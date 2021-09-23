“الخطة الخمسية العاشرة” في سلطنة عمان.. ما هي وكيف أعلن السلطان هيثم الحرب على الفساد؟

أطلقت وزارة الاقتصاد العمانية وثيقة البرامج الاستراتيجية لـ” الخطة الخمسية العاشرة ٢٠٢١-٢٠٢٥م، فيما وصفها محللون بأنها خطوة غير مسبوقة وأن الحكومة العمانية عازمة على مكافحة الفساد عبر 5 برامج استراتيجية.

وأعلن وزير الاقتصاد سعيد بن محمد الصقري، إصدار وثيقـة “البرامـج الاسـتراتيجية” للخطة التي تعد ُ مكملة لوثائق خطة التنمية الخمسـية العاشـرة 2021ـ2025 التـي سـبق إصدارهـا.

في خطوة غير مسبوقة.. الحكومة عازمة على مكافحة الفساد عبر 5 برامج إستراتيجية.#الخطة_الخمسية_العاشرة pic.twitter.com/hkRlx2NY8e — وزارة الاقتصاد (@MOE_Oman) September 23, 2021

وأثار إعلان “الخطة الخمسية العاشرة” جدلا بين العمانيين على تويتر، وقال الصحفي العماني تركي البلوشي، إن وثيقة الخطة الخمسية العاشرة الصادرة عن وزارة الاقتصاد في عُمان، أشارت إلى وجود قصور في تفعيل المحاسبة ضد المتورطين في قضايا المال العام وسوء استغلال السلطة.

أشارت وثيقة الخطة الخمسية العاشرة الصادرة عن وزارة الاقتصاد في #عُمان عن وجود قصور في تفعيل المحاسبة ضد المتورطين في قضايا المال العام وسوء استغلال السلطة،وأشارت الوثيقة أن الدولة بصدد سن قانون الإثراء غير المشروع و منح جهاز الرقابة المالية صلاحيات الافصاح عن نتائج الأعمال للعموم — تركي البلوشي | Turki Al Balushi (@Turki_albalushi) September 22, 2021

وأشارت الوثيقة أيضا وفق البلوشي إلى أن الدولة بصدد سن قانون الإثراء غير المشروع، ومنح جهاز الرقابة المالية صلاحيات الافصاح عن نتائج الأعمال للعموم.

ودون الإعلامي العماني عبدالله السعيدي:”أوضحت وثيقة الخطة الخمسية العاشرة أن مشروع قانون_العمل سيُطرح للنقاش المجتمعي مع التركيز على فئتي الشباب والباحثين عن عمل، هذه النقطة وردت ضمن العناصر الأساسية لبرنامج مراجعة قوانين وتشريعات سوق العمل لذا هي واجبة التنفيذ.”

أوضحت وثيقة الخطة الخمسية العاشرة أن مشروع #قانون_العمل سيُطرح للنقاش المجتمعي مع التركيز على فئتي الشباب والباحثين عن عمل 🔺هذه النقطة وردت ضمن العناصر الأساسية لبرنامج مراجعة قوانين وتشريعات سوق العمل لذا هي واجبة التنفيذ🤚🏻 — عبدالله السعيدي (@N25Abdullah25) September 21, 2021

وثيقة الخطة الخمسية العاشرة

كما لفت السعيدي في تغريدة أخرى، إلى أن مجلد الخطة_الخمسية_العاشرة أعطى فهمًا واضحًا وتفصيليًا عن علاقة ما نقوم به من مشاريع وبرامج برؤية عمان_2040 خلال الخمس سنوات القادمة.

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كما أوضحت في كل برنامج ومشروع الجهات المعنية بالتنفيذ، والجهات المساندة، بالإضافة إلى مستوى التكلفة ومدة التنفيذ.

مجلد #الخطة_الخمسية_العاشرة أعطى فهمًا واضحًا وتفصيليًا عن علاقة ما نقوم به من مشاريع وبرامج برؤية #عمان_2040 خلال الخمس سنوات القادمة كما وضحت في كل برنامج ومشروع: ▪️الجهات المعنية بالتنفيذ

▪️الجهات المساندة

▪️مستوى التكلفة

▪️مدة التنفيذ رابط المجلد👇🏻https://t.co/AEG53y3cG0 pic.twitter.com/csy7wCOTZP — عبدالله السعيدي (@N25Abdullah25) September 21, 2021

ووفق وزير الاقتصاد العماني الصقري يأتـي إصـدار وثيقـة البرامج الاسـتراتيجية للخطة لتوضيـح آلية تنفيذ أهـداف الألولويات الإثنى عشر لرؤيـة عمـان 2040، إضافـة لأهـداف أولويتـي “تطويـر قطـاع الشـباب” و”تقنيـة المعلومـات والاتصـالات، اللتيـن اسـتحدثتا مـن فريـق مشـروع إعـداد الخطة.

🔴 تنفيذ توصيات جهاز الرقابة وعدم المماطلة أو التسويف .. 🔴 إلزام الجهات الخاضعة بإبلاغ الجهاز في حال وجود أي مساس بالمال العام.. 🔴 برنامج تفعيل الإجراءات الضبطية القضائية لأعضاء جهاز الرقابة المالية والإدارية ضمن #الخطه_الخمسيه_العاشره#نخبه_مغردي_عُمان pic.twitter.com/IVsvquDirx — 🇴🇲 نخبة مغردي عُمان 🇴🇲 (@OmanEliteGroup) September 21, 2021

وشـهد إعداد خطة التنمية الخمسـية العاشـرة عـددا من التطـورات المحلية أخـذت في الحسـبان عنـد صياغـة توجهاتها وركائزهـا ومسـتهدفاتها الكمية.

وقال الوزير في تعريف الخطة الجديدة إنها ركـزت بشـكل كبيـر علـى اختيـار مجموعة من البرامج الاسـتراتيجية التـي ترتبط بأهـداف الأولويات الوطنيـة للرؤية، من أجـل تحويـل أهـداف الرؤيـة طويلـة المـدى إلـى مخرجات ملموسـة تتحقق خلال مـدى زمني َّ محدد، وتنعكس بشـكل مباشـر على مسـتوى معيشـة المواطن، والنشـاط الاقتصـادي، والبيئة، وإدارة مـوارد الدولة.

82 هدفًا تُرجمت إلى 430 برنامج إستراتيجي تضمنتها #الخطة_الخمسية_العاشرة التي تم إعدادها وفق نهج تشاركي يكشف عن تفاصيلها مجلد #البرامج_الإستراتيجية.#نتقدم_بثقة pic.twitter.com/V7dlNUp8cX — وزارة الاقتصاد (@MOE_Oman) September 21, 2021

وقـد حـرص فريـق الخطـة الرئيـس ومجموعات العمـل المختلفة علـى تحديد البرامـج الاسـتراتيجية بعناية كبيرة مسـتفيدين من أفضـل الممارسـات العالميـة ومتبنيـن منهجيـة التخطيـط بالمشـاركة، إذ تـم التشـاور مـع الجهـات المعنيـة ذات الصلـة لضمـان التوافـق فـي برامـج الخطـة.

وتحديـد تفاصيـل تنفيـذ البرامج من خلال مجموعة مـن العناصر الرئيسـة، وتحديد الجهة المسـئولة عـن تنفيـذ البرامـج والجهـات الأخـرى المسـاندة التـي تسـاهم بفعاليـة فـي تحقيـق النتائـج المرجـوة مـن البرامج، وأيضـا تحديد المـدى الزمنـي ُ للتنفيـذ، ومسـتوى الكلفة التقديريـة للبرامج.

#الشبيبة هل اختلفت منهجية إعداد #الخطة_الخمسية_العاشرة عن منهجية إعداد الخطط السابقة؟ إنتصار الوهيبي – مدير مشروع #الخطة_الخمسية_العاشرة ومدير عام التخطيط التنموي @MOE_Oman لبرنامج #مع_الشبيبة: "نعم" هذه الخطة تعتبر نقلة نوعية في منهجية التخطيط pic.twitter.com/griF9QXkm7 — الشبيبة (@shabiba) September 22, 2021

وقـام مشـروع إعـداد الخطـة بتطويـر آليـة تنفيـذ واضحـة وبشـكل تشـاوري لتحويل هـذه البرامج متوسـطة المـدى إلى خطط سـنوية تنفيذيـة، بحيـث يسـهل تحديـد كلفـة تنفيـذ هـذه البرامـج، ومصـادر تمويلهـا، ومخرجاتهـا السـنوية.

وستسـتمر وزارة الإقتصـاد فـي تقديـم الدعـم الفنـي اللازم للجهـات المعنيـة، ومتابعـة نتائـج تنفيـذ برامجهـا الاسـتراتيجية عن كثـب، وتحديـث الإطـار التخطيطـي بشـكل دوري وفقـا للنتائـج وفـي ضـوء التطـورات المحليـة والإقليمية والعالميـة.

توزعت #البرامج_الاستراتيجية لأولويات #الخطة_الخمسية_العاشرة على النحو الآتي:

– محور (الإنسان والمجتمع): 156 برنامج استراتيجي.

– محور (الاقتصاد والتنمية): 165 برنامج استراتيجي.

– محور (البيئة المستدامة): 56 برنامج استراتيجي.

– محور (الحوكمة والأداء المؤسسي): 53 برنامج استراتيجي. pic.twitter.com/rkrTEY27wj — وزارة الاقتصاد (@MOE_Oman) September 21, 2021

وفـي الختـام، تقـدم وزير الاقتصاد العماني بجزيـل الشـكر والامتنـان إلـى الوحـدات الحكوميـة والمؤسسـات الخاصـة كافـة علـى تعاونهـم ودعمهـم المسـتمر فـي جميـع مراحـل إعـداد وثيقـة “البرامج الاستراتيجية” وكذلـك توجه بالشـكر لأعضاء فريـق العمل الرئيـس، وأعضـاء مجموعـات العمـل المختلفـة، الذيـن سـاهموا في مراحـل تخطيط وإعـداد وثيقـة البرامج الاسـتراتيجية

لخطـة التنمية الخمسـية العاشـرة.

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