موعد مباراة الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة في كأس مصر

يلتقي فريق الأهلي أمام نظيره إنبي مساء اليوم السبت في مباراة قوية بين كلا المنافسين، في إطار الدور ال16 من منافسات كأس مصر والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب ” استاد الإسكندرية”.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

وستنطلق بدء المباراة بين الأهلي وإنبي عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، البحرين، سوريا، لبنان، الأردن.

بينما ستكون في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، وليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان عند الساعة التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة عبر شبكة قنوات “ON Time Sport” الرياضية المصرية، الراعي لبث مباريات منافسات كأس مصر هذا الموسم.

وسينقل اللقاء عبر قناة “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

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التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث القاء بين الفريقين عبر شبكة قنوات “ON Time Sport” الرياضية المصرية، المعلق الرياضي المصري أيمن الكاشف.

تشكيلة فريق الأهلي

وسيلعب فريق الأهلي المصري بقيادة المدير الفني الجنوبي الأفريقي “بيتسو موسيماني”، في تشكيلة أمام منافسه إنبي، حيث سيكون في حراسة المرمي محمد الشناوي.

قائمة معسكر #الاهلي لكأس السوبر أمام طلائع الجيش.

ومباراة #انبي فى كأس مصر. pic.twitter.com/mK3EYHMPQt — Khalaf Abdallah 🇵🇸 (@_elesawi) September 16, 2021

وفي خط مركز الدفاع، سيأتي كلاً من: ياسر إبراهيم، علي معلول، بدر بانون، بينما مركز خط الوسط سيكون كلاً من: عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، طاهر محمد طاهر، وسيعتمد في تشكيلة هجوم الفريق على الثلاثي، محمد شريف، محمود كهربا، صلاح محسن.

تشكيلة فريق إنبي

وسيدخل المدرب حلمي طولان بتشكيلة أساسية في مواجهة منافسه الأهلي، حيث سيتواجد في حراسة المرمى، حيث سيتواجد في حراسة المرمى محمود جاد.

أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: إبراهيم يحيى، زياد وغطاس، محمود نعيم،رامي صبري، بينما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: أحمد يوسف، تونيا تيسدل، جون إيبوكا، محمد شريف محمد، وفي هجوم الفريق سيأتي كلاً من: أحمد جمعة، فيستوس عبد الرزاق، مهاب ياسر.

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