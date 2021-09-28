نسرين طافش تخطف الأضواء بـِ”شورت جينز” وإطلالة جريئة في منتجع (شاهد)

خطفت الفنانة السورية نسرين طافش، الأضواء، بصور جديدة، نشرتها، بدت فيها بإطلالة جريئة في “منتجع فور سيزونز سيشل” .

ونشرت نسرين طافش، صوراً، بدت فيها وهي ترتدي “شورت” جينز، وقميص ورديّ اللون، وأرفقت الصور بتعليق قالت فيه: “لديك القدرة على شفاء حياتك واديك ما تحتاج إلى معرفته. كثيرا ما نعتقد أننا عاجزون ، لكننا لسنا كذلك. لدينا دائما قوة أفكارنا التي تستخدم الوعي و المعرفة كأداة تغيير نحو الأفضل”.

View this post on Instagram A post shared by Nesreen Tafesh (@nesreentafesh)

نسرين طافش ورشاقة التمارين الصباحية

وكانت الفنانة السورية نسرين طافش، نشرت قبل أيام مقطع فيديو، على حسابها الرسمي في انستغرام، وهي تمارس التمارين الرياضية الصباحية برشاقة.

وكتبت نسرين طافش مُعلّقةً: “جرب اليوم سواء وانت بالرياضة او بالشغل ، بالمجلس مع اصحبك ، بالسيارة ، اول ما تفيق ، قبل النوم .. خذ نفس عميق و ردد بقلبك و بيقين حقيقي و حس بصدق بهالجملة و التوكيد العظيم:”نور الله أقوى من كل شيء”.

View this post on Instagram A post shared by Nesreen Tafesh (@nesreentafesh)

وتفاعل الجمهور مع فيديو أداء الفنانة نسرين تمارينها الرياضية، وأشادوا بدوامها على ممارسة الرياضة، وتمارين اليوغا، التي سبق ونشرت في اكثر من مناسبة فيديوهات توثق ذلك .

نسرين طافش في جزر المالديف

ونشرت الفنانة السورية نسـرين طافش صوراً من إطلالة جديدة لها أثناء قضاء إجازتها الصيفية في المالديف. وأرفقت طافش اطلالتها بعبارة: “يعتمد كل ما يخبئه لك المستقبل على حالة وعيك و إدراكك الآن”.

كما تألقت الفنانة السورية نسرين طـافش في حفل توزيع جوائز دير جست، بإطلالة أنيقة ومحتشمة.

اقرأ أيضاً: بالفستان الأصفر .. نسرين طافش تشعل مواقع التواصل في أحدث إطلالة (شاهد)

وتألقت الفنانة السورية نسرين طـافش فوظهرت نسرين طـافش بفستان أبيض، طويل، بأكمام شفافة وتطريز فلاحي من الأعلى، بما يشبه الثوب الفلسطيني التقليدي. حفل توزيع جوائز دير جست، بإطلالة أنيقة ومحتشمة.

رقص نسرين طافش وابنة أختها

وقبل أيام، نشرت نسرين، مقطع فيديو، جمعها بابنة اختها، وهما ترقصان، على أنغام أغنية أجنبية.

وظهرت نسرين مرتدية بنطال جينز وتي شيرت مكشوف اليدين، ترقص مع ابنة اختها التي ارتدت بنطال جينز ممزق هي الأخرى، مع تي شيرت قصير كشف بطنها.

وقالت نسرين إن ابنة اختها مدربة رقص “هيب هوب “محترفة و موجهة اجتماعية.

View this post on Instagram A post shared by Nesreen Tafesh (@nesreentafesh)

وعلّقت نسرين بالقول: “شو حلو الواحد يجمع بين حب الحياة و حب الخير و مساعدة الآخرين” .فيما حظي الفيديو بإعجاب جمهور الفنانة السورية على انستغرام .

«تابع آخر الأخبار عبر: Google news »