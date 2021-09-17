هل تتناول الفياغرا يومياً؟! .. اعرف ما كشفته دراسة علمية عن ذلك

وجدت دراسة من معهد Karolinska في السويد، أن الفياغرا، ليس مفيدا فقط في الحياة الجنسية، بل له فوائد أخرى، ولا محالة، يأتي مع آثار جانبية

وتتمثل إحدى الفوائد الجانبية المحتملة لعقار الفياغرا، في أنه يمكن أن يحمي من مشاكل القلب.

تناول الفياغرا

ووجدت دراسة من معهد Karolinska في السويد أن “الرجال الذين يعانون من مرض الشريان التاجي المستقر والذين يتناولون الفياغرا بسبب العجز الجنسي يبدو أنهم يعيشون لفترة أطول ولديهم مخاطر أقل للإصابة بنوبة قلبية جديدة.”

وكشفت الدراسة أن مشاكل الفاعلية شائعة لدى الرجال الأكبر سنا، والآن تظهر الدراسة أن مثبطات مثل الفياغرا قد تحمي من النوبات القلبية وتطيل العمر.

ومع ذلك، قال دارين مارينيس، طبيب الطوارئ في مركز أينشتاين الطبي: “الفياغرا موصوفة لضعف الانتصاب وارتفاع ضغط الدم في الشريان الرئوي. وإذا لم يكن لديك واحدة من هذه المشاكل، فلا يجب أن تأخذ الفياغرا”. موضحاً أن الآثار الجانبية الأكثر شيوعا للفياغرا هي الاحمرار والصداع وعسر الهضم.

وتشير المعاهد الوطنية للصحة (NIH) أيضا إلى أن الآثار الجانبية الأخرى يمكن أن تشمل:

1-حرقة في المعدة

2-الإسهال

3-نزيف الأنف

4-النوم العميق

5-حرق أو وخز بالذراعين

6-الحساسية للضوء

وتحذر المعاهد الوطنية للصحة من أن الفياغرا يمكن أن تسبب آثارا جانبية خطيرة بما في ذلك:

1-ضعف مفاجئ في السمع أو فقدانه

2-طنين الأذن

3-دوار

4-ألم في الصدر

5-حكة أو حرقة أثناء التبول

وتشرح المعاهد الوطنية للصحة أن: “بعض المرضى عانوا من فقدان مفاجئ لبعض أو كل رؤيتهم بعد تناولهم الفياغرا.

وكان فقدان البصر دائما لدى بعض الحالات ومن غير المعروف ما إذا كان فقدان البصر ناتجا عن الدواء.

وكشفت المعاهد الوطنية للصحة أن هناك تقارير عن نوبة قلبية وسكتة دماغية وعدم انتظام ضربات القلب ونزيف في المخ أو الرئتين وارتفاع ضغط الدم والموت المفاجئ، لدى الرجال الذين تناولوا “سيلدينافيل” لعلاج الضعف الجنسي.

وكشفت المعاهد الوطنية للصحة (NIH) أنه ينبغي تناول الدواء، المتوفر على شكل أقراص أو سائل، في أي وقت من أربع ساعات إلى 30 دقيقة قبل النشاط الجنسي. وتنصح بعدم تناول “سيلدينافيل” أكثر من مرة كل 24 ساعة.

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التمر لعلاج الضعف الجنسي

كشف الموقع الطبي الأمريكي “Organicfacts”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، أن بلح التمر له العديد من الفوائد لتعزيز الصحة، وتشمل:

1. يعالج الضعف الجنسي: أظهرت الدراسات أن التمر مفيد لزيادة القدرة الجنسية، حيث يمكن نقع حفنة من التمر في حليب الماعز الطازج طوال الليل، ثم يمزج في الحليب نفسه مع العسل العضوي، مؤكدين أن هذا الخليط منشط مفيد جدا لزيادة القدرة الجنسية والحد من العقم الناجم عن مختلف الاضطرابات الجنسية، نظرا لارتفاع مستويات الاستراديول والفلافونويد التي تزيد عدد الحيوانات المنوية والحركة، وكذلك تشجع على زيادة حجم الخصيتين والوزن.

2.العمى الليلي: يتميز التمر بفوائد واسعة النطاق، حيث يمكن استخدام أوراق النخيل وفركها حتى تصبح عجينة وتفرك على وحول العينين، أو يمكن تناولها شفويا، لعلاج العمى “العشى الليلي”، ويستخدم هذا الحل عادة في المناطق الريفية والطب البديل.

3.يعالج اضطرابات الأمعاء: أوضح الباحثون أن النيكوتين الموجود في التمر مفيد لعلاج أنواع كثيرة من الاضطرابات المعوية، حيث إنه يساعد على منع نمو الكائنات الحية التي تسبب الأمراض، وبالتالي فإنها تساعد على تحفيز نمو البكتيريا الصديقة في الأمعاء.

4. يعالج فقر الدم: نظراً لارتفاع مستوى الحديد، يعتبر التمر من أبرز العلاجات الطبيعية لعلاج فقر الدم من أرصدة خارج النقص المتأصل في الحديد في مرضى فقر الدم، كما أنه يعزز الطاقة والقوة، بينما يقلل مشاعر التعب والخمول.

عصائر طبيعيّة تقضي على الضعف الجنسي

ثمّة بدائل طبيعيّة يمكن اللجوء إليها في حال معاناة الرجل من الضعف الجنسي، تغنيه عن استخدام المنتجات الكيميائية ذات الاضرار الجانبية.

هذه البدائل الطبيعية تتمثل بالعصائر الطبيعيّة التي تعطي مفعولاً متفاوتاً لكنها على الأقل لن تكون ذات أضرار جانبية مؤذية كالمنتجات والأدوية الكميائيّة، ومن أهمها:

1- يرفع الكرفس اللذة الجنسيّة عند الرجال والنساء ولكن يمنع على المرضعة تناوله لأنه يقلل اللبن. توضع أوراق الكرفس في الخلاط ثم تصفّى ويؤخذ منه ملعقة مرتين أو ثلاث مرات يوميّاً.

2- عصير الجزر غني جداً بالفيتامين أ الذي يزيد من خصوبة الخلايا التناسليّة الموجودة في المني، كما يزيد من خصوبة الخلايا التناسليّة في المبيض، ومن مقاومة الجسم عامة. وبالتالي إن نقص الفيتامين أ يسبّب جفاف الخلايا التناسلية الذكرية والأنثوية.

3- يقوّي عصير الأناناس النواحي الجنسيّة وينشط الأعصاب ويقوّي عملية الانتصاب، لذلك ينصح بشربه من يوم لآخر لمن يعانون من فتور في الجماع.

4- شرب فنجان من الزنجبيل الساخن يزيد من القوة الجنسيّة عند الجماع وخصوصًا بعد نصف ساعة من تناوله، كما أنه يستخدم في الكثير من الوصفات الطبيّة إذ يحتوي على مواد غروية ونشوية طاردة للغازات في حالات الانتفاخ ومفيدة في حالات عسر الهضم.

5- يزيد عصير جوز الهند من القوة الجنسيّة لدى الرجل، ويزيد من حجم إفرازات السائل المنوي بصورة ملحوظة. والمقصود هنا الثمرة الداخلية لجوز الهند وليس المبشور المتداول في السوق، ويكفي ثمرة واحدة للحصول على النتيجة المطلوبة.

6- اليانسون هو مشروب صحّي يوصى باستخدامه بدلاً من الشاي، ولا يشرب إلا وهو ساخن. يساعد اليانسون على تنشيط الخلايا الدمويّة في الأعضاء التناسليّة كما يزيد من الرغبة الجنسية لدى الرجل.

7- يساعد عصير الرمّان على علاج العجز الجنسي عند الرجال كما أنه يقي من أمراض القلب والسرطان، وذلك لأنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تساعد في دفق الدم في الأعضاء الذكريّة‏. ويحتوي عصيرالرمّان أيضًا على المركّبات الفينولية المضادة لعمليّات التصلب والتي تزيد عملية تنشيط الدم في الجسم كله.

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