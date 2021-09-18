موعد ومعلق مباراة الاتحاد والنصر في قمة الكلاسيكو في الدوري السعودي

يترقب عشاق كرة القدم السعودية الكلاسيكو المنتظر بين الاتحاد ومنافسه النصر مساء يوم السبت خلال منافسات دوري السعودي للمحترفين، على أرض ملعب “مرسول بارك”.

موعد مباراة الاتحاد والنصر

وستنطلق المباراة القوية بين الاتحاد السعودي ومنافسه النصر، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، قطر، سوريا، الأردن، لبنان.

وبتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان وليبيا عند الساعة السابعة والنصف مساءً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة عبر شبكة قنوات “”sbc السعودية الرياضة التي تمتلك حقوق البث لمباريات منافسات كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

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وستثبت المباراة عبر القمر الصناعي النايل سات على قناة “ssc sport HD1” بتردد 12149، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 3/4، بينما ستكون عبر القمر الصناعي عرب سات بتردد 12015، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب عمودي، ومعدل تصحيح الخطأ 3/4.

التعليق على المباراة

وسيعلق على لقاء الكلاسيكو الناري بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات “”sbc السعودية، المعلق الرياضي السعودي فهد العتيبي.

من وصول النمور إلى الرياض 📸 pic.twitter.com/bmuIk358Ww — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 17, 2021

تشكيلة فريق الاتحاد السعودي

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الروماني كوزمين كونترا، في تشكيلة أساسية أمام منافسه النصر السعودي، حيث سيتواجد في حراسة المرمى مارسيلو جروهي.

📸| التطبيقات الفنية والمتابعة الإدارية ⚽️ pic.twitter.com/BjkElD87yB — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 17, 2021

بينما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: حمدان الشمراني، أحمد حجازي، عمر هوساوي، سعود عبد الحميد، أما في وسط الفريق سيعتمد المدرب على اللاعب كريم الأحمدي.

وفي هجوم الفريق سيكون كلاً من: جاري رودريجيز، رومارينيو، عبد الإله المالكي، برونو هنريكي، فهد المولد.

تشكيلة فريق النصر السعودي

وسيدخل المدرب البرازيلي مانو مينيزس في تشكيلة أساسية أمام منافسه الاتحاد السعودي، حيث سيكون في حراسة المرمى وليد عبد الله.

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: عبد الرحمن العبيد، عبد الإله العمري، محمد آل فتيل، سلطان الغنام، بينما في وسط الفريق جاء ثنائي اللاعبين، عبد الله الخيبري، علي الحسن.

لكن في هجوم الفريق سيأتي في التشكيلة كلاً من: جلال الدين مشاريبوف، أنديرسون تاليسكا، سامي النجعي، فينسنت أبوبكر.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

ويحتل فريق اتحاد جدة السعودي في وصافة ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر فريق النصر السعودي برصيد 10 نقاط.

بينما آتى منافسه النصر السعودي في المركز الثامن من الترتيب برصيد 6 نقاط، خلال منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

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