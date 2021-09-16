صورة داوود الشريان تثير الشك حول إصابته بالسرطان مجدداً ونجله يحسم الأمر!

أثارت صورة للإعلامي السعودي داوود الشريان، شكوكاً حول حالته الصحية، وإصابته بمرض غامض أفقده الكثير من وزنه.

هل هاجم السرطان داوود الشريان مجدداً؟

جاء ذلك بعد تداول صورة داوود الشريان مع الممثلين السعوديين ناصر القصبي وحسن العسيري في الحفل الذي أقامته قناة mbc مؤخرًا بمناسبة مرور 40 عامًا على تأسيسها.

وبدا داوود الشريان في الصورة، بوجه شاحب وقد خسر الكثير من وزنه، ما جعل متابعون يخمنون أنه مُصاب بمرض خطير.

الإعلامي داوؤد الشريان و الفنان ناصر القصبي في أحدث ظهور لهما بحفل mbc 🤍 By : @DramaTVsa pic.twitter.com/7uZ4waZ0Iz — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) September 9, 2021

ورجح آخرون أن الإعلامي السعودي خضع لعملية تكميم معدة، جعلته يخسر وزنه بفترة زمنية قصيرة.

مو تكميم عنده سرطان المعده

تقدر تشوف المقابله في اليوتيوب برنامج من الصفر — نـوفـه❤️ (@bNOQXRsPIRUNwRL) September 9, 2021

لكن نجل داوود الشريان، محمد، خرج عن صمته، وأكد أن جميع ما يتم تداوله غير صحيح.

نمط حياة جديد فقط

وبتغريدة عبر حسابه على (تويتر)، نشر محمد الشريان صورة لوالده وهو يرسم على أحد الجدران في مزرعته.

معقباً: (نمط الحياه الجديد للوالد والذي الحمدالله ساهم في انقاص وزنه مع الالتزام بنظام غذائي.ولله الحمد هو بصحة وعافيه وما يتم تداوله غير صحيح).

نمط الحياه الجديد للوالد والذي الحمدالله ساهم في انقاص وزنه مع الالتزام بنظام غذائي.ولله الحمد هو بصحة وعافيه وما يتم تداوله غير صحيح. pic.twitter.com/4UUE910d3K — محمد داود الشريان (@Mohammed8484) September 15, 2021

وسبق أن تحدث داوود الشريان عن تجربته مع مرض سرطان القولون خلال العام 2000، وخضوعه لجراحة تمّ خلالها استئصال الجزء المتضرر من القولون.

اقرأ أيضا: “شاهد” سعودية ” تصدم داوود الشريان بما تفعله مع الشباب في المولات!

وأشار الشريان حينها إلى أنه أُجبر على حمل كيسًا ملصقًا على خاصرته لمدة 6 أشهر، قبل أن يتماثل جسده للشفاء بشكلٍ نهائي.

وكشف الإعلامي السعودية أنه تعرض لصدمة نفسية شديدة عندما علم أن نتائج التحاليل تؤكد إصابته بالسرطان، ما جعله يضرب عن الطعام لمدة عشرة أيام.

وفي سياق آخر، أثار داوود الشريان جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، العام الماضي، وذلك بعد حديثه عن التكاثر وتشبيهه المرأة بالأرنب.

وقال داوود الشريان في برنامجه “تحدى العائلات” الذي يعرض على قناة MBC، وهو يسأل إحدى المتسابقات “غير الطيور، أذكر حيوان يفقس من البيضة؟”، فأجابت “أرنب”.

وهنا رد داوود الشريان معبراً عن صدمته: “أرنب يطلع من البيضة؟ هل تعرفين أن الأرانب الأكثر شبهاً بالمرأة في هذا الموضوع، إلا إذا النساء يفقسون”.

ولم يكتف الشريان بذلك وتابع: “تخيلي الرجال داخل على حرمة يلاقيها قاعدة على البيض، حيفتك منها 45 يوم”.

برنامج مسابقات هابط

وسخر المغردون من مستوى الانحدار الذي وصل إليه داوود الشريان، وتحوله من برنامج قوي إلى برنامج مسابقات هابط، ومن رئيساً لهيئة الإذاعة والتلفزيون إلى مذيع مسابقات تافهة.

ورأوا أن محاولة القناة تقليد البرامج الأجنبية فاشل ، ويحتاج لإعلاميين متخصصين يراعون المحافظة على القيم والعادات والتقاليدنا.

وتعتمد فكرة برنامج داوود الشريان الذي يعد نسخة عربية من الأمريكي Family Feud، على تنافس عائلتين عبر الإجابة على أسئلة عملية واجتماعية، ومدى مطابقتها مع نتيجة استطلاعات للرأي العام أعدت خصيصا للبرنامج.

وتتألف كل حلقة في برنامج تحدي العائلات من سبعة أسئلة تفصل العائلتين عن الجولة النهائية، التي تتضمّن بدورها خمسة أسئلة، ليتم بعدها تحديد العائلة الفائزة بعد أن تُجمع النقاط التي يجب ألا تقل عن 200 نقطة من أجل الفوز بجائزة مالية قيّمة.

إقالة الشريان

الجدير ذكره أنه تمت إقالة “الشريان” من منصبة كرئيس لهيئة الإذاعة والتلفزيون، بعد ساعات قليلة من تأكيد وسائل الإعلام السعودية على إيقاف برنامجه“SBC”.

اقرأ أيضا: وضع والده في الفرزير.. ناصر القصبي يتهم الشيعة بنشر فيروس كورونا في السعودية

وقالت صحيفة المناطق السعودية في خبر عاجل لها حينها عبر تغريدة من حسابها الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر”:” تكليف الدكتور خالد الغامدي المشرف على وكالة الوزارة للإعلام الخارجي بأعمال رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون خلفًا لداوود لشريان لمدة ستة أشهر”.

عاجل – تكليف الدكتور خالد الغامدي المشرف على وكالة الوزارة للإعلام الخارجي بأعمال رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون خلفًا لداوود لشريان لمدة ستة أشهر. #ايقاف_برنامج_داود_الشريان — صحيفة المناطق (@AlMnatiq) March 3, 2019

وكان إيقاف قناة ”SBC“ السعودية الحكومية، بث حلقة من ”برنامج داوود الشريان“ المثير للجدل، قد تسبب بردود فعل واسعة في المملكة، وسط تأييد واسع للخطوة التي سرت أنباء بأنها تعني إيقافًا نهائيًا للبرنامج.

إيقاف برنامج داوود الشريان

وتصدر الحديث عن خطوة قناة ”Sbc“ الرسمية، نقاشات السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك آلاف منهم في التفاعل مع الوسم

”#ايقاف_برنامج_داود_الشريان“ بموقع ”تويتر“ الأكثر جذباً لنقاشات السعوديين الجادة.

وشاركت نخب سعودية عديدة تضم كتاباً وإعلاميين وأكاديميين من مختلف التخصصات وحتى أمراء، في التعليق على الحدث عبر تأييد الخطوة والدعوة لأن تشمل البرنامج بأكمله، بعد أن أثار منذ بدء بث أولى حلقاته قبل أسبوعين، جدلاً واسعاً وانتقادات يطالب أصحابها بإيقاف عرضه.

وبثت القناة 6 حلقات في الأسبوعين الماضيين، تناول فيها الإعلامي السعودي داوود الشريان، والذي يحمل البرنامج اسمه، قضايا محلية حساسة، بينها هروب الفتيات من ذويهن لخارج المملكة، والأحياء العشوائية.

وثار جدل واسع عقب كل حلقة من الحلقات الست تقريباً، لكن حلقتا الأحياء العشوائية وهروب الفتيات، جرتا على الشريان سيلاً من الانتقادات والاتهامات بالإساءة لصورة المملكة في الخارج من خلال تصوير المملكة كمان تنتشر فيه الأحياء العشوائية والمخدرات بينما تهرب فتياته بحثاً عن حرية مفقودة على حد وصف منتقديه.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك