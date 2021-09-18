موعد ومعلق مباراة يوفنتوس والميلان في الديربي الإيطالي والقنوات الناقلة

يستضيف فريق يوفنتوس الإيطالي مواجهة صعبة أمام منافسه الميلان مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإيطالي على أرض ملعب ” تورينو”.

موعد مباراة يوفنتوس والميلان

ومن المقرر أن تقام المباراة بين فريق يوفنتوس والميلان في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، البحرين، سوريا، لبنان، الأردن.

بينما ستكون عند الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، وليبيا، ولكن بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين فريق يوفنتوس ونظيره إمبولي عبر القناة الرسمية للدوري الإيطالي الناطقة بالغة العربية على موقع اليوتيوب، نظرًا لعدم توصل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إلى اتفاق لامتلاك حقوق البث مباريات منافسات الدوري الممتاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا الموسم.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات اللقاء بين كلا الفريقين عبر القناة الرسمية للدوري الإيطالي الناطقة بالعربية على موقع اليوتيوب، المعلق الرياضي السعودي فهد العتيبي.

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تشكيلة فريق يوفنتوس

وسيدخل المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري، في تشكيلة أمام نظيره الضيف الميلان، حيث سيكون في حراسة المرمى فويتشيك شتشيسني.

بينما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: أليكس ساندرو، جورجيو كيلليني، دانيلو لويز دا سيلفا، ليوناردو بونوتشي.

أما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: وستون مكيني، رودريغو بيتانكور، ديان كولوسيفسكي، وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، كييزا، ألفارو موراتا، باولو ديبالا.

تشكيلة فريق الميلان

ومن المتوقع أن يلعب المدير الفني لفريق الميلان الإيطالي ” ستيفانو بيولي” 55 عاماً، بتشكيلة أساسية أمام مضيفه فريق يوفنتوس، حيث سيكون في مركز حراسة المرمى ميك مايغنان.

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: فيكايو توموري، سيمون كيير، تيو هرنانديز، أما في وسط الفريق سيأتي كلاً من اللاعبين، فرانك كيسييه، تيموي باكايوكو، ساندرو تونالي.

وسيكون في هجوم التشكيلة كلاً من: أوليفيه جيرو، إبراهيم دياز، بيترو بيليجري.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

ويحتل فريق يوفنتوس “السيدة العجوز” في المركز السادس عشر من ترتيب الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي برصيد نقطة واحدة، بينما جاء منافسه الضيف ميلان الإيطالي “الروسونيري” في المركز الثالث برصيد 9 نقاط خلال منافسات الموسم الجاري.

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