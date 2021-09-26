قناة الجزيرة تنهي عقد عمل علا الفارس.. شائعة مكررة تلقى رواجا فمن يقف ورائها؟

عادت حسابات بموقع التواصل تويتر للترويج مجددا لشائعة بشأن المذيعة الأردنية علا الفارس، حيث زعمت هذه الحسابات أن قناة الجزيرة القطرية استغنت عن خدمات الفارس وأقالتها.

ويشار إلى أنه في يوليو الماضي انتشرت نفس الشائعة وروجت حسابات بتويتر لإقالتها من الجزيرة، وخرجت علا الفارس لترد على هذه الشائعات وتكذبها بشكل غير مباشر في أحدث ظهور لها على شاشة الجزيرة وقتها.

أنباء متداولة عن تخلي قناة الجزيرة القطرية عن المذيعة الأردنية عُلا الفارس .. pic.twitter.com/m6ewQ5cpF8 — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 26, 2021

هذه المرة زعمت بعض الحسابات أن علا الفارس أقالتها الجزيرة لأسباب من أهمها، انعدام التأثير المباشر على الجمهور الذي استقطبت لأجله، وعدم مناسبتها لعدد من المهام التي كلفت بها داخل الشبكة.

صحفيون :

قناة الجزيرة القطرية تقيل المذيعة علا الفارس لأسباب من أهمها

– انعدام التأثير المباشر على الجمهور الذي أستقطبت لأجله

– عدم مناسبتها لعدد من المهام التي كلفت بها داخل الشبكة

By : @q1q555 pic.twitter.com/C2sV3KtAEQ — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) September 26, 2021

وببحث وراء هذه الحسابات ومصدر خروج الشائعة والترويج لها، اتضح أنها حسابات تغرد من السعودية والإمارات.

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وبمراجعة حساب علا الفارس على تويتر، لا يوجد أي شيء جديد يشير لتلك الشائعات المزعومة عن تخلي القناة القطرية عنها.

خاصة وأنها في بداية تقديم برنامج جديد هام وهو “الجانب الآخر” وقد حققت الحلقة الأولى منه رواجا كبيرا حيث أجرت لقاء مع الرئيس العراقي برهم صالح في قصره.

موقف عفوي بين الرئيس العراقي برهم صالح وعلا الفارس في كواليس #الجانب_الآخر.. ماذا تعني كلمة "انبسطت" في لهجتكم؟

الحلقة كاملة على يوتيوب: https://t.co/xqoVcXu895 pic.twitter.com/NOOm3yOYeq — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 16, 2021

من هي علا الفارس؟

ويشار إلى أن علا تنحدر من عائلة انخرطت في العمل السياسي، جدها هو «عبد الرؤوف الفارس» عضو البرلمان الأردني في الفترة من 1954 حتى وفاته عام 1984 و ممثل الأردن في مجلس الاتحاد العربي.

ووالدها «تحسين الفارس»، كان نائبا في البرلمان الأردني التاسع، والذي مدد بإرادة ملكية، ليكون البرلمان العاشر، وقد توفي وهي في سن الـ13، وقامت والدتها بتربيتها مع أشقائها الذكور السبعة.

وتخرجت الإعلامية الأردنية في الثانوية العامة وهي بعمر السادسة عشرة، والتحقت بعدها بكلية الحقوق وأنهت دراستها الجامعية بعمر التاسعة عشرة من جامعة عمان الأهلية.

مسيرة علا الفارس العملية

بدأت علا الفارس مسيرتها الإعلامية في عمر مبكر؛ حيث تعد أصغر مراسلة في الشرق الأوسط بعمر السابعة عشرة بحسب مجلة “أوك” البريطانية.

وبدأت كمراسلة أخبار لقناة العربية من الأردن لمدة أربع سنوات، وذلك في عام 2004 بدعم من سعد السيلاوي الذي دعمها وشجعها.

والتحقت بعدها بالأخبار في قناة “إم بي سي 1” كمذيعة ومقدمة البرنامج الإخباري الاجتماعي «إم بي سي في أسبوع».

وأثارت جدلًا كبيرًا في أوساط الشارع العربي بعد قيامها بنشر تغريدة عن القدس ردًا على قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة فلسطين، وأثارت تغريدتها ردود فعل غاضبة حيث فسرها البعض بأنها مسيئة للسعودية.

وفي عام 2017 تقدمت علا الفارس باستقالتها من “إم بي سي” للانتقال إلى مجموعة “روتانا”، وتم تعطيل هذا التعاقد وفي عام 2019 أنهت تعاقدها فعليا معهم.

وأوائل يونيو الماضي نشرت الإعلامية الأردنية والمذيعة البارزة بقناة (الجزيرة) علا الفارس، صورة جديدة عبر مواقع التواصل أظهرتها رفقة الأمير علي بن الحسين.

الفارس والأمير علي بن الحسين

ونشرت الفارس وقتها صورتها مع الأمير علي على حسابها الرسمي بتويتر، وعلقت بقولها:(فنجان قهوة جمعني اليوم بصاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين).

فنجان قهوة جمعني اليوم بصاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين … @AliBinAlHussein pic.twitter.com/dPXyJhJVuG — عُلا الفارس (@OlaAlfares) June 3, 2021

ولفت انتباه النشطاء أن علا الفارس وكذلك الأمير علي، لم يرتدي أيا منهما الكمامة رغم الإجراءات الاحترازية في الأردن للوقاية من فيروس كورونا.

كما ربط النشطاء هذه الصورة بالأمير حمزة بن الحسين، المتهم بتزعم محالة انقلاب فاشلة ضد أخيه الملك وهي تهمة نفاها شكلا وموضوعا.

وأثار ظهور الأمير علي بن الحسين، تساؤلات لدى النشطاء بشأن الأمير حمزة ومكانه وسر اختفائه إلى الآن.

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