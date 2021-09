موعد ومعلق مباراة تشيلسي ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يستضيف فريق يوفنتوس أمام نظيره تشيلسي مساء يوم الأربعاء، في إطار دور المجموعات من منافسات دوري أبطال أوروبا على ملعب ” استاد يوفنتوس”.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين تشيلسي ويوفنتوس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت “مكة المكرمة”، وفلسطين، العراق، البحرين، اليمن، قطر، سوريا، لبنان، الأردن.

وبتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، وليبيا عند الساعة التاسعة مساءً، بينما ستكون بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ولكن بتوقيت الجزائر والمغرب عند الساعة الثامنة مساءً.

وستبث المباراة بين كلا المنافسين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا “Champions League”.

وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

وسيعلق على مجريات أحداث المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات ” Sports beIN” الرياضة، المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

Official | @bitgetglobal is Juventus' first Official Sleeve Partner!

— JuventusFC (@juventusfcen) September 28, 2021