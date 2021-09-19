هكذا استقبل مفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي خبر عودة صلاة الجمعة بالسلطنة

أثنى مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، على قرار وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العماني الصادر اليوم، الأحد، بإعادة فتح الجوامع لأداء شعائر صلاة الجمعة، وذلك بعد نحو عام ونصف العام من منع أدائها، على أثر تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ويفيد قرار اللجنة العليا الصادر بالسماح بإقامة صلاة الجمعة وإعادة فتح دور العبادة لمن تلقى جرعة واحدة من اللقاح على الأقل حتى نهاية شهر سبتمبر 2021 على أن لا يزيد عدد الحضور على 50% من الطاقة الاستيعابية للجوامع والمساجد ودور العبادة، وأن تتولى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مهمة تنظيم الإجراءات الاحترازية المعتمدة في هذا الشأن ومراقبة تنفيذها.

مفتي سلطنة عمان: كان في هذا اليوم بشرى

وقال مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي في بيان نشره على حسابه الرسمي بتويتر:”لقد كان في هذا اليوم لبشرى رد شعيرة الجمعة إلى الجوامع أثر بالغ في نفوسنا كما تسري الروح في الجسم فيحيا، وكما تنزل السكينة في القلب فيطمئن، وكما ينزل الغيث على الأرض الجرز فتربو وتخضر وتنبت من كل زوج بهيج.”

لقد كان في هذا اليوم لبشرى رد شعيرة الجمعة إلى الجوامع أثر بالغ في نفوسنا كما تسري الروح في الجسم فيحيا، وكما تنزل السكينة في القلب فيطمئن، وكما ينزل الغيث على الأرض الجرز فتربو وتخضر وتنبت من كل زوج بهيج. pic.twitter.com/0NfRJcGPrt — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) September 19, 2021

وتابع مفتي سلطنة عمان:”إذ كان ذلك بعد انقطاع زاد عن عام ونصف العام بسبب الجائحة التي غشيت الأرض جميعا بأمر الله تعالى، وما انحسارها إلا بفضله ومنته، فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه.”

واختتم مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي بيانه بالقول:”وعلينا جميعا أن نتوب إليه ونستغفره ونستبدل بسيئاتنا حسنات، وببعدنا عنه قربا وزلفى إليه، فالهناء لجميع المؤمنين والمؤمنات بهذه البشرى الطيبة.”

فتوى الشيخ أحمد الخليلي حول صلاة الجمعة في ظل كورونا

كما أصدر مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي فتوى شرعية بشأن حضور صلاة الجمعة في ظل الاحترازات المقررة بشأن الحد من جائحة كورونا.

سماحة الشيخ الجليل أحمد بن حمد الخليلي الموقر المفتي العام للسلطنة يصدر فتوى شرعية بشأن حضور صلاة الجمعة في ظل الاحترازات المقررة بشأن الحد من جائحة كورونا. pic.twitter.com/LrZTosaZ30 — وزارة الأوقاف والشؤون الدينية – سلطنة عمان (@meraoman) September 19, 2021

ووفقًا لفتوى الشيخ الخليلي: “إن لم يمكن استيعاب الجوامع لجميع المصلين يوم الجمعة فلاحرج من النظر في الحلول التي يمكن أن تتخذ، كتحديد سن معينة لسماح لهم بالحضور وهم الذين تكون أجسامهم عادة أكثر حصانة بحسب المعاير الطبية، أو يشترط على من أراد الحضور أن يكون أخذ الجرعتين من التطعيم ضد الوباء.”

عودة فتح دور العبادة في سلطنة عمان

هذا وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان، الأحد، أنها سمحت بإعادة فتح الجوامع لأداء شعائر صلاة الجمعة، وذلك بعد نحو عام ونصف العام من منع أدائها، على أثر تداعيات فيروس كورونا المستجد.

الوزارة تعلن بفضل الله ونعمته إعلان منح تصاريح فتح الجوامع لشعائر صلاة الجمعة وذلك بحسب التفاصيل أدناه المتضمنة الضوابط الاحترازية المقررة.https://t.co/CwEsyutb00#عمان pic.twitter.com/cARPHxvZXu — وزارة الأوقاف والشؤون الدينية – سلطنة عمان (@meraoman) September 19, 2021

وقالت الأوقاف العُمانية، إنها منحت التصريح بفتح الجوامع لشعائر صلاة الجمعة، وذلك بحسب الضوابط الاحترازية المقررة.

في السياق ذاته أصدرت لجنة كورونا المختصة عدداً آخر من القرارات، من بينها إعادة فتح دور العبادة، والسماح بالمشاركة في الأنشطة والفعاليات الدينية والاجتماعية والثقافية والرياضية والمعارض والمؤتمرات لمن تلقى جرعة واحدة من اللقاح على الأقل حتى نهاية سبتمبر 2021.

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كما قررت وقف العمل بالحجر الصحي المؤسسي على القادمين للسلطنة من العراق وإيران، وخضوع القادمين من هاتين الدولتين للضوابط نفسها المعمول بها للمسافرين الوافدين من دول العالم كافة.

اللجنة العليا تصدر عددا من القرارات من بينها السماح بإقامة صلاة الجمعة وإعادة فتح دور العبادة و السماح بالمشاركة في الأنشطة والفعاليات الدينية والاجتماعية والثقافية والرياضية والمعارض والمؤتمرات لمن تلقى جرعة واحدة من اللقاح على الأقل حتى نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢١#عمان_تواجه_كورونا pic.twitter.com/VkLWmuz2Ck — عُمان تواجه كورونا (@OmanVSCovid19) September 19, 2021

صلاة الجمعة في سلطنة عمان

ومنذ أكثر من شهر يترقب المواطنون والمقيمون في السلطنة عودة صلاة الجمعة التي تم إيقافها منذ بدء جائحة كورونا في السلطنة.

وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي مطالبات كثيرة، في الفترة الأخيرة، بإعادة السماح بإقامة صلاة الجمعة، خصوصاً مع وجود مؤشرات لانحسار الجائحة وانخفاض أرقامها، وفتح الأنشطة التجارية، وإنهاء الإغلاقات. وفق ما نشر موقع الخليج اونلاين

جدير بالذكر أنه تم إيقاف إقامة صلاة الجمعة بالسلطنة في 15 مارس 2020، وبعد يومين أصدرت اللجنة العليا قراراً يقضي بإغلاق جميع الجوامع والمساجد، إلا لرفع الأذان.

وفي 10 نوفمبر 2020، قررت اللجنة إعادة الفتح التدريجي للجوامع والمساجد بعد إغلاقها، مع الاستمرار بعدم إقامة صلاة الجمعة.

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