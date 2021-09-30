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لقطة ميسي وتعليق مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني عليها الأرجنتين

لقطة ميسي المثيرة تدفع مدربه للتعليق عليها .. شاهد ماذا قال ؟!

في كتب فارس أبو شيحة

علق المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني على اللقطة المثيرة للبرغوث ليونيل ميسي، بعد اللقطة المثيرة التي ظهر فيها اللاعب في مباراة ناديه الجديد باريس سان جيرمان ونظيره الضيف مانشستر سيتي أثناء تنفيذ الأخير لضربة ركنية ثابتة باتجاه شباك الفريق الباريسي.

ميسي وتعليق المدرب

وقال المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني عبر شبكة “TYC سبورتس” الأرجنتينية، ” ميسي يسعى دائمًا إلى تحقيق الفوز، وإذا اضطره الأمر للجلوس خلف الحائط أو بجوار القائم سيفعل ذلك، ولن يحدث له شيئًا، على الأكثر ستصطدم الكرة بجسده”.

وأردف الأرجنتيني سكالوني، ” ميسي سيبقى أساسيًا معي، فهو بالنسبة لنا عنصر ثابت ولا يمكن تحريكه ولديه من الخبرات والإرث الذي ينقله لزملائه الشباب في منتخب بلاده، فهو يفعل كل ما يمكن من أجل تحقيق الفوز وهو نموذج لكل اللاعبين”.

من جانبه، تحدث مدرب منتخب الأرجنتين سيرخيو أغويرو مهاجم فريق برشلونة الإسباني الجديد، ” إنه لاعب يثير الاهتمام لي كثيرًا، لكن اللاعب بجاجة للمشاركة مجددًا في المباريات، وأتمنى أن يستعيد لياقته، كما أنه يضعني في مأزق عند اختياري للقائمة المشاركة، وسعيد بمستوى الثنائي لاوتارو مارتينيز وخواكين”.

ميسي والهدف الأول مع باريس سان جيرمان

ونجح الأرجنتيني ميسي في إحراز أولى أهدافه مع فريق باريس سان جيرمان ” البي أس جي”، منذ انضمامه إلى صفوف النادي الباريسي خلال موسم الانتقالات الصيف المنصرم، قادمًا من فريق برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر.

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ليساهم بذلك في تحقيق الفوز لفريقه على نظيره مانشستر سيتي بهدفين نظيفين دون رد في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب “حديقة الأمراء” يوم الثلاثاء الماضي في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.

ترتيب باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

ويتربع فريق باريس سان جيرمان في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، متساويًا بذلك مع نظيره فريق كلوب بروج بنفس الرصيد من النقاط.

بينما جاء منافسه فريق مانشستر سيتي في ثالث الترتيب برصيد 3 نقاط، وفي أدنى ترتيب المجموعة أتى فريق أر بي لايبزيغ دون إحراز أي من النقاط خلال منافسات دوري أبطال أوروبا.

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