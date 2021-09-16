روما يستهل مشواره في الدوري الأوروبي بانتصار كبير على سسكا صوفيا (فيديو)

دك فريق روما الإيطالي مضيفه سسكا صوفيا في أولى مواجهات الدوري الأوروبي بخماسية ثمينة مقابل هدف يتيم، في مباراة مثيرة جمعت كلا الفريقين على ملعب “ملعب الأولمبيكو”.

أهداف روما في شباك سسكا صوفيا

وأحرز فريق روما الإيطالي ” الأحمر والبرتغالي” أولى الأهداف في شباك نظيره الضيف سسكا صوفيا في الدقيقة ال25 عن طريق لورينزو بيليغريني بتسديدة قوية سجلها بقوة في شباك المرمى من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة ال38 سجل اللاعب ستيفان الشعراوي الهدف الثاني لصالح الفريق الإيطالي، وعاد بيليلغريني للتسجيل هدفه الثاني والثالث في شباك الضيف سسكا صوفيا، بينما سدد اللاعب جيانلوكا مانشيني الهدف الرابع في الدقيقة ال82.

وختم فريق روما الإيطالي مهرجان أهدافه وقتل المباراة بهدفه الخامس في الدقيقة ال84 عن طريق تامي أبراهام.

سسكا صوفيا والهدف الوحيد في اللقاء

وسجل فريق سسكا صوفيا هدف الوحيد والمبكر في المباراة في الدقيقة ال10 عن طريق غراهام كاري.

فيما شهدت المباراة المثيرة طرد نجم فريق سسكا صوفيا يانيك فيلدشوت في الدقيقة ال80، بعد عرقلته الواضحة لأحد لاعبي فريق روما الإيطالي، ليشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء ويخرج على إثرها خارج أرضية الملعب.

اقرأ المزيد: غوارديولا يوضح سبب انفعاله الشديد في وجه رياض محرز (فيديو)

تشكيلة فريق روما الإيطالي

ودخل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف سسكا صوفيا، حيث كان في حراسة المرمى روي باتريسيو.

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: ماتياس فينا، ليوناردو سبينازولا، جيانلوكا مانشيني، بينما في وسط الفريق آتى كلاً من: هنريخ مخيتاريان، لورينزو بيليغريني، نيكولو زانيولو.

واعتمد المدرب في تشكيلة هجوم الفريق على الثلاثي، تامي أبراهام، ستيفان الشعراوي، إلدور شومورودوف.

تشكيلة سسكا صوفيا

ولعب المدرب ​ستامين بلتشيف في تشكيلة أساسية أمام أصحاب الأرض روما الإيطالي، حيث تواجد في حراسة المرمى غوستافو بوساتو.

طرابزون سبور ✅

فيورنتينا ✅

طرابزون سبور ✅

ساليرنيتانا ✅

ساسولو ✅

سسكا صوفيا ✅ يا عيال خميسكم فلة 😄#روما_سسكا #دوري_المؤتمر_الأوروبي #فورزا_روما pic.twitter.com/6CtIRJ5Rxt — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) September 16, 2021

أما في دفاع الفريق آتى كلاً من: جيفرسون، ثيباوت فيون، يورغن ماتي، وفي وسط الفريق جاء كلاً من اللاعبين، غراهام كاري، يوهان باي، جورجي يوموف، فيديريكو فاريلا.

بينما في هجوم الفريق جاء كلاً من: يانيك فيلدشوت، جوردي كايسيدو، كالويان كراستيف.

ترتيب المجموعة في منافسات الدوري الأوروبي

ويتربع فريق روما الإيطالي في صدارة ترتيب المجموعة برصيد ثلاثة نقاط ثمينة، متساويًا بذلك مع فريق نادي بودو/ غليمت النرويجي بنفس النقاط.

أما في ثالث الترتيب آتى فريق زوريا الأوكراني بدون أي من النقاط، وفي أدنى ترتيب المجموعة سسكا صوفيا البلغاري بنفس الرصيد خلال منافسات الدوري الأوروبي 2021-2022.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك