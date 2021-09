موعد ومعلق مباراة يوفنتوس والميلان في الديربي الإيطالي والقنوات الناقلة

يستضيف فريق يوفنتوس الإيطالي مواجهة صعبة أمام منافسه الميلان مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإيطالي على أرض ملعب ” تورينو”.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين فريق يوفنتوس والميلان في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، البحرين، سوريا، لبنان، الأردن.

بينما ستكون عند الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، وليبيا، ولكن بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً.

وستنقل المباراة بين فريق يوفنتوس ونظيره إمبولي عبر القناة الرسمية للدوري الإيطالي الناطقة بالغة العربية على موقع اليوتيوب، نظرًا لعدم توصل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إلى اتفاق لامتلاك حقوق البث مباريات منافسات الدوري الممتاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا الموسم.

وسيعلق على مجريات اللقاء بين كلا الفريقين عبر القناة الرسمية للدوري الإيطالي الناطقة بالعربية على موقع اليوتيوب، المعلق الرياضي السعودي فهد العتيبي.

اقرأ المزيد: موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا والقنوات الناقلة في الدوري الإسباني

وسيدخل المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري، في تشكيلة أمام نظيره الضيف الميلان، حيث سيكون في حراسة المرمى فويتشيك شتشيسني.

بينما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: أليكس ساندرو، جورجيو كيلليني، دانيلو لويز دا سيلفا، ليوناردو بونوتشي.

أما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: وستون مكيني، رودريغو بيتانكور، ديان كولوسيفسكي، وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، كييزا، ألفارو موراتا، باولو ديبالا.

ومن المتوقع أن يلعب المدير الفني لفريق الميلان الإيطالي ” ستيفانو بيولي” 55 عاماً، بتشكيلة أساسية أمام مضيفه فريق يوفنتوس، حيث سيكون في مركز حراسة المرمى ميك مايغنان.

Getting battle-ready for the big one 👊#JuveMilan #SempreMilan

Powered by @BitMEX pic.twitter.com/xSPus918KT

— AC Milan (@acmilan) September 17, 2021