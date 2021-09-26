ردة فعل الدون رونالدو بعد إهدار زميله ضربة الجزاء في الوقت القاتل (فيديو)

فشل النجم البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد، إهداره ضربة الجزاء في الوقت القاتل في شباك أستون فيلا، ليذهب رونالدو إلى زميله ومواساة ودعمه بعد تضيع هدف تقليص التعديل، لينتهي اللقاء بهزيمة مدوية لفريق الشياطين الحمر على أرضه بهدف نظيف دون مقابل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

رونالدو وركلة الجزاء

وتعد الركلة الأولى التي ينفذها فريق مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر” بعد عودة رونالدو إلى نادي الأسبق، ليقوم مواطنه برونو فيرنانديز في تنفيذ تلك الضربة في الدقيقة الثالثة من الوقت القاتل، لكنه فشل في إحرازها بعد تسديدها في الجزء العلوي من شباك المرمى لكنها لم تعانق شباك المرمى.

What a piece of commentary hahahah Ronaldo's defo putting ricin in Bruno's frosties on Monday morning pic.twitter.com/NfsIeMNrNz — jamie (@fatboxhead_) September 25, 2021

لكن الملفت أنه عدسات الكاميرا رصدت رونالدو الذي كان أول المتواجهين إلى زميله لمواساته ودعمه بعد تضيع تلك الضربة، التي كانت بمثابة إنقاذ الفريق من السقوط على أرضه والخروج بالتعادل في مباراة شهدت القوة والإثارة أمام منافسه الضيف أستون فيلا.

ركلة جزاء برونو الضائعة من زاوية المشجعين

pic.twitter.com/UFV5tdujn5 — E P L W O R L D (@EPLworld) September 25, 2021

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رونالدو وإشارة الغضب

ورغم أن صاروخ ماديرا لم يسدد ضربة الجزاء، لكنه لم يظهر أي إشارة غضبه تجاه هذا الأمر، بل كان عكس ذلك تمامًا، فقد وصل إلى زميله ودعمه بعد تضيع فرصة التعديل في الوقت التعديل.

When you realise Ronaldo will never ever let you take a penalty again for club and country. pic.twitter.com/noOu1OMU8E — Troll Football (@TrollFootball) September 25, 2021

وكان جماهير مانشستر يونايتد يترقبون رونالدو من أجل تسديد ركلة الجزاء في شباك مرمى أستون فيلا، لكن حسم المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير الأمر، باعتبار البرتغالي برونو كمنفذ أول، وقد سجل اللاعب 20 ركلة بقميص فريق الشياطين الحمر منذ قدومه إلى الفريق الإنجليزي.

رسالة برونو فرنانديز بعد ركلة جزاء ضائعة اليوم ♥️ pic.twitter.com/77zh1pC8s3 — عزوز (@9Azizm) September 25, 2021

وتلقى فريق مانشستر يونايتد الخسارة الأولى في الدوري الإنجليزي من منافسه الضيف أستون فيلا، بهدف نظيف في الدقيقة ال88 عن طريق كورتني هوس سددها اللاعب بأقدامه في شباك الشياطين الحمر من ضربة ركينة ثابتة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي فريق ليفربول برصيد 14 نقطة، يليه في وصافة الترتيب بفارق نقطة وحيدة فريق مانشستر سيتي برصيد 13 نقطة.

سولشاير: "برونو فيرنانديز كان ممتازًا وكريستيانو رونالدو سجّل الكثير من ركلات الترجيح من قبل. لدينا مسدّدي ضربات جزاء رائعين وهي مجرد فرصة ضائعة بالنسبة لنا لأخذ نقطة." pic.twitter.com/3k0u2NVVXe — اخبار كريستيانو رونالدو (@Cr7_team_) September 25, 2021

وجاء فريق تشيلسي ومانشستر يوناتيد وإيفرتون على الترتيب بنفس الرصيد من النقاط، أما في المركز السادس آتى فريق براتيون برصيد 12 نقطة.

وفي المركز السابع جاء فريق وست هام يونايتد برصيد 11 نقطة، يليه فريق أستون فيلا برصيد 10 نقاط في المركز الثامن من الترتيب.

أما في المركز التاسع برينتفورد في تاسع جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، متساويًا بنفس النقاط مع فريق توتنهام خلال منافسات الدوري الإنجليزي.

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