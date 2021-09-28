شريف يقلب الطاولة على ريال مدريد في عقر داره بهزيمة مفاجئة (شاهد)

تلقى فريق ريال مدريد أمام منافسه الضيف شريف تيراسبول الخسارة المدوية بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسات دوري أبطال أوروبا والتي جمعت الفريقين على ملعب ” سانتياغو بيرنابيو”.

هدفي شريف في شباك ريال مدريد

وأحرز فريق شريف المالدوفي الهدف الأول في الدقيقة ال25 عن طريق جاسبوربيك ياخشيبوييف برأسية كروية جميلة، بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة ال89 بواسطة سيباستيان ثيل بتسدية صاروخية سددها بقوة من خارج منطقة الجزاء لتسكن داخل شباك المرمى.

هدف ريال مدريد الوحيد

وآتى هدف ريال مدريد الوحيد في اللقاء في الدقيقة ال65 عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق الملكي ليسجلها بقوة على يمين حارس المرمى، لينتهي اللقاء بين كلا الفريقين بفوز شريف تيراسبول على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد.

اقرأ المزيد: موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد فياريال والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا

وشهد اللقاء التألق الملفت لحارس شريف تيراسبول طيلة مجريات أحداث المباراة، بعد تصديه لفرص ريال مدريد المهدرة والضائعة باتجاه شباك الضيف شريف تيراسبول.

تشكيلة فريق ريال مدريد

ودخل المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف شريف تيراسبول، حيث تواجد في حراسة المرمى تيبو كورتوا.

أما في دفاع الفريق جاء كلاً من: ناتشو، دافيد ألابا، إيدير ميليتاو، لوكاس فاسكيز، بينما في وسط الفريق آتى كلاً من: لوكا مودريتش، كاسيميرو، كامافينجا.

وفي هجوم الفريق كان في التشكيلة ثلاثي اللاعبين، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، إيدين هازارد.

تشكيلة فريق شريف تيراسبول

ولعب المدرب زوران زكيتش بتشكيلة أساسية أمام منافسه ريال مدريد الإسباني، حيث جاء في حراسة المرمى جيورجوس أثاناسياديس.

''نشعر بالقلق. لأننا فقدنا فرصة ربح 3 نقاط في المجموعة بعد المباراة التي لعبناها. لسنا قلقين، نحن حزينون لأنني أعتقد أن الفريق قد قدم أداء جيد. لقد لعب بكثافة كبيرة والتزام. التفاصيل الصغيرة في الشوط الأول والثاني كلفتنا المباراة.''

👔 @MrAncelotti pic.twitter.com/1re5Qls3QO — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) September 28, 2021

بينما في دفاع الفريق آتى كلاً من: غوستافو دولانتو، دانيلو أربوليدا، كريستيانو دا سيلفا ليتي، أما في وسط الفريق كان كلاً من: ديمتريس كولوفوس، سيباستيان ثيل، إدموند أدو، جاسبوربيك ياخشيبوييف.

واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، أداما تراوري، فرانك كاستانيدا، مومو ياساني.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

ويحتل فريق شريف صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما جاء منافسه ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 3 نقاط خلال منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

تابعنا عبر Google news