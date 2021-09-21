حجم ثروة المشير محمد حسين طنطاوي وسلطان عُمان يعزي السيسي

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر اليوم، الثلاثاء، بخبر وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع بعهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، والذي تولى رئاسة مصر بشكل مؤقت وقت فراغ المنصب بعد ثورة يناير.

وأعلنت السلطات المصرية، اليوم حالة الحداد العام، في كافة أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أيام، إثر وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة المصرية الأسبق، الذي توفي عن عمر ناهز 85 عاما.

#السيسي: #طنطاوي كان يؤلمه تسليم الدولة للرئيس #مرسي بعد انتخابات 2012! أول تصريح علني بالخيانة والغدر اللي تعرض لها الرئيس مرسي رحمه الله من العسكر.. pic.twitter.com/jJvRt9Pvlu — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) September 21, 2021

حجم ثورة المشير طنطاوي

وظهر عبر محركات بحث جوجل نتائج تشير إلى عدد عمليات بحث كثيرة، عن حجم ثروة المشير طنطاوي ومن هم أبنائه وزوجته.

#المشير_طنطاوي

وبعد تاريخ حافل من الخيانات والعمالة بداية من حرب 6أكتوبر وصراع مرير ضد الاسلام توفي الأب الروحي للعرص #السيسي المشير #طنطاوي عن ثروة تقدر بأكثر من 3 مليار دولار،اجور خيانة وعمالة وقتل واجرام ونهب في ثروات الشعب المصري

فإلى جهنم وبئس المصير

لكل عميل خائن حقير pic.twitter.com/RIOXoFaPwE — ثورة الأمــــــــوي (@AleppooMan) September 21, 2021

وفي هذا السياق تحدث وسائل إعلام عن حجم ثروة طنطاوي، إلا أنه وفق رصد (وطن) لم يتم العثور على أرقام صحيحة حتى الآن، ولا توجد معلومات رسمية في هذا الشأن.

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ومعروف أن طنطاوي تولى العديد من المناصب الهامة في الجيش المصري، ورواتب الجيش هي أعلى الرواتب في الدولة وشارك طنطاوي في العديد من الحروب.

مات #طنطاوي الراعي الرئيسي للطرف الثالث .. عليه ما عليه وعليه ما عليه … ✋ — الخال اﻹسكندراني 💉💉 (@yfetiha) September 21, 2021

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها صباح اليوم: “فقدت مصر رجلا من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن .. المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق”.

وقد شغل طنطاوي منصب رئيس المجلس العسكري الذي تولى إدارة شؤون البلاد عقب تنحي الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك في فبراير/شباط عام 2011.

يعتقد من يسيرون خلف #طنطاوي اليوم أنهم مخلدون، ولا يعلمون أنهم سيحملون غدا يَوْمَ هُم بَارِزُونَ ۖ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ — لقوم يعلمون (@mskhafagi) September 21, 2021

وأقال الرئيس المصري السابق محمد مرسي عام 2012 المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري آنذاك من منصبه وأحاله إلى التقاعد.

وكان طنطاوي وزيرا للدفاع منذ عام 1991، وتولى منصب القائد العام للقوات المسلحة.

ماذا بينك وبين ربك يا #طنطاوي حتي يسبقك قبل قبرك لعنات وتاريخ اسود pic.twitter.com/EjKz6owofl — Hosam 22gal (@gal22h) September 21, 2021

سلطان عمان يعزي السيسي في وفاة طنطاوي

هذا وبعث السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق.

الفرق بين دعوات الناس للحاج محمود العربي و دعوات الناس على #طنطاوي هو تفسير لمقولة الامام ابن حنبل: بيننا و بينكم الجنائز

جنازة المرء شاهد له أو شاهد عليه … المجندين اللي في الجنازه مايتحسبوش pic.twitter.com/KyQhXkGjMh — Amani (@Amani207) September 21, 2021

وولد طنطاوي عام 1935، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1956. وحصل على دورة كلية القيادة والأركان عام 1971.

ورقي طنطاوي إلى رتبة مشير عام 1993.

خاض معظم الحروب

شارك طنطاوي في معظم الحروب المصرية بدءا من حرب عام 1956، والعدوان الثلاثي، ثم حرب يونيو عام 1967، ومعارك حرب الاستنزاف من عام 1967 إلى عام 1972 .

وكان في حرب اكتوبر عام 1973 قائدا للكتيبة السادسة عشرة.

كما شارك في حرب تحرير الكويت عام 1991 رئيسا لهيئة عمليات القوات المسلحة.

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ونال طنطاوي عددا من الأنواط والأوسمة العسكرية بينها نوط الشجاعة العسكرية.

وتقلد مناصب مختلفة في الجيش المصري، فكان رئيس فرع التنظيم، قسم العمليات، بالجيش الميداني، وعضو هيئة تدريس في الكلية العسكرية، وملحقا عسكريا في باكستان وأفغانستان.

الحمدلله الذي عافانا مما أصاب به محمد طنطاوي . صاحب خيانة الدفرسوار . ودماء شباب مصر في ثورتها الوحيدة . #طنطاوي مات يا #سيسي pic.twitter.com/9FQNUY3fL7 — ماجد عبدالله (@pariq4000_maged) September 21, 2021

كما رأس عمليات قيادة المشاة، ورأس فرع العمليات في هيئة عمليات القوات المسلحة، وتولى قيادة فيلق مشاة، وقيادة الحرس الجمهوري، ورئاسة أركان قوات المشاة.

“لطيف ومهذب مقاوم للتغيير”

وكان موقع ويكيليكس كشف النقاب عن برقية من برقيات الخارجية الامريكية تعود إلى العام 2008 تصف المشير طنطاوي بأنه “لطيف ومهذب”، بيد أنها تضيف إلى ذلك أنه “مقاوم للتغيير”.

يؤجل القصاص إلى يوم البعث أمام قاضي الحق حيث لا ظُلم ولا سُلطة، رحم الله شهداء الأهلي الـ 74 ⁦.#طنطاوي pic.twitter.com/nt7eecdtE7 — 74 🇵🇸 (@moo_salah221) September 21, 2021

وقاد المشير طنطاوي القوات البريّة وهي الأكبر بين أفرع الجيش المصري، ويبلغ عدد جنودها النظاميين 340 ألف جندي بالإضافة إلى 375 ألف احتياط، وتعد من أكبر القوات البرية في إفريقيا والشرق الأوسط.

وتعتمد في تسليحها على معدات غربية وشرقية، بالإضافة إلى صناعات مصرية من الذخائر والأسلحة.

السيسي يرثي محمد حسين طنطاوي

وفي وقت سابق، نعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، طنطاوي، وكتب في تغريدة على “تويتر”، “فقدت اليوم أبا ومعلما وإنسانا غيورا على وطنه، كثيرا ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن”.

بيان النائب العام في عزاء المشير #طنطاوي كارثة وسابقة خطيرة للقضاء المصري ، البيان ينعي "رجلا من أبطال مصر وقائدا حكيما من خلص أبنائها ، بذل كل غال ونفيس في الدفاع عن الوطن وتحمل المسؤولية بكل صدق وشرف" ـ النيابة بذلك قطعت الطريق على العدالة ، وأهدرت دماء مئات المصريين ، مع الأسف — جمال سلطان (@GamalSultan1) September 21, 2021

وأضاف السيسي “إنه المشير محمد حسين طنطاوي الذي تصدى لأخطر ما واجهته مصر من صعاب في تاريخها المعاصر. عرفت المشير طنطاوي محبا ومخلصا لمصر وشعبها، وإذ أتقدم لشعب مصر العظيم بخالص العزاء، فإنني أدعو الله أن يلهم أسرة المشير طنطاوي الصبر والسلوان”.

جنازة طنطاوي

طنطاوى برىء من الدماء فى فترة حكم

المجلس العسكرى 😏

هيكون انتا المسؤل

فى النهاية العسكر المسؤل الأول عن الدماء التى سالت فى مصر

عسكر خونه #طنطاوي pic.twitter.com/1hEeE9t3ct — Dr.abeer (@Abeerabeer28) September 21, 2021

وبدأت مراسم الجنازة العسكرية للمشير محمد حسين طنطاوي، عقب أداء صلاة عصر اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مسجد المشير بالتجمع الخامس، ومعه رئيس مجلس الوزراء ورئيسا مجلسي النواب والشيوخ ووزراء الحكومة.

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بالإضافة لوزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، وقادة الأسلحة الرئيسية، وعدد ضخم من ممثلي الدول العربية والأجنبية وكان في استقبالهم أسرة الراحل.

#السيسي: #طنطاوي، وبقية مسؤولي الدولة، لم يتورطوا في دماء أحداث محمد محمود، أو ماسبيرو، أو أحداث ستاد بورسعيد.

واعتبر السيسي أن شهادته في هذا الصدد هي أمر للتاريخ"

من المسؤول عن هذه الدماء؟

ومن المسؤول عن الدماء في الحرس الجمهوري والمنصة ومجازر رابعة والنهضة وسيناء؟ #مصر — Nadia El-Magd ناديا (@Nadiaglory) September 21, 2021

واصطفت العشرات من عربات المسئولين والهيئات الدبلوماسية التابعة للعديد من الدول العربية والغربية.

السيسي: المشير طنطاوي بريء من أي دماء شهدتها مصر

وقال السيسي، إن المشير الراحل محمد حسين طنطاوي “كان سببا حقيقا في حماية مصر من السقوط في مرحلة كانت كل المؤشرات فيها ستؤدى إلى تولى فصيل معين الحكم بالبلاد”.

اذكروا مساوئ #طنطاوي

28 يناير: 1075 شهيد

موقعة الجمل : 11 شهيد

محمد محمود : 31 شهيد

مجلس الوزراء: الشهيد عماد عفت مع 3 شهداء

ماسبيرو: 30 قتيل

مجزرة بورسعيد: 74 شهيد

مجزرة العباسية: 11 شهيد وعند الله تجتمع الخصوم#منقول — ⒶⓂⓇ عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) September 21, 2021

وخلال افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبهة جزيرة سيناء، قال السيسي حول الراحل الطنطاوي: “هذا الرجل العظيم كان سببا حقيقا في حماية مصر من السقوط في تلك المرحلة، عندما حدثت الانتخابات، وكانت المؤشرات كلها ستؤدى إلى تولى فصيل معين الحكم في البلاد”.

وأضاف السيسي أن “هذا الرجل بريء من أي دم حدث في أحداث محمد محمود، وستاد بورسعيد، وماسبيرو، والمجمع، وأي حاجة من تآمر لإسقاط الدولة”.

وعند الله تجتمع الخصوم 💔

اللهم عامله بعدلك لا برحمتك 🤲

وفاة رجل مذبحة بورسعيد الاول

وفاة رجل مذبحة محمد محمود و ماسبيرو

طنطاوي مات وراح محكمة الحق العدل هيقف فيها قدام ربنا من غير رتبة وبدلة عسكرية تحميه من دم إلى قاتلهم 💔👌#طنطاوي#المشير_طنطاوي pic.twitter.com/07oj9h6mCG — Nehal💕🇵🇸 (@Nehal78163704) September 21, 2021

وأكمل: “والله العظيم المشير طنطاوي بريء من أي دماء شهدتها مصر خلال فترة المجلس العسكري.. برئ منها، وكل من كان موجودا من المسؤولين بريئين منها بشكل مباشر أو غير مباشر”.

وأشاد الرئيس السيسي، بمواقف المشير الراحل حسين طنطاوي، قائلا: “المشير طنطاوي كان بيقول إن ها يذكر التاريخ أنا اللي سلمت البلد دي لكده.. وهذا الأمر كان يؤلمه كثيرا، لأنه كان على علم وفهم للأضرار التي سوف تمس مصر نتيجة هذا الحكم”.

وتابع الرئيس السيسي: “كنت بقول والله لو كان اللي بيحصل ده مؤامرة عملوها المجرمون والأشرار مش هيكسبوا أبدا، واتصور أن الأمور أكدت كده.. أي حد شريف مخلص أمين حريص على الناس يطمئن، وأي حد تاني غير كده مهما كانت مهارته في التآمر والتخريب والقتل لازم يعرف إنه مش هيكسب أبدا، دي حكمة ربنا وربنا لا يصلح عمل المفسدين”.

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