حليمة بولند تحتفل باليوم الوطني السعودي بفستان أخضر مكشوف الصدر!(شاهد)

احتفلت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، باليوم الوطني السعودي على طريقتها الخاصة بوجهها الجديد.

حليمة بولند: “بلدي الثاني”

ونشرت حليمة بولند عدة صور وفيديوهات عبر حسابها على (سناب شات)، وهي ترتدي فستاناً أخضر، رمزاً لعلم السعودية، وتضع شعار النخلة والسيف على صورها.

وعلقت حليمة على الصور: (كل عام والسعودية بألف خير).

وكتبت على صورة أخرى: (أهنئ بلدي الثاني المملكة العربية السعودية، قيادة وشعباً، وكل جمهوري السعودي الغالي باليوم الوطني السعودي، كل عام وأنتم بألف خير يارب، وأدام الله الأمن والأمان عليكم يا أغلى بلد).

وتحتفل السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام، ويعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من “مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها” إلى “المملكة العربية السعودية”، وذلك ابتداء من يوم 21 جمادى الأول 1351 هـ ، الموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932م.

وأضاء برج خليفة في إمارة دبي، بالعلم السعودي الأخضر، احتفالا باليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية.

وبارك محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، للقيادة السعودية باليوم الوطني الـ91 ، متمنيا للمملكة دوام التقدم.

وقال ولي عهد أبوظبي، عبر حسابه بتويتر: “أبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، والشعب السعودي الشقيق، اليوم الوطني الـ91، متمنيا للمملكة دوام التقدم.. الإمارات والسعودية علاقات أخوية واستراتيجية راسخة”.

أبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، والشعب السعودي الشقيق، اليوم الوطني الـ91، متمنياً للمملكة دوام التقدم.. الإمارات والسعودية علاقات أخوية واستراتيجية راسخة. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) September 21, 2021

“حليمة برأس جديد”

ودائماً ما تحتفل حليمة بولند باليوم الوطني السعودي، فسبق أن نشرت فيديو في هذه المناسبة ظهرت فيه وهي ترقص على أغنية “أنا كويتي وأحب السعودية”.

ولفتت الإعلامية الكويتية الأنظار حينها بحركاتها كما بفستانها الأخضر الضيق.

وعلقت عليه من خلال صورة نشرتها على حسابها على “سناب شات”: “اللوك النهائي”.

وفي سياق آخر، فاجأت حليمة بولند متابعيها، بملامح مختلفة في أحدث ظهور لها قبل أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار الجدل حول إدمانها عمليات التجميل.

وظهرت حليمة بولند في فيديو عبر (سناب شات)، وهي داخل سيارتها، وتتحدث لجمهورها قائلة: (توني خرجت من وزارة الإعلام، ورايحة عالجيم، طبعا كنت وايد مستانسة، شفت زميلاتي وزملائي، وأحلى الذكريات).

وعبر الناشطون عن صدمتهم من تغيير حليمة لشكلها، مؤكدين أن جميع المشهورات أصبحن نسخاً عن بعضهن، فكتب أحدهم: (صرنا مانعرفهم الا من اصواتهم).

وسخر آخر في إشارة لكثرة عمليات التجميل التي أجرتها حليمة، بالقول: (لو لمسها دبوس بالغلط بنشرت).

وكتب آخر: (صاروا متشابهات غيرو خلق الله كل ذلك ليبدون اجمل ويفتن بهم الرجال اكثر الله يهديهم ويعافيهم مما ابتلاهم).

وشبه آخر الأمر بتركيب رأس جديد، وكتب: (يغيرون روسهم زي ما يغيرون بواريكهم الظاهر الراس يجي فل اوبشن مع الشعر).

وأجمع معظم المتابعون على أن حليمة بولند أصبحت نسخة جديدة من الممثلة الكويتية إلهام الفضالة.

حفلة تنكرية هندية

وقبل أيام فاجأت حليمة جمهورها بارتداءها الزي الهندي التقليدي، وتغيير لون بشرتها إلى الأسمر الداكن، لتبدو هندية حقاً.

ونشرت حليمة بولند سلسلة فيديوهات وصور عبر حسابها على (سناب شات)، كشفت خلالها أنها على وشك الذهاب إلى حفلة تنكرية هندية.

واستعرضت حليمة بولند الزي البنجابي الذي سترتديه، قائلة: (كله شغل إيد، يهبل شوفوا التفاصيل، وكرني بأيام الهند، وسفرتي الجميلة مع أهلي، كانت أيام تجنن، راح أوريكم التفاصيل بس خليني أكل ميتة جوع، بروح آكل أكل ياباني، يعني اللبس هندي والأكل ياباني).

واعتمدت حليمة بولند في إطلالتها على المكياج الهندي،واستكملت إطلالتها بتسريحة الظفيرة على الجنب، ووضعت نقطة حمراء على جبينها، وقرط كبير في أنفها.

ووثقت حليمة فقرات الحفل التنكري، من نقش الحناء، ووصلة الرقص الهندية، والطعام الهندي، وربط أكاليل الورد على اليدين.

حجاب حليمة بولند

وقبلها بأسابيع أيضاً، أثارت حليمة الجدل بين متابعيها بعدما ارتدت الحجاب كترويج وإعلان لعلامة تجارية فقط.

ونشرت حليمة مجموعة صور وفيديوهات عبر حسابها على (سناب شات)، ظهرت خلالها وهي تعلم متابعاتها طريقة لف الحجاب، معلقة: (الطريقة كاملة لحجاب الهبة الجديدة بنات من ملافع نيروز).

حليمة بولند بالحجاب عبر سناب شات👀 pic.twitter.com/KCcwDpNkKo — Gorgeous (@gorgeous4ew) July 10, 2021

وسخر الجمهور من شكل حليمة الذي اختلف تماماً بسبب عمليات التجميل، خاصة شفاهها، ورأوا أن حجم رأسها لا يتناسب مع جسدها.

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