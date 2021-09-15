ريال مدريد يخطف فوزا صعبًا على نظيره إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

خطف فريق ريال مدريد الفوز الصعب أمام منافسه إنتر ميلان في الدقيقة ما قبل الأخيرة على نهاية المباراة بهدف نظيف دو رد، خلال منافسات دور المجموعات لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

ريال مدريد والهدف في شباك إنتر ميلان

وجاء هدف القاء الوحيد لصالح فريق ريال مدريد “الميرنغي” في الدقيقة ال89 عن طريق البرازيلي البديل رودريغو غوس بهدف رائع من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية جميلة، ليسددها اللاعب بأقدامه على يسار حارس مرمى شباك المرمى.

وشهدت المباراة السيطرة والقوة بين كلا الفريقين، مع إهدار العديد من الفرص من كلا الجانبين في هز شباك المرمى طيلة مجريات أحداث اللقاء، لينتهي اللقاء بفوز فريق ريال مدريد بهدف نظيف دون مقابل.

تشكيلة فريق ريال مدريد

ودخل المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي وسط الغيابات في صفوف تشكيلة الفريق الملكي الإسباني أمام المستضيف إنتر ميلان، حيث تواجد في حراسة المرمى تيبو كورتوا.

أما في دفاع الفريق آتى كلاً من: ميجيل جوتياريز، دافيد ألابا، إيدير ميليتاو، داني كارباخال، بينما في وسط الفريق جاء كلاً من اللاعبين، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فيديريكو فالفيردي.

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واعتمد المدرب أنشيلوتي في هجوم الفريق على الثلاثي، كريم بنزيما، إيدين هازارد، فينيسيوس جونيور.

وغاب عن الفريق بسبب الإصابة كلاً من: غاريث بيل، ميندي، مارسيلو، لوكا يوفيتش، توني كروس، سيبايوس.

تشكيلة فريق إنتر ميلان

ولعب المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي في تشكيلة أساسية في مواجهة الضيف الثقيل ريال مدريد، حيث كان في حراسة المرمى سمير هاندانوفيتش.

بينما في دفاع الفريق جاء كلاً من: أليساندرو باستوني، ستيفان دي فري، ميلان شكرينيار، أما في وسط الفريق آتى كلاً من: إيفان بيريشيتش، هاكان تشالهان أوغلو، مارسيلو بروزوفيتش، نيكولو باريلا، ماتيو دارميان.

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثنائي، لاوتارو مارتينيز، إدين دجيكو، فيما غاب عن تشكيلة الفريق اللاعب ستيفانو سينسي بسبب الإصابة.

ويحتل فريق ريال مدريد وصافة ترتيب المجموعة برصيد ثلاثة نقاط ثمينة، متساويًا بذلك مع الفريق المتصدر فريق شريف المالديفي بنفس الرصيد من النقاط.

بينما جاء في ثالث ترتيب المجموعة فريق إنتر ميلان، وفي أدنى ترتيب المجموعة فريق شاختار التركي بدو أي من النقاط.

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