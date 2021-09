موعد ومعلق مباراة ليفربول وميلان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يلتقي فريق ليفربول أمام منافسه الضيف ميلان الإيطالي مساء يوم الأربعاء، في مواجهة صعبة بين الفريقين ضمن دور المجموعات لمنافسات دوري أبطال أوروبا على أرض ملعب ” الآنفيلد”.

وستقام المباراة النارية بين ليفربول والميلان عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، سوريا، لبنان، العراق، العراق، اليمن، قطر.

بينما ستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، لكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب ستكون عند الساعة الثامنة مساءً.

وستبث المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” القطرية الرياضية التي تمتلك حقوق البث الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا ” Champions League” في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لأحداث المباراة، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

ومن المقرر أن يعلق على مباراة ليفربول وميلان عبر شبكة قنوات beIN Sports””، المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

اقرأ المزيد: موعد مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا 2021

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الألماني يورغن كلوب، في تشكيلة أساسية في مواجهة الضيف ميلان الإيطالي، حيث سيكون في حراسة المرمى أليسون بيكر.

بينما في دفاع الفريق جاء كلاً من: أندرو روبرتسون، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، ترينت ألكساندر آرنولد، أما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: تياجو ألكانتارا، فابينيو، جوردان هندرسون.

وفي هجوم الفريق سيكون كلاً من: ساديو ماني، ديوجو جوتا، محمد صلاح، فيما سيغيب عن اللاعبين كلاً من: روبرتو فيرمينو، هارفي إليوت، إينياكي ويليامز.

وسيدخل المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي في تشكيلة أساسية أمام نظيره المستضيف لتلك المواجهة القوية فريق ليفربول، حيث سيتواجد في حراسة المرمى مايك ماينان.

📋 The squad for our @ChampionsLeague debut

وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من: تيو هيرنانديز، سيمون كيير، فيكايو توموري، دافيدي كالابريا، بينما في وسط الفريق سيكون كلاً من: فرانك كيسييه، إسماعيل بن ناصر.

Adding the final touches ahead of our #UCL debut! 👌

Si lavora sugli ultimi dettagli in vista di #LiverpoolMilan 👌#SempreMilan

Brought to you by @BitMEX pic.twitter.com/JDL0zi5Ym0

— AC Milan (@acmilan) September 14, 2021