“انجازات تتوالى” .. الخطوط الجوية القطرية تفوز بجائزة أفضل شركة طيران في العالم للمرة الـ6 شارك: أعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الثلاثاء، فوزها مجدداً بجائزة “أفضل شركة طيران في العالم” للمرة السادسة. الخطوط الجوية القطرية .. أفضل شركة طيران في العالم وقالت الخطوط الجوية القطرية عبر حسابها في “تويتر” إنّها حصلت على أربع جوائز من سكاي تراكس 2021 على مستوى درجة رجال الأعمال عن صالة الانتظار، والمقصورة والمقعد والأطعمة، إلى جانب جائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط. يسرّنا أن نعلن الفوز مجدداً بجائزة "أفضل شركة طيران في العالم" للمرة السادسة. كما حصلنا على أربع جوائز من سكاي تراكس 2021 على مستوى درجة رجال الأعمال عن صالة الانتظار، والمقصورة والمقعد والأطعمة، إلى جانب جائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط. pic.twitter.com/CWQVdqmXYZ — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) September 28, 2021 “القطرية” تحصد 4 جوائز ضمن حفل توزيع جوائز الضيافة على متن الطائرة 2021 وقبل أسبوع، اعلنت الخطوط الجوية القطرية، فوزها بأربع جوائز جديدة ضمن الحفل الافتراضي لتوزيع جوائز الضيافة على متن الطائرة 2021، وذلك بعد أن قدّمت الناقلة أفضل الخدمات المبتكرة في مجال الضيافة خلال انتشار جائحة كوفيد-19، وتمكّنت أيضاً من إعادة تعريف تجربة المسافرين. وحصدت الناقلة القطرية ضمن هذا الحفل الجائزة الذهبية لـ”أفضل مقصورة لعام 2021″، كما حصدت اللقب عالمي لجائزة “أفضل ابتكار لخدمات الأطعمة في العام” وذلك بفضل طبق الإفطار المتأخر الذي قدمته مؤخراً على متن الطائرة، فضلاً عن جائزتين من جوائز تصويت القرّاء، وهما جائزة “أفضل وجبة خفيفة في مقصورة الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال” وجائزة “أفضل معدّات لخدمة المسافرين”. كما حظيت الناقلة القطرية بإشادة كبيرة لحصولها على جائزتين أخريين هما جائزة “أفضل استخدام للتكنولوجيا على متن الطائرة” وجائزة “أفضل مجموعة للعناية الشخصية على متن الطائرة في مقصورة الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال”. “شركة طيران العام” كانت الخطوط الجوية القطرية، أعلنت في يوليو الماضي، عن فوزها بجائزة “شركة طيران العام 2021 ” ضمن جوائز موقع AirlineRatings لتقييم شركات الطيران. كما حصدت الناقلة القطرية كذلك جائزة “أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط ” وجائزة “أفضل خدمة تقديم للأطعمة” وجائزة “أفضل درجة رجال أعمال”. وبذلك تكون الناقلة قد حصلت على جائزة أفضل درجة رجال أعمال بفضل مقاعد كيوسويت، للعام الثالث على التوالي. وتمنح AirlineRatings لتقييم شركات الطيران؛ جائزة “شركة طيران العام” إلى شركة الطيران ذات الممارسة العامة الأفضل في قطاع الطيران، والتي تُعنى بالابتكار في المنتجات، وشبكة الوجهات المُثلى والسلامة العامة. كما يتم منح جميع جوائز AirlineRatings لتقييم شركات الطيران؛ استنادًا إلى معايير تقييم صارمة تمّ وضعها من قبل أخصائيين ذوي خبرة واسعة في قطاع الطيران. اقرأ أيضا: شركة الخطوط الجوية القطرية تتفوق على الإماراتية لهذا السبب .. دعمتها الحكومة بـ 1.95 مليار دولار وتواصل الناقلة الوطنية لدولة قطر إعادة بناء شبكة وجهاتها حيث تسيّر رحلاتها حالياً إلى أكثر من 140 وجهة عالمياً. ومع الحرص على زيادة عدد رحلاتها إلى الوجهات العالمية الرئيسية، تتيح الناقلة للمسافرين خيارات سفر متنوعة مع إمكانية تغيير خطط ووجهة السفر بكل سهولة ويُسر عندما يرغبون بذلك. يشار الى أن مطار حمد الدولي على جائزة “أفضل مطار في العالم لعام 2021″، حيث حصد المرتبة الأولى بين المطارات خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس للمطارات لعام 2021. «تابع آخر الأخبار عبر: Google news » «وشاهد كل جديد عبر قناتنا في YOUTUBE » شارك:

قد يعجبك ايضا