ناهد السباعي بفستان جريئ يكشف جسدها والجمهور: (فين رانيا يوسف عنك؟)!

شاركت الفنانة المصرية ناهد السباعي، جمهورها صوراً من إجازتها الصيفية التي تقضيها في أحد أماكن الساحل الشمالي.

انتقادات لجرأة ناهد السباعي

ونشرت ناهد السباعي الصور عبر حسابها على (انستجرام)، والتي ظهرت فيها بفستان تايجر طويل، بفتحة جانبية لآخر الساق، وصدر مكشوف بشكل كبير.

وعقبت ناهد على صورها بالإعلان لأحد الشركات الاستثمارية في شرم الشيخ.

View this post on Instagram A post shared by ناهد السباعي nahed Elsebai (@nahedelsebai)

لكن الفنانة المصرية تعرضت لهجوم وانتقادات لاذعة بسبب جرأة ملابسها على الرغم من أنها ليست أول مرة، فكتب متابع: (هى على طول جريئة مبتتوصاش الصراحة).

وسخر آخر: (يعني الفستان مقطوع جات على الشويه اللي فاضلين كان انقطع للآخر).

اقرأ أيضا: فيفي عبده تردّ على البلاغ ضدّ رقصها بـِ”المنشفة” بفيديو رقص جديد بفستان أزرق (شاهد)

واستذكر آخر رانيا يوسف، وكتب: (موسم الفخاد فين رانيا يوسف).

وقبل أسابيع، نشرت ناهد السباعي، مقطع فيديو، أثناء سباحتها في بركة، وقد ظهرت مستمعةً بوقوف عصفور على رأسها أثناء ذلك .

View this post on Instagram A post shared by ناهد السباعي nahed Elsebai (@nahedelsebai)

وسبق أن نشرت ناهد السباعي صورةً مع عصفورها، نالت اعجاب الجمهور .

View this post on Instagram A post shared by ناهد السباعي nahed Elsebai (@nahedelsebai)

(الشغل تحت المياه صعب)

وفي سياق آخر، تحدثت ناهد السباعي عن فيلمها الجديد (ماكو)، وقالت إنه جرى إجراء أكثر من تغيير عليه من حيث السيناريو وأماكن التصوير والحوار والموسيقى، مشيرة إلى أنه تم تصويره على مدار 4 سنوات حتى يخرج بهذا الشكل.

وتابعت ناهد السباعي، في مداخلة هاتفية مع برنامج (حديث القاهرة)، على قناة (القاهرة والناس): (الناس حست أنها داخلة تتفرج على عمل مختلف وجديد أول مرة ينفذ في الوطن العربي، ولم أتوقع ردود أفعالهم).

ولفتت السباعي إلى أن معظم الشخصيات في فيلم (ماكو)، نهايتها الموت في أحداث العمل، مضيفة: (كنت أقول عن فيلم “يوم للستات” أصعب عمل أديته، ولكن بعد المرور بتجربة فيلم “ماكو” اكتشفت أنه من أصعب الأدوار في حياتي، الشغل تحت المياه لمدة ساعات صعب أوي).

حول فيلم (ماكو)

ويعرض فيلم (ماكو) حاليا في دور العرض السينمائي، وهو من بطولة النجم التركي مراد يلدريم، بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامي وغيرهم.

وهو من إخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي.

وتدور أحداث الفيلم المستوحى من قصة حقيقية حول عبارة (سالم اكسبريس) عن ذهاب ثمانية أشخاص في رحلة بهدف الغوص في أعماق البحر الأحمر في عالم مليء بالذكريات.

كما أن أغلب أحداث فيلم ماكو تدور تحت الماء، وهو ما يمثل عنصر جذب كبير للمشاهدين، لوجود علامات استفهامية وقصص غامضة وأقاويل كثيرة حول سبب غرق العبارة.

(منورة بأهلها)

وتشارك ناهد السباعي أيضاً في مسلسل (منورة بأهلها)، إلى جانب كل من ليلى علوى وباسم سمرة وسلوى خطاب وأحمد السعدنى وعباس أبو الحسن وآخرون.

والعمل من إخراج يسرى نصر الله، وتأليف محمد أمين راضى، وينتمى العمل لنوعية المسلسلات القصيرة، حيث يضم 10 حلقات فقط.

ناهد السباعي تنعى دلال عبدالعزيز

وكانت الفنانة ناهد السباعي، نعت وفاة الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز.

اقرأ أيضا: منة فضالي تودع الصيف بالكاش مايوه والهوت شورت في دبي

ونشرت عبر حساباتها بمواقع التواصل، صورة الراحلة، وأرفقتها بتعليق: “اللهم لا نسالك رد القضاء لكن نسالك اللطف فيه اللهم اغفر لها و ارحمها و صبر قلب بناتها يا رب قويهم و انزل السكينة علي قلوبهم لا الاه الا الله ان لله و ان اليه راجعون #دلال_عبدالعزيز”.

ناهد تحيي ذكرى ميلاد والدها وجدها

وأحيت ناهد السباعي الشهر الماضي، ذكرى ميلاد والدها المخرج الراحل مدحت السباعي، الذي ولد في 25 أغسطس عام 1949.

ونشرت ناهد السباعي صورة تجمع والدها المخرج الراحل مدحت السباعي بعدد من النجوم ومنهم الراحلتين رجاء الجداوي و دلال عبد العزيز، إضافة إلى عدد من الفنانين منهم ميرفت أمين وسمير صبري و إيمي سمير غانم.

وعلقت السباعي على الصور: ( كل سنة و انت طيب يا بابي اللهم اغفر لهم و ارحمهم و عافهم و اعف عنهم يا رب).

كما أحيت الفنانة المصرية الذكرى 101 لميلاد جدها الفنان الراحل فريد شوقي، والذي توافق 30 يوليو 1920، داعية له بالرحمة والمغفرة.

ونشرت ناهد، صورة لها من طفولتها مع جدها فريد شوقي عبر حسابها على انستجرام، وأرفقتها بتعليق: “اللهم ارحم جدى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناتك وأنزل السكينة عليه وعلى أهله”.