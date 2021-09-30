وفاة الشيخ سعود الخليلي تفجع العمانيين.. تعرف على أول سفير لسلطنة عمان في مصر (شاهد)

فجع العمانيون صباح اليوم بخبر وفاة الشيخ سعود الخليلي، أول وزير معارف في سلطنة عمان، والذي كان أيضا أول سفير للسلطنة لدى مصر.

وصباح اليوم أعلنت وسائل إعلام في سلطنة عمان، عن وفاة الشيخ سعود بن علي الخليلي 85 عاما، والذي يعد أول وزير لوزارة المعارف (التربية والتعليم حاليا) وسفيرا للسلطنة في جمهورية مصر العربية.

اليوم فقدت والدي وأخي الكبير الشيخ سعود بن علي الخليلي رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته وتقبله مع الأصفياء من عباده … — علي بن مسعود المعشني (@alibinmasoad) September 30, 2021

سبب وفاة الشيخ سعود الخليلي في سلطنة عمان

ويعد الشيخ سعود الخليلي من أبرز الشخصيات الوطنية في سلطنة عمان، كما أنه له دور بارز في التجارة حيث ساهم في بناء النهضة العمانية منذ عام 1970.

وتزاحمت عبر مواقع التواصل في سلطنة عمان بيانات النعي للشيخ سعود، الذي توفي بعد معاناة مع مرض عضال ألم به في الفترة الأخيرة.

عُمان تودع الشيخ سعود بن علي الخليلي أحد أبرز الشخصيات المؤسسة للنهضة المباركة بقيادة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه.#الشيخ_سعود_الخليلي_في_ذمه_الله #هنا_مسقط مع خالد الزدجالي @zadg4 pic.twitter.com/xDbqJBCKN5 — إذاعة مسقط | muscat Fm (@RadioMuscat) September 30, 2021

كما أكد ناشطون في ذات الوقت ان الشيخ سعود الخليلي لم يصب بفيروس كورونا نهائيا.

زيارة السلطان قابوس لسعود الخليلي

هذا وتداول ناشطون صورا قديمة وثقت زيارة السلطان الراحل قابوس بن سعيد، للشيخ سعود بن علي الخليلي، في منزله بسمائل بشكل غير متوقع، ما يدل على مكانة الشيخ سعود وخدماته الجليلة للسلطنة.

الشيخ سعود بن علي الخليلي مرحبا بالسلطان #قابوس_بن_سعيد أثناء وصول جلالته لمنزل الشيخ سعود -غفر الله لهما- pic.twitter.com/l2M5zJ56K2 — محمد بن نبهان الصلتي (@MohamedSalti) September 30, 2021

ويعتبر الشيخ سعود بن علي الخليلي من أبرز رجال الأعمال في سلطنة عمان منذ بداية النهضة العمانية في سبعينيات القرن الماضي.

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كان أحد الرجال المقربين جدا من السلطان قابوس بن سعيد.

#الشيخ_سعود_الخليلي

سمائل تودع عميدها والمآثر باقية

رحم الله الشيخ سعود برحمته الواسعة وجنان الخلد سكناه يا رب pic.twitter.com/I5PGURdLfm — مريم الرواحي (@mar_rawahi) September 30, 2021

وأعلن اليوم عن وفاة الشيخ سعود الخليلي، بعد رحلة عطاء ومثابرة ستبقى خالدة في أذهان مواطني سلطنة عمان، لما تركه هذا الرجل من إرث عظيم على كافة الأصعدة.

من الشخصيات التي زارها السلطان #قابوس_بن_سعيد في منزله هو الشيخ سعود بن علي الخليلي -رحمهم الله- وكان ذلك في منزله بسمائل. pic.twitter.com/fSQB5FmAhd — محمد بن نبهان الصلتي (@MohamedSalti) September 30, 2021

من هو الشيخ سعود الخليلي؟

تم تعيينه وزيرا لوزارة المعارف كما كانت تسمى سابقا والتربية والتعليم في الوقت الحالي عام 1970

ترأس وفد سلطنة عمان لتقديم التهنئة لقيادة دول البحرين بمناسبة الاستقلال عام 1971.

رحيل آخرالشاهدين عن قرب على عصرالتحولات من حقبة عمه الإمام محمدبن عبدالله الخليلي مروراب أُفُول نجم الإمامة وسطوع الدولة الحديثة التي كان ركناً من أركان حكومتها في مرحلة التأسيس والتعريف بها،رحل رحمه الله وكم أتمنى بأنه أباح في مذكراته بما يروي فضولنا #الشيخ_سعود_بن_علي_الخليلي — خليفة سلطان العبري (@_Khalifasultan) September 30, 2021

عمل سفيرا لسلطنة عمان في دولة مصر.

وقام الشيخ سعود الخليلي بتأليف كتابين الأول أسماه (صفحات من تاريخ عمان) والثاني حمل عنوان ” كلمة “.

بعد أن ساهمَ في صناعةِ حقبةٍ عمانيةٍ شديدةِ الاشراق ، يرحلُ الشاعرُ و رجلُ الدولةِ و الدبلوماسي المخضرم الشيخ سعود بن علي الخليلي طيّب الله ثراه مخلِّفاً إرثاً وطنياً نوعياً و ذريةً طيبةً صالحةً في خطى أسلافها.#الشيخ_سعود_الخليلي_في_ذمه_الله pic.twitter.com/g11ZIjCqDR — ‏‏﮼سالمة،بنت،محمد🇴🇲💛 (@S_Alrawahi96) September 30, 2021

وبذلك يطوي الشيخ سعود سيرة عطرة قضاها في العمل الوطني من سياسة واقتصاد، حيث ساهم في بناء النهضة العمانية منذ بزوغها في عام ١٩٧٠.

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