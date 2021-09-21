دنيا بطمة بالمايوه في المسبح والجمهور يهاجمها: “هو التألق بالقلع!!” (شاهد)

اشعلت الفنانة المغربية دنيا بطمة، موجة جدل جديدة، بعدم نشرها صوراً جريئة في بركة سباحة، بالمايوه، الأمر اذي عرّها لانتقادات حادة من الجمهور.

دنيا بطمة بالمايوه في بركة السباحة

وبدت دنيا بطمة وهي في البركة، وتظهر الجزء العلوي من جسدها، وترتدي قبعة ونظارات شمسية.

وجاء في تعليقات المتابعين: “يوم جديد وجه جديد”، “اي يفنانه مش ناويه تنفخي وتشدي تاني ولا اي؟”، “هو التألق بالنسبه لكم قلع . اقلع تتألق”.

وقبل يومين نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، صوراً بإطلالة مثيرة، ظهرت فيها وهي ترتدي قميصاً زهريّ اللون، دون أن ترتدي من الأسفل شيء.

وظهرت دنيا بطمة، وهي تقف عند بركة للسباحة، وتحمل حقيبة، وعلقت بقولها: “الوحدة ….خير من جليس السوء من الافضل ان تدير ظهرك…لمن لا يستحق وجودك في حياته” .

ويُلاحظ أن دنيا بطمة عمدت الى منع الجمهور من التعليق على الصور، لتفادي التعليقات التي تنتقد اطلالاتها الجريئة .

بكيني أورانج!

كانت دنيا بطمة نشرت قبل أيام، صورا لها ارتدت خلالها كاش مايوه باللون البرتقالي، كما نشرت صورة للمايوه لوحده، كإعلان للعلامة التجارية التي تروج لها.

وأثارت دنيا بطمه غضب المغربيات من جديد، اللواتي اتهمنها بالإساءة لسمعتهن بملابسها الجريئة هي وشقيقتها ابتسام بطمة.

كما علق آخرون على زيادة وزنها بشكل كبير، فجاء في التعليقات: (على آخر عمرك صرتي تعلني للمايوهات؟). وعلق آخر: (ومن موقعي هذا احب اشكر المنجد اللي حشى ونجد الجثه دي).

وسخر آخر من وزنها قائلاً: (شكلها نفخت كل مكان مخلتش ). ورأى آخر أن دنيا بطمة قديمة استبدلت بنسخة جديدة، وكتب: (هذه دخلت للسجن بدلوها اخذوا القديمه وحطوا الجديدة).

وكانت جمهور الفنانة المغربية دنيا بطمه، انتقد السمنة الزائدة التي باتت تظهر واضحةً عليها، في إطلالاتها على مواقع التواصل الإجتماعيّ.

جاء ذلك، بعدما نشرت دنيا بطمه اعلاناً لإحدى متاجر الألبسة، وظهرت فيه بوزن زائد.

دنيا بطمة قبل وبعد

وكانت الفنانة المغربية قد نشرت مقطع فيديو، عبر حسابها في انستغرام، وهي تُقدّم لجمهورها من المتابِعات طريقتها في وضع الميك آب.

وتعرّضت الفنانة لانتقادات من بعض المتابعين، إذ عبر البعض عن صدمتهم من شكلها قبل وبعد وضع الميك آب، إضافةً إلى تغيّر ملامح وجهها بفعل عمليات التجميل .

ودائماً ما تتعرض دُنيا بطمة لانتقادات من متابعيها، بسبب اطلالاتها الجريئة، وما غيّرته عمليات التجميل في مظهرها الخارجي وشكل وجهها.

دنيا بطمة قبل عمليات التجميل

سبق وان نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان صورة من الأرشيف للفنانة المغربية دنيا بطمه قبل عمليات التجميل وتسببت بضجة وتعليقات ساخرة .

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سبق وان نشرت الإعلامية اوتفاعل الجمهور مع الصورة التي نشرتها مي العيدان للفنانة المغربية، فبينما هاجم البعض الاعلامية الكويتية وطالبوها بعدم التدخل في شؤون غيرها، ذهب البعض في تعليقاتهم الى السخرية من شكل دنيا بطمه قبل عمليات التجميل .

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