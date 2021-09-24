بايرن ميونيخ يواصل سكة انتصاراته في الدوري بفوز ثمين على غروتير فورت (فيديو)

حقق فريق بايرن ميونخ الفوز الثمين على منافسه غروتير فورت بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الألماني للدرجة الممتازة.

أهداف بايرن ميونيخ

وأحرز أولى أهداف اللقاء لصالح فريق البايرن ميونيخ اللاعب توماس مولر في الدقيقة ال 10 بعد تسديدة قوية عانقت شباك الفريق المنافس، وأضاف اللاعب جوشوا كيميش الهدف الثاني في الدقيقة ال31 في هجمة مرتدة سريعة سددها من داخل منطقة الجزاء على يسار حارس المرمى.

بينما جاء الهدف الثالث بأقدام البولندي ليفاندوفسكي في الدقيقة ال68، بعد فشل حارس مرمى الفريق المنافس سيباستيان غرييسبيك وتسجيل الهدف في مرماه.

هدف غوتير فورت الوحيد

وآتى هدف غوتير الوحيد للفريق في المباراة في الدقيقة ال87 عن طريق سيدريك إيتن سجلها اللاعب بقوة في شباك مرمى الفريق بايرن ميونيخ ” البافاري”، لينتهي اللقاء بفوز الأخير بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف واحد.

وشهدت المباراة طرد نجم فريق بايرن ميونيخ في الدقيقة ال48، بعد عرقلته الواضحة لأحد لاعبي الفريق المنافس، ليشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه ويخرج على إثرها خارج أرضية الملعب.

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تشكيلة فريق بايرن ميونيخ

ولعب المدرب الألماني “يوليان ناجلزمان” في تشكيلة أساسية في مواجهة غوتير فورت، حيث تواجد في حراسة المرمى مانويل نوير.

بينما جاء في دفاع الفريق كلاً من: دايوت أوباميكانو، ألفونسو ديفيس، جوشوا كيميش، أما في وسط الفريق آتى كلاً من: ليون غوريتسكا، كورينتين توليسو، جمال موسيالا.

وجاء في خط هجوم الفريق كلاً من: روبرت ليفاندوفسكي، توماس مولر، كينغسلي كومان.

ترتيب الدوري الألماني

ويتصدر فريق بايرن ميونيخ في صدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد 16 نقطة، يليه في وصافة الترتيب فريق فولفسبورغ برصيد 13 نقطة.

أما في ثالث فريق دورتموند بفارق نقطة وحيدة برصيد 12 نقطة، وجاء في رابع الترتيب فريق ليفركوزن برصيد 10 نقاط، متساويًا بذلك مع ماينتس بنفس الرصيد من النقاط.

وفي المركز السادس آتى فريق فرايبورغ برصيد 9 نقاط، يليه في المركز السابع فريق كولن برصيد 8 نقاط، أما في المركزين الثامن والتاسع جاء فريق يونيون برلين وهرتا برلين برصيد 6 نقاط.

وجاء في المركز العاشر من الترتيب فريق هوفنهايم برصيد 10 نقاط، خلال منافسات الدوري الألماني الممتاز.

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