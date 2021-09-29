فيفي عبده ترقص على أكثر أغاني جورج وسوف حزناً وتثير السخرية!

أثارت الراقصة المصرية فيفي عبده جدلاً واسعاً برقصها على أشهر أغاني الفنان السوري جورج وسوف الحزينة.

فيفي عبده ترقص على “طبيب جراح”

ونشرت فيفي عبده فيديو وهي ترتدي بنطال جينز مع تايجر، وتوب أسود عاري الأكتاف، وترقص على أغنية (طبيب جراح).

وعلقت فيفي على الفيديو فيما نصه: (طبيب جراح من الساحل الشمالي مع احلي جورج وسوف صباح الفل).

وهو ما فجر موجة سخرية حول فيفي، ورقصها على أغنية بكلمات وألحان حزينة، فجاء في التعليقات: (الاغنيه في وادي والرقصة في وادي تاني).

سخرية وانتقادات

وكتب آخر: (مسكين جورج ع هالمسا هاي الاغنية مش للرقص يسعد مساكي يا فوفا الجميلة).

وسخرت أخرى في تعليقها: (فيفي الاغنية حزينة ياختي، الهز مو ضابط عليها).

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وطالبت أخرى بشرح الأمر لفيفي قائلة: (أحد يفهمها الأغنية مو للرقص).

وطرح آخر سؤالاً معبراً عن صدمته: (هي بترقص على طبيب جراح؟).

سؤال صادم من نزار الفارس

وفي سياق آخر، وجه المذيع العراقي نزار الفارس سؤالا صادما لفيفي عبده، وذلك خلال عرض البرمو الرسمي لحواره معها في برنامجه (مع الفارس) على قناة (الرشيد).

ووجه نزار الفارس سؤالاً لفيفي قائلاً: (هل تريدين بعد موتك يكتبون على قبرك الراقصة؟)، بينما ظهرت علامات ذهول وصدمة على وجهها.

وستكشف فيفي عبده في الحلقة التي ستعرض يوم الجمعة المُقبل، عن موعد اعتزالها الرقص والفن، وأبرز محطاتها الفنية، ومواصفات فتى أحلامها.

وفي وقت سابق، كشفت الراقصة المصرية أسرار بدايتها في الرقص، وقالت إنها بدأت ترقص وتتاقضى 150 قرشاً، وتُعطي فردين في فرقتها 25 قرشاً لكلّ واحد منهما.

وعن أول بدلة رقص ارتدتها قالت فيفي إن سعرها كان 15 جنيه بالقسط، وأول مرة وقفت وهي ترتديها وجّهت التحية للفرقة الموسيقية بدلاً من الجمهور؛ “عشان أنا مش متعودة عليها”. حسب قولها

وكشفت فيفي عبده في برنامج “السيرة” الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، على قناة Dmc أنها أرسلت والدتها للحج، مشيرةً إلى أنّ والدها عاتبها لأرسالها والدتها للحج دونه .

وذكرت فيفي: “قلتله ازاي أنا محضرة لك الحج انت وأمي وانا وقتها مكنش معايا أي فلوس، وفرح جدا لما قلتله كده”.

وأضافت فيفي: “الله بعتلي رزق عشان الاثنين يسافروا”.

وقالت إنّها حصلت على عمل مع ناس كانت تنظم حفلات مع الفنان عبد الحليم حافظ ومطربين آخرين، وقالت إن والدها حينما عاد من الحج مات قبل أن يتم 40 يوما.

واضافت: “لما والدي رجع مصر راح عند زوجته الثانية، وأنا وأمي كنت مسافرين ليبيا عشان تصوير فيلم الرسالة، ولما جينا طلب مننا كلنا نقعد حواليه واحنا عددنا 12 وكمان أمي وزوجته الثانية، وقعد معانا 3 ساعات واتوفى”.

عن وفاة والدتها قالت إنها كانت ذاهبة لتزور اخوتها وفاجأة شعرت بتعب وتبين انها بجلطة في المخ .

وقالت إن أحد اخوتها اتهمها بأنها السبب في وفاة والدتهم، مضيفة: “وقتها كنت هاتجنن لأن انا عمري ما زعلت أمي، والجلطة اتسببت في مشكلة باللسان مش هتعرف تتكلم، وانا هاموت وتتكلم عشان أعرف أنا عملت ايه”.

وتابعت: “حينما جاء الدكتور قال صباح الخير، فردت عليه امي فحمدت الله لأنني عرفت انها راضية عني، وبقيت 9 سنوات على قيد الحياة بعد الجلطة .

اسم فيفي عبده الحقيقي

وكشفت فيفي عبده عن اسمها لحقيقي، وقالت ان اسمها “عطيات”، وان والدتها هي من اسمتها به لأنها كانت تنجب إناث فقط، مشيرةً الى انها تُدلّع نفسها “طاطا”.

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وعن سبب إخفاء اسم والدتها قالت فيفي انها تخشى ان يعمل أحدهم عملاً لها، وذكرت أنه وانا كثيرين يريدون إيذاءها.

وروت فيفي قصة هروبها من المنزل في عمر 12 عاماً، فيما قالت إن والدتها كانت حازمة وصارمة في تربيتها هي وشقيقاتها، حتى أنها كانت قبل الزواج، لا تعرف كيف ينجب البشر، وكانت تظن طوال الوقت أن التزاوج يتم عن طريق الركبة، كما أخبرتها والدتها وهي صغيرة.

فيفي عبده إلى التحقيق

وكانت مصادر قضائية قالت إن جهات التحقيق قررت إحالة البلاغ المقدم من المحامي أشرف فرحات ضد فيفي عبده، إلى نيابة الاستئناف للتحقيق فيه.

وكان أشرف فرحات مؤسس حملة (تطهير المجتمع)، قد تقدم ببلاغ ضد فيفي للنائب العام، بتهمة نشر الفسق والفجور.

وفي التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام محلية، فقد تقدم المحامي المصري أشرف فرحات، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد فيفي عبده متهماً إياها بنشر الفسق والفجور.

واستند فرحات مؤسس حملة (تطهير المجتمع) في بلاغه إلى فيديو فيفي عبده الذي ظهرت خلاله وهي ترقص بالمنشفة فقط.

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