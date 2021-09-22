نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صوراً من إطلالة جديدة لها أثناء قضاء إجازتها الصيفية في المالديف.

وأرفقت نسرين طافش اطلالتها بعبارة: “يعتمد كل ما يخبئه لك المستقبل على حالة وعيك و إدراكك الآن”.

وتابعت متسائلة: “ما هي الأفكار التي تنفعني الآن و تهيئ لي مستقبل مليئ بالخيرات؟”.

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نسرين طافش تلفت الأنظار بفستانها

وتألقت الفنانة السورية نسرين طافش في حفل توزيع جوائز دير جست، بإطلالة أنيقة ومحتشمة.

وظهرت نسرين طافش بفستان أبيض، طويل، بأكمام شفافة وتطريز فلاحي من الأعلى، بما يشبه الثوب الفلسطيني التقليدي.

نسرين طافش واليوغا

وجاءت إطلالة نسرين طَافش المحتشمة بعد أيام فقط من استعراض رشاقتها بطريقة مُلفتة، أثناء قضاء إجازتها في جزيرة ماهي، بجمهورية سيشل في المحيط الهندي في شرق أفريقيا.

ونشرت طافش عبر حسابها على (انستجرام)، مجموعة صور توثق ممارستها رياضة (اليوغا) في فندق (فورسيزون)، مرتديةً ملابس تُظهر مفاتنها بطريقة فاضحة.

وأرفقت نسرين الصور بتعليق جاء في نصه: (ركز في نفسك الآن : في صحة جسدك صفاء قلبك سلام روحك و نور فكرك ).

وشاركت طافش منذ أيام جمهورها بصورها وهي تستمتع بالصيف على الشاطئ، خلال قضاء عطلتها الصيفية، فظهرت قبل أيام بفستان فوشيا، وعلقت: (الصيف لا ينتهي أبدا في سيشل).

وظهرت بعدها بفستان (أوف شولدر)، وهي تتناول وجبة الإفطار، معقبة: (نحن نسافر ليس لكي نهرب من الحياة بل لكي لا تهرب الحياة منا ).

رقص نسرين طافش وابنة أختها

وقبل أيام، نشرت نسرين، مقطع فيديو، جمعها بابنة اختها، وهما ترقصان، على أنغام أغنية أجنبية.

وظهرت نسرين مرتدية بنطال جينز وتي شيرت مكشوف اليدين، ترقص مع ابنة اختها التي ارتدت بنطال جينز ممزق هي الأخرى، مع تي شيرت قصير كشف بطنها.

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وقالت نسرين إن ابنة اختها مدربة رقص “هيب هوب “محترفة و موجهة اجتماعية.

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وعلّقت نسرين بالقول: “شو حلو الواحد يجمع بين حب الحياة و حب الخير و مساعدة الآخرين” .فيما حظي الفيديو بإعجاب جمهور الفنانة السورية على انستغرام .

نسرين طافش تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

وأعلنت الممثلة السورية ​نسرين طَافش​ حصولها على ​الإقامة الذهبية​ بصورتين لها في دبي، أمام برج خليفة.

وعلّقت معلنة الخبر: “شكراً لحاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، شكراً لسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون والشكر موصول لسعادة هالة بدري المدير العام ، شكراً على منحي الإقامة الذهبية في دولة ​الإمارات​ العربية المتحدة بلد الخير والأمان والتطور”. خاتمة: “شكراً على تقديركم للمبدعين والمؤثرين في كل المجالات”.

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