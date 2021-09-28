موعد ومعلق مباراة تشيلسي ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يستضيف فريق يوفنتوس أمام نظيره تشيلسي مساء يوم الأربعاء، في إطار دور المجموعات من منافسات دوري أبطال أوروبا على ملعب ” استاد يوفنتوس”.

موعد مباراة تشيلسي ويوفنتوس

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين تشيلسي ويوفنتوس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت “مكة المكرمة”، وفلسطين، العراق، البحرين، اليمن، قطر، سوريا، لبنان، الأردن.

وبتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، وليبيا عند الساعة التاسعة مساءً، بينما ستكون بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ولكن بتوقيت الجزائر والمغرب عند الساعة الثامنة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا المنافسين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا “Champions League”.

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وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات ” Sports beIN” الرياضة، المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

Official | @bitgetglobal is Juventus' first Official Sleeve Partner! — JuventusFC (@juventusfcen) September 28, 2021

تشكيلة فريق تشيلسي

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الألماني “توماس توخيل” بتشكيلة أساسية أمام منافسه المستضيف يوفنتوس، حيث سيكون في حراسة المرمى إدوارد ميندي.

أما في خط الدفاع سيكون كلاً من: سيزار أزبليكويتا، روديجي، تياجو سيلفا، بينما سيكون في خط الوسط، ماركوس ألونسو، ماتيو كوفاسيت، جورجينو، هودسون أودوي.

وفي هجوم فريق تشيلسي سيعتمد المدرب الألماني توخيل على الثنائي، تيمو فيرنر، حكيم زياش.

تشكيلة فريق يوفنتوس

وسيدخل المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري، في تشكيلة أساسية أمام نظيره الضيف تشيلسي، حيث سيكون في حراسة المرمى فويتشيك شتشيسني.

بينما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: أليكس ساندرو، جورجيو كيلليني، دانيلو لويز دا سيلفا، ليوناردو بونوتشي.

أما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: وستون مكيني، رودريغو بيتانكور، ديان كولوسيفسكي، وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، كييزا، ألفارو موراتا، مويس كين، فيما سيغيب عن المباراة المهاجم الأرجنتني باولو ديبالا بسبب الإصابة.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

ويحتل فريق يوفنتوس صدارة ترتيب المجموعة في منافسات دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، متساويًا بذلك مع منافسه تشيلسي بنفس النقاط.

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