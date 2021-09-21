رانيا يوسف توجه نصيحة لجمهورها بفستان شفاف يكشف ما تحته!

أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف، جدلاً بين متابعيها بعد نشرها رسالة غامضة عبر (تويتر)، مرفقةً بصورتها.

رانيا يوسف: (أنت الوحيد القادر)

ونشرت رانيا يوسف صورة جريئة لها، ظهرت فيها بفستان شفاف طويل يكشف حمالة الصدر التي ترتديها، وبفتحة جانبية تعمدت إخراج ساقها كاملةً منها.

وأرفقت رانيا يوسف الصورة بتعليق: (لا يوجد شخص يستطيع ان ينير عتمتك.. أنت الوحيد القادر على ذلك).

لا يوجد شخص يستطيع ان ينير عتمتك.. أنت الوحيد القادر على ذلك 💪❤️ pic.twitter.com/Ac4jNS7fBk — Raniah Yousief (@RaniahYousief) September 20, 2021

لكن متابعي رانيا تجاهلوا نصيحتها، وركزوا في صورتها وملابسها الجريئة، وركبتها التي أزالتها دون قصد بالفوتوشوب.

(فين الركبة؟)

فجاء في التعليقات: (وانتي بتعملي فوتوشوف شلتي ركبتك يافنانة).

وكتبت آخرى ساخرة: (شاهد قبل الحذف رانيا يوسف حاذفه ركبتها).

وبنفس الطريق كتبت مغردة: (هي ركبها مزعلاها في ايه).

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ونوه آخر إلى أن الفستان شفاف وكتب: (طب بس شدي البطانه وبعدين نشوف موضوع انارة العتمه ده).

وسخر متابع من الفستان أيضا: (الفستان دا كان غطا بتاع كابينة كهربا ضغط عالي).

وسبق أن أثارت رانيا الجدل بنفس الطريقة حين ظهرت بالصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي في (تويتر)، وهي ترتدي (هوت شورت)، مع تيشرت ضيق جداً ومكشوف الظهر.

وعقبت رانيا على صورتها: (كل فرحة تصنعها لغيرك، ستعود لك وهي أجمل).

كل فرحة تصنعها لغيرك،

ستعود لك وهي أجمل… ❤️💫 pic.twitter.com/TF7zXecktS — Raniah Yousief (@RaniahYousief) September 11, 2021

وتعرضت رانيا يوسف لهجوم وانتقادات متابعيها، فذكرتها إحداهن بالآخرة قائلة: (سؤال بس بدون تطاول هو انتي فاكرة نفسك خالدة مش هتموتي ؟ع فكرة انتي هتموتي وهتتسئلي يوم القيامه عن مظهرك وافعالك دي اتقي الله).

ووجه آخر رسالة إلى نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر وكتب: (شايف اللي انا شايفو؟؟ ولا شاهد ماشافشي حاجة؟).

صور المتحرشين

المفارقة أن صور رانيا يوسف بالهوت شورت والفستان الشفاف، جاءت بعد أيام فقط من مشاركتها منشوراً يتضمن صور متحرشين، ضمن حملة لفضح المتحرشين في مصر، مع ازدياد حالات التحرش في البلاد خلال الفترة الماضية.

وعبر خاصية “ستوري” انستغرام في حسابها الرسمي، شاركت الفنانة رانيا يوسف، صوراً لمتحرشين نشرتها مبادرة “تكلم/ي” النسوية لدعم ضحايا العنف بكل أشكاله.

وقالت المبادرة في تعليقٍ أرفقته بالصور: “خلال الفترة اللي فاتت تم القبض على متحرشين ومغتصبين كتير بسبب كاميرات المراقبة”.

واضافت: “لضحايا كانوا ولد صغير، طفلة ٧ سنين، بنت ٩ سنين طالعه عمارتها، واحده تانيه كانت بتلعب في مدخل بيتها، واحده قاعده في مترو وميكروباص وأتوبيس، وواحده لابسه لبس واسع وحجاب، واحده ماشيه في الشارع عادي، واحده في المطار”.

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واعتبرت أن كل التبريرات اللي تقال من مبرري التحرش يظهر عكسها امام الناس في جرائم موثقة بالفيديو؛ ومع ذلك هناك مجـرمين قادرين على التبرير، ليس لسبب سوى لأنهم ايضا متحـرشين!.وفق المبادرة

وقالت إن الحوادث العشوائية التي تظهر امام الناس جزء صغير من الحياة اليومية لكل بنت في مصر؛ مهما كان سنها/لبسها/شكلها. وتساءلت: متخيلين الرعب؟.

رانيا يوسف وجوهرة و(بنت الجيران)

وفي سياق آخر، أدت رانيا في وقت سابق وصلة رقص مثيرة مع الراقصة الروسية جوهرة.

حيث نشرت الراقصة جوهرة عبر خاصية الستوري على حسابها في (انستجرام)، عدة مقاطع فيديو قصيرة، ظهرت خلالها ترقص مع رانيا يوسف على أغنية (بنت الجيران)، لمطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال.

وظهرت جوهرة في الفيديوهات ببدلتي رقص، في أحد المناسبات ويحيطها الحضور، ومن بينهم رانيا يوسف التي أخذت تشاركها الرقص، بينما كانت ترتدي فستاناً ضيقاً جداً وقصير، باللونين الأسود والأبيض.

كما انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوصلة رقص لرانيا لها خلال حفل غنائي جديد أحيته الفنانة روبي في الساحل الشمالي.

وانتشرت مقاطع فيديو، تُظهر رانيا يوسف وهي تتمارل وترقص مرتديةً فستاناً ضيقاً ومكشوفاً عن منطقة الصدر، على أنغام أغنية “قلبي بلاستيك” لروبي، ما أثار الجدل.

رانيا يوسف تقلد ياسمين صبري

كما واجهت الفنانة المصرية اتهامات بتقليد مواطنتها ياسمين صبري، وذلك بعد نشرها صورة لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية في إسبانيا.

وظهرت رانيا يوسف في الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام) وهي تتناول الطعام في أحد المطاعم بإسبانيا مرتديةً فستاناً صيفياً مكشوفاً من الأعلى.

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وعلقت رانيا على الصورة قائلة: (ابدأ صباحك بابتسامة).

واتهم بعض المتابعين رانيا يوسف بتقليد ياسمين صبري والتي نشرت قبلها بيوم فقط صورة مُشابهة وهي تتناول الطعام أيضاً في أحد مطاعم إيطاليا حيث تقضي عطلتها الصيفية مع زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

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