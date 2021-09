تفاصيل ترتيب الدوري الإنجليزي وقائمة الهدافين خلال الموسم الجاري

يتربع فريق ليفربول على عرش ترتيب الدوري الإنجليزي رغم تعادله أمام فريق برينتفورد، بعد نهاية الجولة السادسة من دوري “البريميرليج” الممتاز خلال منافسات الموسم الجاري.

وتصدر فريق ليفربول في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، يليه فريق مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة برصيد 13 نقطة.

وتساوى فريق تشيلسي ومانشستر يونايتد وإيفرتون وبرايتون مع فريق مانشستر سيتي بنفس النقاط على الترتيب، أما في المركز السابع جاء فريق وست هام يونايتد برصيد 11 نقطة، بينما في المركز الثامن آتى فريق أستون فيلا برصيد 10 نقاط.

Tonight, Brighton have the chance to go top of the #PL 🔵 pic.twitter.com/PYJT7BrZv3

وفي المركز التاسع جاء فريق برينتفورد بفارق نقطة واحدة برصيد 9 نقاط، متساويًا بذلك مع فريق أرسنال وتوتنهام في المركزين العاشر والحادي عشر بنفس النقاط.

اقرأ المزيد: برايتون يسقط في فخ التعادل أمام كريستال بالاس ويفقد صدارة البريميرليج (فيديو)

لكن في المركز الثاني عشر آتى فريق واتفورد برصيد 7 نقاط، متساويًا بذلك مع فريق ليستر سيتي في المركز الثالث عشر بنفس النقاط.

وآتى في المركز الرابع عشر وولفرهامبتون برصيد 6 نقاط، يليه في المركز الخامس عشر جاء فريق كريستال بالاس بنفس النقاط، أما في المركز السادس عشر آتى فريق ساوثهامبتون برصيد 4 نقاط.

Wild game and not the result we came for. Keeping perspective is important though. A point earned and still unbeaten. Respect to Brentford. Now focus on the Champions League 👊🏽 pic.twitter.com/TLj1xBaIGm

— Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) September 25, 2021