إلى أن البرلمان الأوروبي دعا لمقاطعة إكسبو دبي وطالب الشركات الدولية الراعية للإكسبو بسحب رعايتها، وحثّ الدول الأعضاء على عدم المشاركة بسبب سجل النظام الإماراتي الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان واضطهاد النساء والعمال المهاجرين، فضلاً عن دورها في الحرب اليمنية.

“رايتس ووتش”: إكسبو 2020 دبي محاولة من الإمارات لتلميع نفسها

واليوم الجمعة، أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن الإمارات تستخدم معرض “إكسبو 2020 دبي” للترويج لصورة عامة من الانفتاح تتنافى مع جهود الحكومة لمنع التدقيق في انتهاكاتها الممنهجة لحقوق الإنسان.

إكسبو 2020 دبي
إكسبو 2020 دبي

وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش:”إكسبو 2020 هو فرصة أخرى للإمارات لتقدم نفسها إلى العالم على أنها منفتحة ومتسامحة وتحترم الحقوق، بينما تغلق مجال السياسة والخطاب العام والنشاط الحقوقي في الداخل”.

حكام الإمارات في افتتاح إكسبو دبي 2020
حكام الإمارات في افتتاح إكسبو دبي 2020

وقالت هيومن رايتس ووتش إن الهدف من إكسبو 2020، كما هو الحال مع غيرها من الفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية والتعليمية المكلفة جدا، هو تعزيز صورة العلاقات العامة للإمارات كدولة منفتحة وتقدمية ومتسامحة، بينما تمنع سلطاتها المسيئة بقوة جميع الانتقادات والمعارضة السلمية.

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