ردة فعل الدون رونالدو بعد إهدار زميله ضربة الجزاء في الوقت القاتل (فيديو)

فشل النجم البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد، إهداره ضربة الجزاء في الوقت القاتل في شباك أستون فيلا، ليذهب رونالدو إلى زميله ومواساة ودعمه بعد تضيع هدف تقليص التعديل، لينتهي اللقاء بهزيمة مدوية لفريق الشياطين الحمر على أرضه بهدف نظيف دون مقابل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعد الركلة الأولى التي ينفذها فريق مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر” بعد عودة رونالدو إلى نادي الأسبق، ليقوم مواطنه برونو فيرنانديز في تنفيذ تلك الضربة في الدقيقة الثالثة من الوقت القاتل، لكنه فشل في إحرازها بعد تسديدها في الجزء العلوي من شباك المرمى لكنها لم تعانق شباك المرمى.

لكن الملفت أنه عدسات الكاميرا رصدت رونالدو الذي كان أول المتواجهين إلى زميله لمواساته ودعمه بعد تضيع تلك الضربة، التي كانت بمثابة إنقاذ الفريق من السقوط على أرضه والخروج بالتعادل في مباراة شهدت القوة والإثارة أمام منافسه الضيف أستون فيلا.

اقرأ المزيد: ترتيب الدوري الإنجليزي بعد التعادل المثير بين ليفربول وبرينتفورد

ورغم أن صاروخ ماديرا لم يسدد ضربة الجزاء، لكنه لم يظهر أي إشارة غضبه تجاه هذا الأمر، بل كان عكس ذلك تمامًا، فقد وصل إلى زميله ودعمه بعد تضيع فرصة التعديل في الوقت التعديل.

When you realise Ronaldo will never ever let you take a penalty again for club and country. pic.twitter.com/noOu1OMU8E

— Troll Football (@TrollFootball) September 25, 2021