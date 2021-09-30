بايرن ميونيخ يكتسح كييف بهزيمة مدوية وإشبيلية يتعثر أمام لشبونة (فيديو)

دك فريق بايرن ميونيخ شباك منافسه كييف بهزيمة ثقيلة بخمسة أهداف نظيفة دون مقابل، بينما تعثر فريق إشبيلية بالتعادل الإيجابي أمام نظيره سبورتينغ لشبونة بهدف لكليهما في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

بايرن ميونيخ الخماسية النظيفة في شباك كييف

وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة ال12 عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق البافاري الألماني ليتمكن اللاعب من تسجيلها بقوة على يسار شباك مرمى كييف، وعاود ذات اللاعب للتسجيل من جديد في الدقيقة ال27 سددها بقوة بعد عرضية جميلة داخل شباك المرمى.

وفي الدقيقة ال68 تمكن اللاعب سيرج غنابري من تسجيل الهدف الثالث لفريق بايرن ميونيخ في هجمة مرتدة سجلها اللاعب بقوة في شباك مرمى كييف من خارج منطقة الجزاء.

بينما أحرز الهدف الرابع اللاعب ليروي ساني في الدقيقة ال74 بطريقة جميلة من الجهة اليسرى سكن في نهاية الأمر داخل شباك المرمى.

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وختم مهرجان أهدافه في شباك كييف في الدقيقة ال87 بواسطة إريك ماكسيم موتينغ برأسية كروية، لينتهي اللقاء بفوز بايرن ميونيخ بخماسية نظيفة دون رد.

إشبيلية والتعادل أمام لشبونة

وتعادل فريق إشبيلية أمام منافسه سبورتينغ لشبونة الإيجابي بهدف لكلا الفريقين، وقد سجل الهدف الأول فريق لشبونة في الدقيقة ال48 عن طريق ريناتو ستيفن في هجمة مرتدة سددها اللاعب بقوة في شباك إشبيلية.

بينما أحرز فريق إشبيلية هدف تقليص الفارق في الدقيقة ال87 عن طريق إيفان راكيتيتش عبر ركلة جزاء تحصل الفريق الإسباني ليسجلها اللاعب بقوة في شباك لشبونة، لينتهي اللقاء المثير بالتعادل الإيجابي بين كلا الفريقين.

بايرن ميونيخ وصدارة دوري أبطال أوروبا

ويتربع فريق بايرن ميونيخ ” البافاري” صدارة ترتيب مجموعته في منافسات دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، بينما جاء فريق بنفيكا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

أما في ثالث الترتيب آتى فريق دينامو كييف بنقطة واحدة، لكن في أدنى ترتيب فريق برشلونة دون إحراز أي من النقاط.

إشبيلية ولشبونة والترتيب في دوري أبطال أوروبا

وتصدر ترتيب المجموعة فريق ريد بول سالزبورغ برصيد 4 نقاط، يليه في وصافة الترتيب فريق إشبيلية برصيد نقطتين، متساويًا بذلك مع فريق لشبونة بنفس الرصيد من النقاط، وفي أدنى الترتيب جاء فريق ليل الفرنسي برصيد نقطة واحدة، خلال منافسات دوري أبطال أوروبا.

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