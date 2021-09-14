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عبدالفتاح السيسي وبنيامين نتنياهو

نتنياهو يفضح السيسي ويكشف عن لقائه 6 مرات سراً منذ أن كان رئيساً للمخابرات الحربية المصرية

في كتب وطن

كشف بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، عن اجرائه 6 لقاءات (سرية) مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في سيناء.

وقال نتنياهو إن لقاءاته السرية مع السيسي بدأت منذ عام 2011، (أي قبل الانقلاب على الرئيس محمد مرسي وسقوط نظام حسني مبارك)، إضافة إلى لقائهما العلني في عام 2017. حسب ما ذكرت قناة كان الإسرائيلية.

نتنياهو يفضح السيسي ويكشف عن لقاءات سرية

جاء تصريح نتنياهو بالتزامن مع لقاء السيسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، نفتالي بينيت، وتعتبر هذه الزيارة الرسمية هي الأولى من نوعها لرئيس وزراء إسرائيلي منذ ما يقارب 10 سنوات، وتأتي بعد عدة اتفاقيات تطبيع نجحت إسرائيل في تحقيقها مع عدد من البلدان العربية.

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لم يكشف نتنياهو مزيداً من التفاصيل عن اللقاءات السرية، لكن اللافت قوله إنها بدأت في عام 2011، وهو نفس العام الذي شهدت فيه البلاد ثورة يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

وشغل السيسي منصب رئيس المخابرات الحربية (2010 – 2012)، ثم أصبح وزيراً للدفاع (2012- 2014) ثم رئيساً لمصر (منذ 2014).

السيسي التقى نتنياهو من خلف ظهر مرسي

في هذا السياق، رأى الباحث الفلسطيني في الشأن الإسرائيلي، صالح النعامي، في تغريدة على حسابه في تويتر، أنه “من كلام نتنياهو يتضح أن السيسي التقاه منذ أن كان قائداً للاستخبارات العسكرية، وضمن ذلك لقاءات من خلف ظهر مرسي”، وفق قوله.

أضاف النعيمي: “إذا أخذنا بالاعتبار لقاءين سريين في القاهرة والعقبة ولقاء علنياً في نيويورك، يتضح أن السيسي التقى نتنياهو 9 مرات على الأقل، السؤال: ما المبرر؟”.

وتساءل المحلل السياسي الفلسطيني قائلاً :” لماذا كان السيسي تحديدا الذي يلتقي نتنياهو رغم أنه كان مجرد مديرا للمخابرات العسكرية وكان هناك الكثير من القيادات الأكبر منه ولماذا كان نتنياهو هو الذي قابل السيسي وليس مسؤول صهيوني مقابل له في المنصب”.

من جانبها، لم تعلّق القاهرة حتى صباح اليوم الثلاثاء على ما قاله نتنياهو حول لقاءاته السرية مع السيسي.

لقاء السيسي وبينيت

كان بينيت قد وصف اللقاء الذي جمعه بالسيسي بـ”المهم جداً والجيد للغاية”، لافتاً إلى أنهما وضعا خلاله الأساس لـ”تعميق الروابط”.

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قناة “كان” الرسمية وصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية نقلتا عن بينيت في نهاية اللقاء بمنتجع شرم الشيخ المصري قوله: “كان الاجتماع مهماً جداً وجيداً للغاية. وخلال الاجتماع، أولاً وقبل كل شيء، وضعنا الأساس لتعميق الروابط وتعزيز مصالح بلادنا”.

تأتي هذه الزيارة، بينما تتعاون مصر مع إسرائيل في المجال الأمني وفي مجال الطاقة، ففي 2019، قال السيسي خلال مقابلة في برنامج “60 دقيقة” الأمريكي، إن الجيش المصري يعمل بالتنسيق مع إسرائيل ضد “الإرهابيين” في سيناء شمال شرق البلاد، واصفاً هذا التعاون بأنه “الأقرب” على الإطلاق بين البلدين.

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وصل حد التطور في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى قيام مصر العام الماضي باستيراد الغاز الطبيعي، لأول مرة، من إسرائيل لاعادة تسييله وتصديره إلى أوروبا، بموجب اتفاق لمدة 15 عاماً بقيمة 15 مليار دولار.

كذلك سبق أن اشترت إسرائيل الغاز من مصر، لكن الأنابيب البرية استُهدفت مراراً بهجمات نفذتها جماعات متطرفة في سيناء في 2011 و2012.

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