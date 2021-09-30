لقطة ميسي المثيرة تدفع مدربه للتعليق عليها .. شاهد ماذا قال ؟!

علق المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني على اللقطة المثيرة للبرغوث ليونيل ميسي، بعد اللقطة المثيرة التي ظهر فيها اللاعب في مباراة ناديه الجديد باريس سان جيرمان ونظيره الضيف مانشستر سيتي أثناء تنفيذ الأخير لضربة ركنية ثابتة باتجاه شباك الفريق الباريسي.

ميسي وتعليق المدرب

وقال المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني عبر شبكة “TYC سبورتس” الأرجنتينية، ” ميسي يسعى دائمًا إلى تحقيق الفوز، وإذا اضطره الأمر للجلوس خلف الحائط أو بجوار القائم سيفعل ذلك، ولن يحدث له شيئًا، على الأكثر ستصطدم الكرة بجسده”.

وأردف الأرجنتيني سكالوني، ” ميسي سيبقى أساسيًا معي، فهو بالنسبة لنا عنصر ثابت ولا يمكن تحريكه ولديه من الخبرات والإرث الذي ينقله لزملائه الشباب في منتخب بلاده، فهو يفعل كل ما يمكن من أجل تحقيق الفوز وهو نموذج لكل اللاعبين”.

ريو فيرديناند عن لقطة ليونيل ميسي 🗣 "لا أتقبل أن يحدث ذلك مع ليونيل ميسي، ولو كنت مكان لاعبي الفريق، كنت سأخبره بأن يقف لأكون مكانه. يجب الا يتسخ قميص ميسي". ❌ pic.twitter.com/Hgl00EUAHR — كورة شو | KOORA SHOW (@Koorashow_ksa) September 29, 2021

من جانبه، تحدث مدرب منتخب الأرجنتين سيرخيو أغويرو مهاجم فريق برشلونة الإسباني الجديد، ” إنه لاعب يثير الاهتمام لي كثيرًا، لكن اللاعب بجاجة للمشاركة مجددًا في المباريات، وأتمنى أن يستعيد لياقته، كما أنه يضعني في مأزق عند اختياري للقائمة المشاركة، وسعيد بمستوى الثنائي لاوتارو مارتينيز وخواكين”.

بقيادة نيمار.. تفاعلات ساخرة عبر العالم بعد لقطة تمدد #ميسي خلف الحائط في مباراة باريس سان جيرمان مع مانشستر سيتي#نشرتكم pic.twitter.com/AsrJXDm2Xr — نشرتكم (@Nashratkom) September 29, 2021

ميسي والهدف الأول مع باريس سان جيرمان

ونجح الأرجنتيني ميسي في إحراز أولى أهدافه مع فريق باريس سان جيرمان ” البي أس جي”، منذ انضمامه إلى صفوف النادي الباريسي خلال موسم الانتقالات الصيف المنصرم، قادمًا من فريق برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر.

هدف التاريخ ليو ميسي اتى بعد ان قطع مسافة 54 متر.🤩👏 pic.twitter.com/qzqMQiVjrQ — باريس بالعربي (@Paris_Arabic) September 29, 2021

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ليساهم بذلك في تحقيق الفوز لفريقه على نظيره مانشستر سيتي بهدفين نظيفين دون رد في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب “حديقة الأمراء” يوم الثلاثاء الماضي في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.

ترتيب باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

ويتربع فريق باريس سان جيرمان في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، متساويًا بذلك مع نظيره فريق كلوب بروج بنفس الرصيد من النقاط.

🌟رسـمـيـاً : هدف الأسطورة ليو ميسي أمام مانشستر سيتي يفوز بأفضل هدف في الأسبوع 🔝 pic.twitter.com/QfhCS9Ykln — ميسي | Messi (@Team_10_Messi) September 30, 2021

بينما جاء منافسه فريق مانشستر سيتي في ثالث الترتيب برصيد 3 نقاط، وفي أدنى ترتيب المجموعة أتى فريق أر بي لايبزيغ دون إحراز أي من النقاط خلال منافسات دوري أبطال أوروبا.

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