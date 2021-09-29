تعرف على موعد مباراة برشلونة وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يلتقي فريق برشلونة أمام مضيفه فريق بنفيكا مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2021-2022، والتي من المقرر إقامتها على ملعب ” دا لوز”.

موعد مباراة برشلونة وبنفيكا

وستنطلق صافرة بدء المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مساءً بتوقيت “مكة المكرمة”، وفلسطين، العراق، البحرين، اليمن، قطر، سوريا، لبنان، الأردن.

💥 𝙈 𝘼 𝙏 𝘾 𝙃 𝘿 𝘼 𝙔 💥

🆚 Benfica

🏟 Stadion da Luz

📍 Lisbon, Portugal

🏆 @ChampionsLeague

⏰ 21:00 CEST

🇲🇨 02:00 WIB, 03:00 WITA, 04:00 WIT

📲 #BenficaBarça

💪 𝙎𝙊𝙈-𝙃𝙄 !! 🔵🔴 pic.twitter.com/vhDgdeHSgH — FC Barcelona (@fcbarcelona_id) September 29, 2021

وبتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، وليبيا عند الساعة التاسعة مساءً، بينما ستكون بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ولكن بتوقيت الجزائر والمغرب عند الساعة الثامنة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين فريق برشلونة وبنفيكا عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا “Champions League” في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

اقرأ المزيد: بوروسيا دورتموند يستقر على خليفة هالاند في حال رحيله الصيف المقبل

وستبث المباراة عبر “beIN Sports HD 2” لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11547، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب عمودي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 5/6.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات ” beIN Sports”، المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي.

تشكيلة فريق برشلونة

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الهولندي رونالد كومان المباراة أمام منافسه المستضيف لتلك المواجهة بنفيكا، حيث سيتواجد في حراسة المرمى نوربيرتو مورارا نيتو.

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، رونالد آراوخو، سيرجينو ديست، بينما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: بيدري، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج.

أما في هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، ممفيس ديباي، سيرخيو أغويرو، أنسو فاتي.

تشكيلة فريق بنفيكا

وسيلعب المدرب البرتغالي جورجي جيسوس بتشكيلة أساسية في مواجهة منافسة الضيف برشلونة، حيث سيكون في حراسة المرمى أوديسياس فلاكوديموس.

بينما في دفاع تشكيلة الفريق سيكون كلاً من اللاعبين، نيكولاس أوتامندي، جان فيرتونجن، لوكاس فيريسيمو، لكن في وسط الفريق سيأتي كلاً من: جواو ماريو، جيدسون فرنانديز، رافا سيلفا، سواليهو ميتي.

وفي هجوم الفريق سيكون كلاً من: إيفرتون سواريس، رومان ياريمتشوك، هاريس سيفيروفيتش.

ترتيب الفريقين في منافسات دوري أبطال أوروبا

ويحتل فريق بنفيكا البرتغالي في المركز الثاني من ترتيب المجموعة بفارق نقطتين عن المتصدر فريق بايرن ميونيخ الذي جاء برصيد 3 نقاط.

بينما آتى فريق برشلونة في أدنى ترتيب المجموعة بعد الخسارة الثقيلة أمام فريق البايرن في أولى مواجهات منافسات دوري أبطال أوروبا دون إحرازه أي من النقاط.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

تابعنا عبر Google news