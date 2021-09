كريم بنزيما يواصل التألق مع ريال مدريد برقم قياسي جديد

يواصل النجم الفرنسي المتألق كريم بنزيما 33 عامًا، مع ناديه الإسباني ريال مدريد منذ انطلاق الموسم الجديد للدوري، في صناعة وتسجيل الأهداف، كان أخرها تسجيل هدفين في شباك الضيف مايوركا ليحقق بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا مع الفريق الملكي.

ونجح الفرنسي بنزيما في الوصول إلى الهدف رقم 200 في منافسات الدوري الإسباني “الليغا”، منذ انضمامه إلى صفوف فريق ريال مدريد خلال صيف عام 2009 وحتى الآن.

ونشرت شبكة ” أوبتا” المتخصصة في الأرقام والإحصائيات، عن وصول مهاجم فريق ريال مدريد بنزيما إلى الهدف رقم 200، فيما غرد الحساب الرسمي للدوري الإسباني ” الليغا” عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ” تهانينا لكريم بنزيما لوصوله إلى 200 هدف في دوري الليغا”.

وتمكن بنزيما من تسجيل هدفين وصناعة هدف في شباك فريق مايوركا الليلة الماضية على ملعب “سانتياغو برنابيو”، مباراة شهدت التألق والأداء الملفت للاعبي فريق ريال مدريد طيلة مجريات اللقاء والتي انتهت بفوز الفريق الملكي بسداسية ثمينة مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم 2021-2022.

اقرأ المزيد: ترتيب الدوري الفرنسي بعد فوز باريس سان جيرمان على ميتز

وكذلك تسجيل زميله في الفريق المهاجم الإسباني ماركو أسينسيو هاتريك في اللقاء، بعد وضع مدربه الإيطالي أنشيلوتي في التشكيلة الأساسية لمواجهة الفريق الضيف ريال مايوركا.

وبدأ كريم بنزيما مسيرته الكروية من فريق ليون الفرنسي في عام 2004، حيث شارك معه في 148 مباراة مسجلاً 66 هدفًا، لينتقل بعدها إلى صفوف فريق ريال مدريد ليخوض معه 563 مباراة مسجلاً 284 هدفًا في كافة المسابقات المختلفة مع الفريق الملكي.

Eight goals and seven assists in six games.

Karim Benzema is bossing La Liga this season 💪 pic.twitter.com/D9GaPcpr8O

— B/R Football (@brfootball) September 22, 2021