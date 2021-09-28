تفاصيل ترتيب الدوري الإنجليزي وقائمة الهدافين خلال الموسم الجاري

يتربع فريق ليفربول على عرش ترتيب الدوري الإنجليزي رغم تعادله أمام فريق برينتفورد، بعد نهاية الجولة السادسة من دوري “البريميرليج” الممتاز خلال منافسات الموسم الجاري.

ترتيب الدوري الإنجليزي

وتصدر فريق ليفربول في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، يليه فريق مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة برصيد 13 نقطة.

وتساوى فريق تشيلسي ومانشستر يونايتد وإيفرتون وبرايتون مع فريق مانشستر سيتي بنفس النقاط على الترتيب، أما في المركز السابع جاء فريق وست هام يونايتد برصيد 11 نقطة، بينما في المركز الثامن آتى فريق أستون فيلا برصيد 10 نقاط.

Tonight, Brighton have the chance to go top of the #PL 🔵 pic.twitter.com/PYJT7BrZv3 — Premier League (@premierleague) September 27, 2021

وفي المركز التاسع جاء فريق برينتفورد بفارق نقطة واحدة برصيد 9 نقاط، متساويًا بذلك مع فريق أرسنال وتوتنهام في المركزين العاشر والحادي عشر بنفس النقاط.

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لكن في المركز الثاني عشر آتى فريق واتفورد برصيد 7 نقاط، متساويًا بذلك مع فريق ليستر سيتي في المركز الثالث عشر بنفس النقاط.

وآتى في المركز الرابع عشر وولفرهامبتون برصيد 6 نقاط، يليه في المركز الخامس عشر جاء فريق كريستال بالاس بنفس النقاط، أما في المركز السادس عشر آتى فريق ساوثهامبتون برصيد 4 نقاط.

Wild game and not the result we came for. Keeping perspective is important though. A point earned and still unbeaten. Respect to Brentford. Now focus on the Champions League 👊🏽 pic.twitter.com/TLj1xBaIGm — Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) September 25, 2021

أما في المركز السابع عشر جاء فريق نيوكاسل يونايتد برصيد 3 نقاط، متساويًا بنفس النقاط مع فريق ليذر يونايتد بنفس النقاط في المركز الثامن عشر.

وجاء فريق بيرنلي في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير برصيد نقطتين، وفي أدني ترتيب الدوري الإنجليزي آتى فريق نورويتش دون إحراز أي من النقاط خلال منافسات الموسم الجاري.

هدافو الدوري الإنجليزي

ويتربع على صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي اللاعب ميكيل أنطونيو مهاجم فريق وست هام يونايتد برصيد 5 أهداف، متساويًا بذلك مع نجم فريق ليفربول محمد صلاح وكذلك اللاعب جيمي فاردي مهاجم فريق ليستر سيتي بنفس الرصيد من الأهداف.

صلاح على رأس قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم بالتساوي مع أنطونيو🔝 pic.twitter.com/D7DTcG0UCO — Yallakora (@Yallakoranow) September 25, 2021

وفي المركز الرابع من قائمة هدافي الدوري الإنجليزي آتى البرتغالي برونو فيرنانديش نجم فريق مانشستر يونايتد برصيد 4أهداف، متساويًا مع اللاعب إسماعيل سار نجم فريق واتفورد واللاعب نيل موباي نجم فريق براتيون بنفس رصيد الأهداف.

وجاء نجم فريق وست هام يونايتد سعيد بن رحمة برصيد 3 أهداف خلال منافسات الدوري الإنجليزي للموسم الحالي.

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