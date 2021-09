برشلونة يسقط أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا بهزيمة ثقيلة (شاهد)

تلقى فريق برشلونة الإسباني الخسارة الثقيلة أمام مضيفه بنفيكا بثلاثية نظيفة دون مقابل، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

ونجح فريق بنفيكا في تسجيل أولى أهداف اللقاء في الدقيقة الثالثة على بدء انطلاق المباراة عن طريق داروين نونيز في هجمة مرتدة سريعة سددها اللاعب بقوة في شباك الضيف برشلونة.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال69 عن طريق رافا سيلفا بتسديدة قوية سجلها على يمين حارس مرمى برشلونة تير شتيغن، وفي الدقيقة ال79 عبر ركلة الجزاء سجلها نونيز مرة أخرى في شباك مرمى الفريق الكتالوني.

وقدم برشلونة المستوى والأداء الباهت في المباراة أمام منافسه بنفيكا، إلى جانب تطرد نجم البلوغرانا إريك غارسيا في الدقيقة ال87 بعد عرقلته لأحد لاعبي الفريق المنافس ليشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه ويخرج على إثرها خارج أرضية الملعب.

ويدخل المدرب الهولندي رونالد كومان المباراة أمام منافسه المستضيف لتلك المواجهة بنفيكا، حيث يتواجد في حراسة المرمى نوربيرتو مورارا نيتو.

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، رونالد آراوخو، سيرجينو ديست، بينما في وسط الفريق آتى كلاً من: بيدري، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج، أما في هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، ممفيس ديباي، مارتن برايثوايت، أنطوان جريزمان.

ولعب المدرب البرتغالي جورجي جيسوس بتشكيلة أساسية في مواجهة منافسة الضيف برشلونة، حيث كان في حراسة المرمى أوديسياس فلاكوديموس.

بينما في دفاع تشكيلة الفريق جاء كلاً من اللاعبين، نيكولاس أوتامندي، جان فيرتونجن، لوكاس فيريسيمو، لكن في وسط الفريق آتى كلاً من: جواو ماريو، جيدسون فرنانديز، رافا سيلفا، سواليهو ميتي.

